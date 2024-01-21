https://crimea.ria.ru/20240121/pochemu-pokupku-kvartiry-v-ipoteku-luchshe-otlozhit-do-leta-1134299202.html

Почему покупку квартиры в ипотеку лучше отложить до лета

Почему покупку квартиры в ипотеку лучше отложить до лета - РИА Новости Крым, 21.01.2024

Почему покупку квартиры в ипотеку лучше отложить до лета

Покупку квартиры в ипотеку лучше отложить до лета. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила обозреватель агентства экономической информации "Прайм" РИА Новости Крым, 21.01.2024

2024-01-21T21:33

2024-01-21T21:33

2024-01-21T21:33

радио "спутник в крыму"

недвижимость в крыму

наталья карнова

ипотека

строительство

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Покупку квартиры в ипотеку лучше отложить до лета. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила обозреватель агентства экономической информации "Прайм" Наталья Карнова.Гостья студии отметила, что в 2024 году выдач ипотечных кредитов, в том числе по льготным программам, станет меньше. Кроме того, получить одобрение банка станет сложнее, вне зависимости от долговой нагрузки и финансовых возможностей заемщика.Иногда даже при долговой нагрузке в 80% ежемесячного дохода, подчеркнула она. В случае потери таким заемщиком возможности обслуживать обязательства, высока вероятность его банкротства. А это негатив для рынка жилья и плохой долг для банка."Если же человек желает приобрести квартиру в кредит и соответствует требованиям банка, лучше отложить покупку до лета. Во второй половине текущего года Банк России будет снижать ключевую ставку, так как на уровне в 16% годовых она долго держаться не сможет. Поэтому мы увидим снижение ключевой ставки и, как ожидается, снижение ставок по всем кредитам, включая ипотеку", – резюмировала Карнова.Президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" сообщил, что правительство рассмотрит возможность продления действия семейной ипотеки. В свою очередь глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что продление семейной ипотеки будет стимулировать рождаемость, поэтому программу нужно продлевать. А зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин на заседании правительственной комиссии по региональному развитию уточнил, что объемы выдачи ипотечных кредитов в России могут снизиться после рекордного 2023 года.Минфин РФ ранее предложил изменить условия льготной ипотеки, в частности, увеличив первоначальный взнос с 20 до 30%. Крымские застройщики считают, что такая мера может негативно отразиться на спросе на новостройки в Крыму. По данным ЦБ, розничный кредитный портфель в Крыму по состоянию на 1 октября вырос на 30,9% и превысил 125 млрд рублей. Темп его прироста в регионе превышает общероссийский показатель на 23%.Читайте также на РИА Новости Крым:Действие семейной ипотеки в России надо продлевать – ПутинВ Госдуме поддержали продление семейной ипотекиНовым регионам нужна льготная ипотека на "вторичку" – Путин

https://crimea.ria.ru/20231228/chto-budet-s-ipotekoy-v-2024-godu---prognoz-khusnullina-1133870269.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

недвижимость в крыму, наталья карнова, ипотека, строительство, мнения, новости крыма