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Почему покупку квартиры в ипотеку лучше отложить до лета - РИА Новости Крым, 21.01.2024
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Почему покупку квартиры в ипотеку лучше отложить до лета
Почему покупку квартиры в ипотеку лучше отложить до лета - РИА Новости Крым, 21.01.2024
Почему покупку квартиры в ипотеку лучше отложить до лета
Покупку квартиры в ипотеку лучше отложить до лета. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила обозреватель агентства экономической информации "Прайм" РИА Новости Крым, 21.01.2024
2024-01-21T21:33
2024-01-21T21:33
радио "спутник в крыму"
недвижимость в крыму
наталья карнова
ипотека
строительство
мнения
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Покупку квартиры в ипотеку лучше отложить до лета. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила обозреватель агентства экономической информации "Прайм" Наталья Карнова.Гостья студии отметила, что в 2024 году выдач ипотечных кредитов, в том числе по льготным программам, станет меньше. Кроме того, получить одобрение банка станет сложнее, вне зависимости от долговой нагрузки и финансовых возможностей заемщика.Иногда даже при долговой нагрузке в 80% ежемесячного дохода, подчеркнула она. В случае потери таким заемщиком возможности обслуживать обязательства, высока вероятность его банкротства. А это негатив для рынка жилья и плохой долг для банка."Если же человек желает приобрести квартиру в кредит и соответствует требованиям банка, лучше отложить покупку до лета. Во второй половине текущего года Банк России будет снижать ключевую ставку, так как на уровне в 16% годовых она долго держаться не сможет. Поэтому мы увидим снижение ключевой ставки и, как ожидается, снижение ставок по всем кредитам, включая ипотеку", – резюмировала Карнова.Президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" сообщил, что правительство рассмотрит возможность продления действия семейной ипотеки. В свою очередь глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что продление семейной ипотеки будет стимулировать рождаемость, поэтому программу нужно продлевать. А зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин на заседании правительственной комиссии по региональному развитию уточнил, что объемы выдачи ипотечных кредитов в России могут снизиться после рекордного 2023 года.Минфин РФ ранее предложил изменить условия льготной ипотеки, в частности, увеличив первоначальный взнос с 20 до 30%. Крымские застройщики считают, что такая мера может негативно отразиться на спросе на новостройки в Крыму. По данным ЦБ, розничный кредитный портфель в Крыму по состоянию на 1 октября вырос на 30,9% и превысил 125 млрд рублей. Темп его прироста в регионе превышает общероссийский показатель на 23%.Читайте также на РИА Новости Крым:Действие семейной ипотеки в России надо продлевать – ПутинВ Госдуме поддержали продление семейной ипотекиНовым регионам нужна льготная ипотека на "вторичку" – Путин
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недвижимость в крыму, наталья карнова, ипотека, строительство, мнения, новости крыма

Почему покупку квартиры в ипотеку лучше отложить до лета

21:33 21.01.2024
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРынок недвижимости
Рынок недвижимости - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Покупку квартиры в ипотеку лучше отложить до лета. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила обозреватель агентства экономической информации "Прайм" Наталья Карнова.
Гостья студии отметила, что в 2024 году выдач ипотечных кредитов, в том числе по льготным программам, станет меньше. Кроме того, получить одобрение банка станет сложнее, вне зависимости от долговой нагрузки и финансовых возможностей заемщика.
"Льготная ипотека – важная социально значимая мера, направленная как на поддержку граждан, так и поддержку экономики и сферы строительства. При этом льготная ипотека становится слишком рисковой, так как в последние годы банки выдавали каждому, кто попросит, зачастую не взирая на доходы и долговую нагрузку заемщиков", – пояснила Карнова.
Иногда даже при долговой нагрузке в 80% ежемесячного дохода, подчеркнула она. В случае потери таким заемщиком возможности обслуживать обязательства, высока вероятность его банкротства. А это негатив для рынка жилья и плохой долг для банка.

"Поэтому Банк России решил урегулировать рынок ипотеки, включая льготные программы. Теперь банки, которые выдают так называемую высокорисковую ипотеку, должны зарезервировать из своих активов приличную сумму. А это банкам не выгодно. Поэтому количество выдач в этом году существенно сократится", – продолжила эксперт.

"Если же человек желает приобрести квартиру в кредит и соответствует требованиям банка, лучше отложить покупку до лета. Во второй половине текущего года Банк России будет снижать ключевую ставку, так как на уровне в 16% годовых она долго держаться не сможет. Поэтому мы увидим снижение ключевой ставки и, как ожидается, снижение ставок по всем кредитам, включая ипотеку", – резюмировала Карнова.
Президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" сообщил, что правительство рассмотрит возможность продления действия семейной ипотеки. В свою очередь глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что продление семейной ипотеки будет стимулировать рождаемость, поэтому программу нужно продлевать. А зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин на заседании правительственной комиссии по региональному развитию уточнил, что объемы выдачи ипотечных кредитов в России могут снизиться после рекордного 2023 года.
Минфин РФ ранее предложил изменить условия льготной ипотеки, в частности, увеличив первоначальный взнос с 20 до 30%. Крымские застройщики считают, что такая мера может негативно отразиться на спросе на новостройки в Крыму. По данным ЦБ, розничный кредитный портфель в Крыму по состоянию на 1 октября вырос на 30,9% и превысил 125 млрд рублей. Темп его прироста в регионе превышает общероссийский показатель на 23%.
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