Рейтинг@Mail.ru
Украинцы смогут въезжать в Россию без виз по внутреннему паспорту – указ - РИА Новости Крым, 29.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230929/ukraintsy-smogut-vezzhat-v-rossiyu-bez-viz-po-vnutrennemu-pasportu--ukaz-1131752636.html
Украинцы смогут въезжать в Россию без виз по внутреннему паспорту – указ
Украинцы смогут въезжать в Россию без виз по внутреннему паспорту – указ - РИА Новости Крым, 29.09.2023
Украинцы смогут въезжать в Россию без виз по внутреннему паспорту – указ
Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке въезда и выезда граждан Украины, согласно которому они смогут въезжать на российскую территорию без виз. РИА Новости Крым, 29.09.2023
2023-09-29T19:10
2023-09-29T19:10
россия
владимир путин (политик)
украина
правительство россии
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1d/1131752745_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ee4abb940ca5adcc2eeb4b5c96ea959f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен— РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке въезда и выезда граждан Украины, согласно которому они смогут въезжать на российскую территорию без виз. Соответствующий документ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.Согласно указу, украинцы могут пересекать границу России без оформления виз на основании внутреннего или заграничного украинского паспорта, дипломатического или служебного паспорта, удостоверения личности моряка или члена экипажа воздушного судна.Кроме того, это можно сделать по удостоверению личности на возвращение на Украину (таким образом допускается только выехать в эту страну). В случае с детьми потребуется свидетельство о рождении или паспорт законного представителя с информацией о ребенке.Правительству России поручено обеспечить в установленном порядке проведение мероприятий, направленных на реализацию данного указа.Читайте также на РИА Новости Крым:Совбез Белоруссии: идет борьба за будущее славянского мираПутин поздравил с грядущим Днем Победы украинских ветерановКак россияне относятся к Украине и украинцам – опрос
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1d/1131752745_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_e87b11a9b3c31d32b25dff268f00e482.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, владимир путин (политик), украина, правительство россии, политика
Украинцы смогут въезжать в Россию без виз по внутреннему паспорту – указ

Путин разрешил гражданам Украины въезжать в Россию без виз по внутреннему паспорту

19:10 29.09.2023
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен— РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке въезда и выезда граждан Украины, согласно которому они смогут въезжать на российскую территорию без виз. Соответствующий документ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.
Согласно указу, украинцы могут пересекать границу России без оформления виз на основании внутреннего или заграничного украинского паспорта, дипломатического или служебного паспорта, удостоверения личности моряка или члена экипажа воздушного судна.
Кроме того, это можно сделать по удостоверению личности на возвращение на Украину (таким образом допускается только выехать в эту страну). В случае с детьми потребуется свидетельство о рождении или паспорт законного представителя с информацией о ребенке.
Правительству России поручено обеспечить в установленном порядке проведение мероприятий, направленных на реализацию данного указа.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Совбез Белоруссии: идет борьба за будущее славянского мира
Путин поздравил с грядущим Днем Победы украинских ветеранов
Как россияне относятся к Украине и украинцам – опрос
 
РоссияВладимир Путин (политик)УкраинаПравительство РоссииПолитика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:43Позарился на золото соседей: в Симферополе ночной вор попался с поличным
20:08Крымский мост: обстановка вечером в пятницу
20:02Средний размер пенсии будет увеличен – проект
19:39Нацист в парламенте Канады – тщательно спланированная акция
19:10Украинцы смогут въезжать в Россию без виз по внутреннему паспорту – указ
18:41Погибли от ковида: в Керчи установят памятные доски врачам
18:18Удастся ли взыскать с Украины ущерб за водную блокаду Крыма – мнение
18:10НАТО усиливает контингент в Косово
17:43Бригада ВСУ покидает район Работино: боевики отказываются воевать
17:17Эксперт объяснил международное значение воссоединения новых регионов с РФ
17:04Указ об осеннем призыве – в армию отправятся 130 тысяч россиян
16:43ВСУ перебрасывает подразделения в ДНР из-за огромных потерь
16:31Их тысячи: названы безвозвратные потери ВСУ
16:16Родные погибших бойцов СВО смогут получать удостоверения единого образца
16:01На аэродроме Кульбакино уничтожены польские истребители
16:00Глава "Крымтеплокоммунэнерго" подал в отставку - Аксенов
15:52Пункт управления "Иностранного легиона" разгромлен групповыми ударами
15:18Путин встретился с участниками СВО
14:33Путин выступит с видеообращением к россиянам
14:19ВСУ обстреляли школы в приграничных регионах России
Лента новостейМолния