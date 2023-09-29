https://crimea.ria.ru/20230929/ukraintsy-smogut-vezzhat-v-rossiyu-bez-viz-po-vnutrennemu-pasportu--ukaz-1131752636.html

Украинцы смогут въезжать в Россию без виз по внутреннему паспорту – указ

Украинцы смогут въезжать в Россию без виз по внутреннему паспорту – указ - РИА Новости Крым, 29.09.2023

Украинцы смогут въезжать в Россию без виз по внутреннему паспорту – указ

Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке въезда и выезда граждан Украины, согласно которому они смогут въезжать на российскую территорию без виз. РИА Новости Крым, 29.09.2023

2023-09-29T19:10

2023-09-29T19:10

2023-09-29T19:10

россия

владимир путин (политик)

украина

правительство россии

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен— РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке въезда и выезда граждан Украины, согласно которому они смогут въезжать на российскую территорию без виз. Соответствующий документ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.Согласно указу, украинцы могут пересекать границу России без оформления виз на основании внутреннего или заграничного украинского паспорта, дипломатического или служебного паспорта, удостоверения личности моряка или члена экипажа воздушного судна.Кроме того, это можно сделать по удостоверению личности на возвращение на Украину (таким образом допускается только выехать в эту страну). В случае с детьми потребуется свидетельство о рождении или паспорт законного представителя с информацией о ребенке.Правительству России поручено обеспечить в установленном порядке проведение мероприятий, направленных на реализацию данного указа.Читайте также на РИА Новости Крым:Совбез Белоруссии: идет борьба за будущее славянского мираПутин поздравил с грядущим Днем Победы украинских ветерановКак россияне относятся к Украине и украинцам – опрос

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин (политик), украина, правительство россии, политика