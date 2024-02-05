https://crimea.ria.ru/20240205/bank-rossii-uzhestochil-trebovaniya-k-zaemschikam-po-ipoteke--chego-zhdat-1134648620.html

Банк России ужесточил требования к заемщикам по ипотеке – чего ждать

Банк России ужесточил требования к заемщикам по ипотеке – чего ждать - РИА Новости Крым, 05.02.2024

Банк России ужесточил требования к заемщикам по ипотеке – чего ждать

Ужесточение требований к заемщикам по ипотечным кредитам, которые ввел Банк России, позволит снизить число случаев, когда банки вынуждены продавать залоговое... РИА Новости Крым, 05.02.2024

2024-02-05T07:23

2024-02-05T07:23

2024-02-05T07:23

ипотека

анатолий аксаков

банк россии

общество

экономика

мнения

государственная дума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Ужесточение требований к заемщикам по ипотечным кредитам, которые ввел Банк России, позволит снизить число случаев, когда банки вынуждены продавать залоговое жилье. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.По данным Банка России, более 30% ипотечных кредитов было выдано заемщикам, чья кредитная нагрузка составляла 80% и более, подчеркнул гость студии.По данным экспертов, кредитные организации в полтора раза увеличили объем погашений проблемных ипотечных займов путем продажи заложенных квартир. Так, за девять месяцев прошлого года значение превысило 28% от совокупного объема просроченной задолженности.За десять месяцев прошлого года банки взыскали более 17 млрд рублей с проблемных заемщиков путем реализации залоговой недвижимости, что в 1,52 раза превышает показатели аналогичного периода 2022 года. Доля погашенной таким образом задолженности по ипотеке составила 28% от всего объема просрочки или на один процентный пункт больше, чем в 2022 году.Читайте также на РИА Новости Крым:Курс рубля и инфляция – каких изменений ждать россиянамПочему покупку квартиры в ипотеку лучше отложить до летаКвартиры, дома, апартаменты в Крыму: что будет с ценами в 2024 году

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ипотека, анатолий аксаков, банк россии, общество, экономика, мнения, государственная дума рф