https://crimea.ria.ru/20230930/kak-rossiya-stroit-mirnuyu-zhizn-v-novykh-regionakh-1131760627.html

Как Россия строит мирную жизнь в новых регионах

Как Россия строит мирную жизнь в новых регионах - РИА Новости Крым, 30.09.2023

Как Россия строит мирную жизнь в новых регионах

На территории новых регионов Россия ведет гигантскую стройку: появляются новые дороги, в частности, сухопутный коридор, школы, детские сады, медицинские центры... РИА Новости Крым, 30.09.2023

2023-09-30T12:38

2023-09-30T12:38

2023-09-30T12:38

день воссоединения новых регионов с россией

александр малькевич

общественная палата крыма

общественная палата российской федерации

новые регионы россии

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. На территории новых регионов Россия ведет гигантскую стройку: появляются новые дороги, в частности, сухопутный коридор, школы, детские сады, медицинские центры и парки. Идет восстановление коммунальной инфраструктуры, которая десятилетиями не ремонтировалась. Люди видят, как "быстро и качественно Россия может созидать мирную жизнь, тогда как со стороны Украины в мирных граждан летят только мины и снаряды. Об этом в рамках программы "Семь дней в деталях" в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал журналист, сопредседатель координационного совета Общественной палаты РФ по интеграции новых регионов Александр Малькевич.Идет гигантская стройка"В Запорожской области в ЛНР открыли парк "Россия - моя история". Это ведь трудовой подвиг. Потому что, когда прошлой весной я там был, это был заброшенный заводской корпус, а через три с половиной месяца там уже потрясающая мультимедийная экспозиция, где дух захватывает. В Луганске тоже открыли парк "Россия – моя история". А в Геническе Херсонской области за считанные месяцы перестроили две школы, воздвигли физкультурно-оздоровительный комплекс. На окраине Мариуполя построен современный медицинский центр, открыт онкологический диспансер", - перечислил Малькевич.По его словам, людей, которые работали над этими проектами, нужно "предъявить миру и вознаградить"."За этот год и весь мир, и вся Россия и сотни тысяч, миллионы наших новых граждан увидели, что значит жизнь в составе нашей страны и то, как Россия качественно и быстро может эту жизнь созидать", - сказал он.Герои мирной жизниПри этом Малькевич с сожалением отметил, что сейчас почему-то "не модно говорить о героях мирного времени и о реальных трудовых подвигах"."У частного бизнеса есть очень правильная инициатива за каждый подбитый танк Leopard выдавать премию тем бойцам, которые этот подвиг совершили. Но, к сожалению, никогда не звучала инициатива частного бизнеса о том, чтобы выдавать премии строителям, которые в очень короткие сроки воздвигли тот или иной социальный объект, а ведь во время работы многие жили в непростой обстановке, попадали под обстрелы. По сути, они совершили подвиг", - сказал собеседник.По его словам, по-стахановски сегодня работают во многих регионах. Жизнь в прифронтовых городах довольно тяжела именно потому, что они подвержены регулярным обстрелам. Однако, по мнению журналиста, "когда линия фронта будет отодвинута, образно говоря, к Киеву, эта проблема уйдет".Нужно упростить системуМалькевич убежден, что в новых регионах все же установлен короткий переходный период по унификации законодательства, и нужны "разбюрократизация процессов", некоторое упрощение и особый режим работы, "чтобы не получилось, что, когда избрали депутатом главного врача или ректора вуза, то "провисает работа вуза или больницы", потому что он должен сосредоточиться на депутатской деятельности. Возможно, нужно разрешить совмещать, чтобы люди успевали "выращивать смену", считает он.Также он отметил, что в ДНР и ЛНР "люди выстрадали" с 2014 года свое право быть с Россией: "Там люди из стали, они не покидают свою родную землю и свои дома, готовы там жить и строить свою жизнь".Киев перепрошивал с сознаниеПри этом он напомнил, что после того, как Донбасс восстал, Крым и Севастополь вернулись в родную гавань, "в Киеве сделали выводы, и населению страны начали эффективно и жестко перепрошивать сознание", "оголтелая профашистская пропаганда, которая велась на Украине с 2014 года, была эффективна".По его словам, члены Общественной палаты РФ полностью на стороне Крыма и Севастополя, и всех регионов, которые страдают от публикаций этих фото и видео. И таких регионов уже порядка двенадцати-пятнадцати, ведь задача противника еще и в том, чтобы разгонять панику среди населения."За публикацию фото и видео прилетов нужно вводить большие штрафы, и эти деньги направлять на восстановление объектов гуманитарной сферы в новых регионах, в Крыму и в Севастополе", - заключил собеседник.30 сентября вся страна отмечает День воссоединения России с новыми регионами. Ровно год назад в этот день президент Владимир Путин принял историческое решение, подписав договоры о включении в состав РФ Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), Херсонской и Запорожской областей. Донбасс и Новороссия стали российскими регионами по итогам ранее проведенных там референдумов. В результате население России выросло более чем на 8 миллионов человек, а площадь страны увеличилась почти на 109 тысяч квадратных километров. Но самое главное – после принятия новых территорий в состав России у жителей появилась уверенность в завтрашнем дне.Читайте также на РИА Новости Крым:Поднимают из руин: как возрождают экономику Запорожской областиСтроим с нуля: как восстанавливают промышленность Запорожской областиУкраинцы смогут въезжать в Россию без виз по внутреннему паспорту – указ

https://crimea.ria.ru/20230930/svoi-sredi-svoikh-v-chem-sut-dnya-vossoedineniya-novykh-regionov-s-rossiey-1131754623.html

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр малькевич, общественная палата крыма, общественная палата российской федерации, новые регионы россии, мнения, новости