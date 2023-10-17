https://crimea.ria.ru/20231017/mishustin-sotsialnyy-biznes-v-novykh-regionakh-rossii-podderzhat-grantami-1132124142.html

Мишустин: социальный бизнес в новых регионах России поддержат грантами

Мишустин: социальный бизнес в новых регионах России поддержат грантами - РИА Новости Крым, 17.10.2023

Мишустин: социальный бизнес в новых регионах России поддержат грантами

Предприятия малого и среднего бизнеса в новых российских регионах смогут рассчитывать на господдержку в виде грантов, если они реализуют социально значимые... РИА Новости Крым, 17.10.2023

2023-10-17T06:02

2023-10-17T06:02

2023-10-17T06:02

новые регионы россии

михаил мишустин

россия

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

запорожская область

херсонская область

правительство россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Предприятия малого и среднего бизнеса в новых российских регионах смогут рассчитывать на господдержку в виде грантов, если они реализуют социально значимые проекты. Об этом на оперативном совещании в правительстве России сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.Как пояснил глава российского правительства, предприниматели из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, занимающиеся социально значимыми проектами, смогут претендовать на поддержку в размере до 300 тысяч рублей. Размеры гранта в каждом отдельном случае будет определять специальная комиссия.Согласно постановлению о господдержке, опубликованному на официальном сайте Правительства РФ, выплаты будут предоставляться при условии софинансирования. Этими средствами можно будет покрывать расходы на аренду и ремонт помещения, аренду и приобретение необходимой оргтехники, выплату франшизы, технологическое присоединение к сетям и коммуникациям или оплату коммунальных услуг, а также на приобретение необходимого программного обеспечения, комплектующих, сырья, на переоборудование транспорта для перевозки маломобильных граждан и тому подобное.При этом оговаривается, что полученными грантовыми деньгами предприниматель не сможет оплачивать налоги или любые другие сборы в бюджет РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Умные решения для умных городов: крупнейший хакатон РФ расширяет границыВ Крыму продлили время подачи заявок на получение 4 МРОТ – условия и срокиКак Россия строит мирную жизнь в новых регионах

новые регионы россии

россия

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

запорожская область

херсонская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новые регионы россии, михаил мишустин, россия, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область, правительство россии