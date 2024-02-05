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Банк России ужесточил требования к заемщикам по ипотеке – чего ждать
Банк России ужесточил требования к заемщикам по ипотеке – чего ждать - РИА Новости Крым, 05.02.2024
Банк России ужесточил требования к заемщикам по ипотеке – чего ждать
Ужесточение требований к заемщикам по ипотечным кредитам, которые ввел Банк России, позволит снизить число случаев, когда банки вынуждены продавать залоговое... РИА Новости Крым, 05.02.2024
2024-02-05T07:23
2024-02-05T07:23
2024-02-05T07:23
ипотека
анатолий аксаков
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Ужесточение требований к заемщикам по ипотечным кредитам, которые ввел Банк России, позволит снизить число случаев, когда банки вынуждены продавать залоговое жилье. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.По данным Банка России, более 30% ипотечных кредитов было выдано заемщикам, чья кредитная нагрузка составляла 80% и более, подчеркнул гость студии.По данным экспертов, кредитные организации в полтора раза увеличили объем погашений проблемных ипотечных займов путем продажи заложенных квартир. Так, за девять месяцев прошлого года значение превысило 28% от совокупного объема просроченной задолженности.За десять месяцев прошлого года банки взыскали более 17 млрд рублей с проблемных заемщиков путем реализации залоговой недвижимости, что в 1,52 раза превышает показатели аналогичного периода 2022 года. Доля погашенной таким образом задолженности по ипотеке составила 28% от всего объема просрочки или на один процентный пункт больше, чем в 2022 году.Читайте также на РИА Новости Крым:Курс рубля и инфляция – каких изменений ждать россиянамПочему покупку квартиры в ипотеку лучше отложить до летаКвартиры, дома, апартаменты в Крыму: что будет с ценами в 2024 году
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РИА Новости Крым
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ипотека, анатолий аксаков, банк россии, общество, экономика, мнения, государственная дума рф
Банк России ужесточил требования к заемщикам по ипотеке – чего ждать
Эксперт назвал последствия ужесточения требований к ипотечным заемщикам
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым.
Ужесточение требований к заемщикам по ипотечным кредитам, которые ввел Банк России, позволит снизить число случаев, когда банки вынуждены продавать залоговое жилье. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
озвучил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Реализация залогового жилья в случае, если заемщик не может обслуживать обязательства по кредиту – это обычная практика. – сказал Аксаков. – Однако рост числа таких случаев свидетельствует, что банки активно выдавали ипотеку гражданам, кредитная задолженность которых и так была высока".
По данным Банка России, более 30% ипотечных кредитов было выдано заемщикам, чья кредитная нагрузка составляла 80% и более, подчеркнул гость студии.
"Банк России уже обратил на это внимание и ужесточил требования к выдаче ипотеки", – продолжил Аксаков и выразил уверенность, что принятые меры позволят переломить сложившуюся тенденцию. Первые результаты можно будет увидеть уже ко второй половине текущего года, добавил он.
По данным экспертов, кредитные организации в полтора раза увеличили объем погашений проблемных ипотечных займов путем продажи заложенных квартир. Так, за девять месяцев прошлого года значение превысило 28% от совокупного объема просроченной задолженности.
За десять месяцев прошлого года банки взыскали более 17 млрд рублей с проблемных заемщиков путем реализации залоговой недвижимости, что в 1,52 раза превышает показатели аналогичного периода 2022 года. Доля погашенной таким образом задолженности по ипотеке составила 28% от всего объема просрочки или на один процентный пункт больше, чем в 2022 году.
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