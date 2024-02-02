https://crimea.ria.ru/20240202/kurs-rublya-i-inflyatsiya--kakikh-izmeneniy-zhdat-rossiyanam-1134632195.html

Курс рубля и инфляция – каких изменений ждать россиянам

Курс рубля и инфляция – каких изменений ждать россиянам - РИА Новости Крым, 02.02.2024

Курс рубля и инфляция – каких изменений ждать россиянам

Российская валюта укрепилась к доллару и евро с начала января. Темпы инфляции, согласно данным Минэкономразвития РФ, по итогам месяца в годовом выражении... РИА Новости Крым, 02.02.2024

2024-02-02T06:37

2024-02-02T06:37

2024-02-02T00:29

эксклюзивы риа новости крым

россия

экономика

курс рубля

инфляция

ключевая ставка

новости

мнения

общество

елена вершицкая

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/02/1118893566_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_79db4d67b5956ed1c3af61abcc8208b3.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Российская валюта укрепилась к доллару и евро с начала января. Темпы инфляции, согласно данным Минэкономразвития РФ, по итогам месяца в годовом выражении снизились до 7,24% против декабрьских 7,42%. Данные факторы указывают на устойчивость экономики и своевременность принятых руководством страны решений, считают эксперты. Сохранятся ли данные тренды в ближайшие месяцы и какими будут курс рубля, инфляция и ключевая ставка в феврале, марте и апреле – в материале РИА Новости Крым.Высокая ключевая ставка – на полгода или годПо мнению опрошенных экспертов, совет директоров Банка России сохранит ставку рефинансирования на уровне 16% на предстоящем 16 февраля заседании совета директоров.С такой позицией солидарен председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. При этом собеседник уточнил, что "Центробанку необходимо дождаться устойчивого снижения инфляции", прежде чем переходить к постепенному смягчению кредитно-денежной политики.Нацпроекты для бизнеса: как поддерживают предпринимателей в Крым >>Финансовый омбудсмен и заслуженный экономист России Павел Медведев, в свою очередь, допустил дальнейшее повышение ключевой ставки. При этом он назвал данную меру "вынужденной". И добавил, что "это может произойти в случае, если объем денежной массы будет преобладать над объемом предлагаемой продукции".Доцент кафедры государственного и муниципального управления Института экономики и управления Крымского федерального университета Елена Вершицкая полагает, что 16 февраля "ставка будет сохранена в ее настоящем размере" и "до конца марта ее значение вряд ли изменится".В свою очередь кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев уверен, что снижения ключевой ставки можно ожидать не ранее середины текущего года. Он напомнил, что глава Банка России Эльвира Набиуллина выразила надежду, что к этому моменту инфляция начнет снижаться и регулятор сможет ослабить денежно-кредитную политику."При этом, следует помнить, что ставка не может быть снижена ступенчато, потому как это будет серьезным потрясением для экономики и банковской системы, – уточнил Беляев. – Допустимо только постепенное изменение ее параметров".Поэтому изменение будет происходить плавно – не более чем по одному процентному пункту в месяц. "Это значит, что следующий год нам придется жить в условиях высокой ключевой ставки, потому как до конца 2024 года ниже 10% она не может быть никак", – резюмировал Беляев.Рубль взял курс на укреплениеБольшинство опрошенных экспертов сошлись во мнении, что в ближайшие три месяца не следует ожидать серьезного изменения курса рубля по отношению к доллару и евро.По мнению зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Делягина, в настоящее время рубль относительно стабилен. В перспективе ближайших трех месяцев российская валюта сохранит настоящие позиции либо немного укрепится, считает он.Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков также отметил укрепление национальной валюты. При этом указал, что курс в коридоре 85-90 рублей за доллар – наиболее приемлемый для внутренней и внешней экономики страны.Финансовый аналитик Михаил Беляев также не видит причин для резкого изменения курса национальной валюты. При этом эксперт допускает постепенное его ослабление, но "не более, чем потеря одного рубля к доллару в месяц". Таким образом, в конце апреля доллар будет стоить в районе 92-93 рублей, прогнозирует он.Минфин планирует привлечь 40 трлн рублей россиян для вливания в экономику >>Елена Вершицкая дала более позитивный прогноз и допустила изменение курса нацвалюты в коридоре 3-4% до конца марта. Собеседница отметила, что существенную поддержку рублю оказывают решение правительства об обязательной продаже валютной выручки экспортеров и установленная Центробанком ключевая ставка.Инфляция прошла пиковые значения"Пик инфляции был преодолен в декабре, – напомнил Анатолий Аксаков. – Действия Банка России, правительства РФ и общая экономическая ситуация благоприятная, поэтому есть все основания полагать, что инфляция продолжит постепенное снижение".Доцент Вершицкая также отметила, что рассчитывает на снижение инфляции, но не в ближайшем будущем. Для этого нужно время, а, возможно, и дополнительные новые меры правительства РФ и ЦБ, уточнила экономист.На несколько менее позитивный сценарий указал Михаил Делягин. По его мнению, "возможен риск повторения топливного кризиса в весеннюю посевную кампанию, что, в свою очередь, даст дополнительный виток инфляционным процессам и повышению цен в апреле".Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков напротив, выразил уверенность, что "действующая денежно-кредитная политика даст результаты, и к концу текущего года инфляция снизится до 4-5%".Подводя итог, собеседники отметили, что российская экономика обладает достаточным запасом прочности и ресурсов, чтобы противостоять внешним вызовам. В апреле многое будет зависеть от вновь сформированного кабинета правительства и конкретных персоналий. Также эксперты указали, что одним из главных инструментов снижения ключевой ставки является ограничение финансовых спекуляций. Последние оказывают негативное влияние и на устойчивость национальной валюты и на ключевую ставку Банка России.Читайте также на РИА Новости Крым:Итоги и тренды: как будет развиваться экономика России в 2024 годуПутин: Запад выстрелил себе в ногу, ограничив России доступ к долларуИстерика слабеющего гегемона: США утратили лидерство - Володин

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

Элеонора Павловская https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_79915f967b4acce6d3e7ee0b0017e499.jpg.webp

Элеонора Павловская https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_79915f967b4acce6d3e7ee0b0017e499.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Элеонора Павловская https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_79915f967b4acce6d3e7ee0b0017e499.jpg.webp

россия, экономика, курс рубля, инфляция, ключевая ставка, новости, мнения, общество, елена вершицкая, павел медведев, михаил делягин, анатолий аксаков, михаил беляев