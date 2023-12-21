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Минфин планирует привлечь 40 трлн рублей россиян для вливания в экономику
Минфин планирует привлечь 40 трлн рублей россиян для вливания в экономику - РИА Новости Крым, 21.12.2023
Минфин планирует привлечь 40 трлн рублей россиян для вливания в экономику
Минфин России планирует в следующем году привлечь имеющиеся на руках граждан средства в размере 40 триллионов рублей для инвестиций в экономику путем запуска... РИА Новости Крым, 21.12.2023
2023-12-21T17:09
2023-12-21T17:09
2023-12-21T17:09
россия
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общество
антон силуанов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Минфин России планирует в следующем году привлечь имеющиеся на руках граждан средства в размере 40 триллионов рублей для инвестиций в экономику путем запуска программы долгосрочных сбережений. Об этом сообщил руководитель ведомства Антон Силуанов.Он отметил, что с 2024 года в России начнет действовать программа долгосрочных сбережений граждан, которая предполагает активное самостоятельное участие россиян в накоплении капитала на пенсию. Для этого людям нужно будет обратиться в негосударственные пенсионные фонды, открыть счет и договориться о перечислении части доходов для долгосрочных сбережений.При этом государство создало необходимые стимулы для участия в программе, в том числе софинансирование до 36 тысяч рублей в год в течение трех лет после вступления в программу, а также налоговые выгоды, указал Силуанов.Для россиян, желающих стать более активными инвесторами, предлагается задействовать институт индивидуальных инвестиционных счетов.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин оценил запас прочности экономической и финансовой систем РоссииБудут ли в Крыму выплачивать компенсации по советским вкладамИнфляция в России: что будет с ценами в ближайшие годы
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РИА Новости Крым
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россия, инвестиции, деньги, экономика, общество, антон силуанов, минфин россии, новости
Минфин планирует привлечь 40 трлн рублей россиян для вливания в экономику
Минфин намерен привлечь 40 трлн рублей средств россиян для инвестиций в экономику
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Минфин России планирует в следующем году привлечь имеющиеся на руках граждан средства в размере 40 триллионов рублей для инвестиций в экономику путем запуска программы долгосрочных сбережений. Об этом сообщил руководитель ведомства Антон Силуанов.
"Мы планируем задействовать те сбережения граждан, которые сегодня еще находятся либо на руках у населения, либо не участвуют в активных инвестиционных программах. Таких сбережений у граждан находится более 40 триллионов рублей. Это хороший ресурс, и он может как приносить гражданам доход, так и использоваться как источник для экономического развития", – сказал Силуанов на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Он отметил, что с 2024 года в России начнет действовать программа долгосрочных сбережений граждан, которая предполагает активное самостоятельное участие россиян в накоплении капитала на пенсию. Для этого людям нужно будет обратиться в негосударственные пенсионные фонды, открыть счет и договориться о перечислении части доходов для долгосрочных сбережений.
При этом государство создало необходимые стимулы для участия в программе, в том числе софинансирование до 36 тысяч рублей в год в течение трех лет после вступления в программу, а также налоговые выгоды, указал Силуанов.
Для россиян, желающих стать более активными инвесторами, предлагается задействовать институт индивидуальных инвестиционных счетов.
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