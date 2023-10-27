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Будут ли в Крыму выплачивать компенсации по советским вкладам - РИА Новости Крым, 27.10.2023
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Будут ли в Крыму выплачивать компенсации по советским вкладам
Будут ли в Крыму выплачивать компенсации по советским вкладам - РИА Новости Крым, 27.10.2023
Будут ли в Крыму выплачивать компенсации по советским вкладам
Финансовой возможности выплатить россиянам компенсации по советским вкладам у государства на сегодняшний день нет и, хотя парламентарии предлагают варианты... РИА Новости Крым, 27.10.2023
2023-10-27T06:39
2023-10-27T08:43
радио "спутник в крыму"
крым
константин бахарев
деньги
банковские вклады
экономика
государственная дума рф
общество
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Финансовой возможности выплатить россиянам компенсации по советским вкладам у государства на сегодняшний день нет и, хотя парламентарии предлагают варианты частичного возмещения людям потерянных сбережений, у жителей Крыма и Севастополя шансов когда-нибудь получить такие выплаты немного. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев.До 1 июля 2024 года правительство России должно внести на рассмотрение законодательную инициативу о выплатах советских вкладов. Соответствующее поручение Кабмину записано в проект постановления, который принят Госдумой.Три варианта законодателейПо словам Бахарева, в ценах 1991-го года размер обязательств по компенсациям вкладчикам оценивался в 315 миллиардов советских рублей. С учетом индексации на сегодняшний день сумма достигла 60 трлн рублей российских, в то время как весь федеральный бюджет будущего года равен 36 триллионам, отметил депутат. Закон о компенсации от 1995 года справедливый по сути, но абсолютно популистский с точки зрения финансового обоснования, констатирует депутат. Однако он действует и вот уже в течение 30 лет парламентариям приходится каждый год "замораживать" обязательства по возврату денег. В этой связи в Госдуме подготовлены несколько вариантов решения вопроса."Первое: если у закона в обозримой перспективе нет шансов на реализацию, надо просто отменять его действие, признавать, что 30 лет назад была допущена ошибка. Вариант достаточно негативный: мы тем самым после 30 лет ожидания фактически "разводим руками" и говорим, что у нас не получилось. Но это честнее, чем каждый год на протяжении 30 лет переносить выплату компенсаций людям", - называет депутат первый вариант.Другие два более "социально ориентированы": переложить часть обязательств государства на "Сбербанк", который бы ежегодно откладывал часть прибыли на такие погашения, или же выделить приоритетные категории. Например, исключить из закона наследников, но выплатить компенсации вкладчикам: так 40 млн претендентов сократятся до четырех миллионов.Низкие шансы крымчанКак в итоге решится вопрос пока не понятно, однако точно известно, что у жителей Крыма и Севастополя, чьи сбережения хранились на книжках "Сбербанка" УССР, меньше всего шансов вернуть свои деньги.Вторая причина состоит в том, что Украина в 2009 году частично выплатила компенсации по советским вкладам и часть крымчан эти выплаты получили. Хотя это касается далеко не всех, тем не менее, вносит еще большую путаницу и еще больше снижает шансы жителей полуострова попасть в число тех россиян, кому когда-либо вернут деньги."И еще мы с коллегами из Минфина обсуждает третью причину: как быть с жителями новых регионов России? Тогда они тоже должны получить такую выплату. Возникает масса вопросов. Мы пытаемся искать ответы. Но главное - не нежелание, а отсутствие реальной финансовой возможности", - признает парламентарий.Читайте также на РИА Новости Крым:С 1 января в России увеличат МРОТ – закон принят в первом чтенииМишустин: социальный бизнес в новых регионах России поддержат грантамиВнешний долг России снизился на 54,1 млрд долларов США
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крым, константин бахарев, деньги, банковские вклады, экономика, государственная дума рф, общество, мнения, новости крыма
Будут ли в Крыму выплачивать компенсации по советским вкладам

