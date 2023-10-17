Рейтинг@Mail.ru
Мишустин: социальный бизнес в новых регионах России поддержат грантами - РИА Новости Крым, 17.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231017/mishustin-sotsialnyy-biznes-v-novykh-regionakh-rossii-podderzhat-grantami-1132124142.html
Мишустин: социальный бизнес в новых регионах России поддержат грантами
Мишустин: социальный бизнес в новых регионах России поддержат грантами - РИА Новости Крым, 17.10.2023
Мишустин: социальный бизнес в новых регионах России поддержат грантами
Предприятия малого и среднего бизнеса в новых российских регионах смогут рассчитывать на господдержку в виде грантов, если они реализуют социально значимые... РИА Новости Крым, 17.10.2023
2023-10-17T06:02
2023-10-17T06:02
новые регионы россии
михаил мишустин
россия
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
запорожская область
херсонская область
правительство россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127724117_0:0:2913:1640_1920x0_80_0_0_8f72f1ae220977a7fb6051d5c75d8446.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Предприятия малого и среднего бизнеса в новых российских регионах смогут рассчитывать на господдержку в виде грантов, если они реализуют социально значимые проекты. Об этом на оперативном совещании в правительстве России сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.Как пояснил глава российского правительства, предприниматели из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, занимающиеся социально значимыми проектами, смогут претендовать на поддержку в размере до 300 тысяч рублей. Размеры гранта в каждом отдельном случае будет определять специальная комиссия.Согласно постановлению о господдержке, опубликованному на официальном сайте Правительства РФ, выплаты будут предоставляться при условии софинансирования. Этими средствами можно будет покрывать расходы на аренду и ремонт помещения, аренду и приобретение необходимой оргтехники, выплату франшизы, технологическое присоединение к сетям и коммуникациям или оплату коммунальных услуг, а также на приобретение необходимого программного обеспечения, комплектующих, сырья, на переоборудование транспорта для перевозки маломобильных граждан и тому подобное.При этом оговаривается, что полученными грантовыми деньгами предприниматель не сможет оплачивать налоги или любые другие сборы в бюджет РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Умные решения для умных городов: крупнейший хакатон РФ расширяет границыВ Крыму продлили время подачи заявок на получение 4 МРОТ – условия и срокиКак Россия строит мирную жизнь в новых регионах
новые регионы россии
россия
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
запорожская область
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127724117_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_9f845b64ec4afe9766c2554172c385c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новые регионы россии, михаил мишустин, россия, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область, правительство россии
Мишустин: социальный бизнес в новых регионах России поддержат грантами

Социальным бизнес-проектам в новых регионах помогут грантовыми средствами

06:02 17.10.2023
 
© РИА Новости . Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ М. Мишустин выступил с отчетом в Госдуме
Председатель правительства РФ М. Мишустин выступил с отчетом в Госдуме - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости . Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Предприятия малого и среднего бизнеса в новых российских регионах смогут рассчитывать на господдержку в виде грантов, если они реализуют социально значимые проекты. Об этом на оперативном совещании в правительстве России сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Как пояснил глава российского правительства, предприниматели из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, занимающиеся социально значимыми проектами, смогут претендовать на поддержку в размере до 300 тысяч рублей. Размеры гранта в каждом отдельном случае будет определять специальная комиссия.
Согласно постановлению о господдержке, опубликованному на официальном сайте Правительства РФ, выплаты будут предоставляться при условии софинансирования.
Этими средствами можно будет покрывать расходы на аренду и ремонт помещения, аренду и приобретение необходимой оргтехники, выплату франшизы, технологическое присоединение к сетям и коммуникациям или оплату коммунальных услуг, а также на приобретение необходимого программного обеспечения, комплектующих, сырья, на переоборудование транспорта для перевозки маломобильных граждан и тому подобное.
При этом оговаривается, что полученными грантовыми деньгами предприниматель не сможет оплачивать налоги или любые другие сборы в бюджет РФ.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Умные решения для умных городов: крупнейший хакатон РФ расширяет границы
В Крыму продлили время подачи заявок на получение 4 МРОТ – условия и сроки
Как Россия строит мирную жизнь в новых регионах
 
Новые регионы РоссииМихаил МишустинРоссияДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)Запорожская областьХерсонская областьПравительство России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:46Госдума отзывает ратификацию Договора о запрете ядерных испытаний
08:15Крымский мост: оперативная информация на утро вторника
08:04Работают реактивные бомбометы: в Севастополе тренируется флот
07:48В Севастополе на закупку лекарств выделят дополнительные средства
07:17На что власти Ялты потратят сэкономленные за год 53 миллиона рублей
06:48Сборная Крыма сыграет со сборной мира: где пройдет уникальный матч
06:02Мишустин: социальный бизнес в новых регионах России поддержат грантами
00:02Какой сегодня праздник: 17 октября
00:01Без осадков: погода в Крыму во вторник
00:00Боль не забыта: трагедия в политехническом колледже Керчи 5 лет спустя
22:52Главные новости Крыма: 16 октября
22:30Главное за день: 16 октября
22:23Развожаев пригрозил закрыть музей из-за недопуска людей в убежище
21:52Конфликт на Ближнем Востоке – балансирование на грани большой войны
21:31Двое севастопольцев погибли при освобождении ДНР
21:04Развожаев дал новые поручения по укрытиям в Севастополе
20:38Тушить пожар бензином: зачем США размораживают конфликты в мире
20:20В Керчи обвалился фасад в многоквартирном доме
20:16"Нам не хватает сырья": как работает молокозавод на северо-западе Крыма
20:03Крымский мост: обстановка в понедельник вечером
Лента новостейМолния