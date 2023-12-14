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Путин: Запад выстрелил себе в ногу, ограничив России доступ к доллару - РИА Новости Крым, 14.12.2023
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Путин: Запад выстрелил себе в ногу, ограничив России доступ к доллару
Путин: Запад выстрелил себе в ногу, ограничив России доступ к доллару - РИА Новости Крым, 14.12.2023
Путин: Запад выстрелил себе в ногу, ограничив России доступ к доллару
Президент России назвал "выстрелом в ногу" действия Запада по ограничению использования доллара и евро в российских международных расчетах. Об этом Владимир... РИА Новости Крым, 14.12.2023
2023-12-14T15:22
2023-12-14T15:28
прямая линия с владимиром путиным в 2023 году
владимир путин (политик)
доллар
евро
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Президент России назвал "выстрелом в ногу" действия Запада по ограничению использования доллара и евро в российских международных расчетах. Об этом Владимир Путин сообщил в ходе "Прямой линии".Президент подчеркнул, что Россия не отказывалась вести расчеты в иностранной валюте. Страны запада просто начали чинить сложности для выполнения таких операций.При этом президент подчеркнул, что чем больше используют национальную валюту в экономических расчетах, тем лучше (для экономики страны, – ред.), так как это "повышает наш суверенитет и наши возможности".Путин также отметил, что в России плавающий курс валюты. Он зависит от рыночных условий, цен на экспортные товары и от растущего спроса внутри страны. А спрос этот растет, добавил президент.
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прямая линия с владимиром путиным в 2023 году, владимир путин (политик), доллар, евро, рубль
Путин: Запад выстрелил себе в ногу, ограничив России доступ к доллару

Объем использования доллара и евро в экспортных расчетах России сократился до 24% – Путин

15:22 14.12.2023 (обновлено: 15:28 14.12.2023)
 
© РИА Новости КрымПутин
Путин - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Президент России назвал "выстрелом в ногу" действия Запада по ограничению использования доллара и евро в российских международных расчетах. Об этом Владимир Путин сообщил в ходе "Прямой линии".
Президент подчеркнул, что Россия не отказывалась вести расчеты в иностранной валюте. Страны запада просто начали чинить сложности для выполнения таких операций.

"Зачем они сокращают возможности доллара и евро как универсальных валют, резервных мировых валют? В 2021 году при обслуживании российского экспорта на долю доллара и евро приходилось 87% расчетов, на долю рубля – 10-13%, на юань – 0,4%, – сказал Путин. – На сентябрь 2023 года на рубль приходится 40%, на юань – 33%, на доллар и евро совокупно 24%. Было 87 стало 24… Зачем они это сделали? Повторяю – выстрелили себе в ногу".

При этом президент подчеркнул, что чем больше используют национальную валюту в экономических расчетах, тем лучше (для экономики страны, – ред.), так как это "повышает наш суверенитет и наши возможности".
Путин также отметил, что в России плавающий курс валюты. Он зависит от рыночных условий, цен на экспортные товары и от растущего спроса внутри страны. А спрос этот растет, добавил президент.
 
Прямая линия с Владимиром Путиным в 2023 годуВладимир Путин (политик)ДолларЕвроРубль
 
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