Крымчане вряд ли смогут получить компенсации по советским вкладам - депутат ГД Бахарев

06:39 27.10.2023 (обновлено: 08:43 27.10.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Финансовой возможности выплатить россиянам компенсации по советским вкладам у государства на сегодняшний день нет и, хотя парламентарии предлагают варианты частичного возмещения людям потерянных сбережений, у жителей Крыма и Севастополя шансов когда-нибудь получить такие выплаты немного. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев.
До 1 июля 2024 года правительство России должно внести на рассмотрение законодательную инициативу о выплатах советских вкладов. Соответствующее поручение Кабмину записано в проект постановления, который принят Госдумой.

Три варианта законодателей

По словам Бахарева, в ценах 1991-го года размер обязательств по компенсациям вкладчикам оценивался в 315 миллиардов советских рублей. С учетом индексации на сегодняшний день сумма достигла 60 трлн рублей российских, в то время как весь федеральный бюджет будущего года равен 36 триллионам, отметил депутат. Закон о компенсации от 1995 года справедливый по сути, но абсолютно популистский с точки зрения финансового обоснования, констатирует депутат. Однако он действует и вот уже в течение 30 лет парламентариям приходится каждый год "замораживать" обязательства по возврату денег. В этой связи в Госдуме подготовлены несколько вариантов решения вопроса.
"Первое: если у закона в обозримой перспективе нет шансов на реализацию, надо просто отменять его действие, признавать, что 30 лет назад была допущена ошибка. Вариант достаточно негативный: мы тем самым после 30 лет ожидания фактически "разводим руками" и говорим, что у нас не получилось. Но это честнее, чем каждый год на протяжении 30 лет переносить выплату компенсаций людям", - называет депутат первый вариант.
Другие два более "социально ориентированы": переложить часть обязательств государства на "Сбербанк", который бы ежегодно откладывал часть прибыли на такие погашения, или же выделить приоритетные категории. Например, исключить из закона наследников, но выплатить компенсации вкладчикам: так 40 млн претендентов сократятся до четырех миллионов.

"Мы обсудили еще раз в ходе заседания Госдумы все эти варианты и записали в проект постановления, который был принят в первом чтении, поручение правительству до 1 июля следующего года внести законодательную инициативу с тем или иным вариантом решения вопроса. Законопроект планируется рассмотреть на весенней сессии, чтобы правительство запланировало средства на компенсации на очередной трехлетний период", - пояснил Бахарев.

Низкие шансы крымчан

Как в итоге решится вопрос пока не понятно, однако точно известно, что у жителей Крыма и Севастополя, чьи сбережения хранились на книжках "Сбербанка" УССР, меньше всего шансов вернуть свои деньги.
"Эта проблема есть. Я с ней столкнулся еще в прошлом созыве, когда внес проект изменений в 73-й федеральный закон о восстановлении и защите сбережений граждан РФ, чтобы выплата этих компенсаций распространялась на жителей Крыма и Севастополя. И тогда правительство не поддержало мой проект на том основании, что, во-первых, нет базы этих вкладчиков, поскольку все филиалы "Сбербанка" в союзных республиках имели статус самостоятельного юридического лица, соответственно, база крымских вкладчиков находилась в Киеве, сегодня доступа к ней нет", - констатирует председатель профильного парламентского комитета.
Вторая причина состоит в том, что Украина в 2009 году частично выплатила компенсации по советским вкладам и часть крымчан эти выплаты получили. Хотя это касается далеко не всех, тем не менее, вносит еще большую путаницу и еще больше снижает шансы жителей полуострова попасть в число тех россиян, кому когда-либо вернут деньги.
"И еще мы с коллегами из Минфина обсуждает третью причину: как быть с жителями новых регионов России? Тогда они тоже должны получить такую выплату. Возникает масса вопросов. Мы пытаемся искать ответы. Но главное - не нежелание, а отсутствие реальной финансовой возможности", - признает парламентарий.
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