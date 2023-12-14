https://crimea.ria.ru/20231214/putin-zapad-vystrelil-sebe-v-nogu-ogranichiv-rossii-dostup-k-dollaru-1133549307.html

Путин: Запад выстрелил себе в ногу, ограничив России доступ к доллару

Путин: Запад выстрелил себе в ногу, ограничив России доступ к доллару - РИА Новости Крым, 14.12.2023

Путин: Запад выстрелил себе в ногу, ограничив России доступ к доллару

Президент России назвал "выстрелом в ногу" действия Запада по ограничению использования доллара и евро в российских международных расчетах. Об этом Владимир... РИА Новости Крым, 14.12.2023

2023-12-14T15:22

2023-12-14T15:22

2023-12-14T15:28

прямая линия с владимиром путиным в 2023 году

владимир путин (политик)

доллар

евро

рубль

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Президент России назвал "выстрелом в ногу" действия Запада по ограничению использования доллара и евро в российских международных расчетах. Об этом Владимир Путин сообщил в ходе "Прямой линии".Президент подчеркнул, что Россия не отказывалась вести расчеты в иностранной валюте. Страны запада просто начали чинить сложности для выполнения таких операций.При этом президент подчеркнул, что чем больше используют национальную валюту в экономических расчетах, тем лучше (для экономики страны, – ред.), так как это "повышает наш суверенитет и наши возможности".Путин также отметил, что в России плавающий курс валюты. Он зависит от рыночных условий, цен на экспортные товары и от растущего спроса внутри страны. А спрос этот растет, добавил президент.

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прямая линия с владимиром путиным в 2023 году, владимир путин (политик), доллар, евро, рубль