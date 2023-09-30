https://crimea.ria.ru/20230930/svoi-sredi-svoikh-v-chem-sut-dnya-vossoedineniya-novykh-regionov-s-rossiey-1131754623.html

Свои среди своих: в чем суть Дня воссоединения новых регионов с Россией

Свои среди своих: в чем суть Дня воссоединения новых регионов с Россией - РИА Новости Крым, 30.09.2023

Свои среди своих: в чем суть Дня воссоединения новых регионов с Россией

30 сентября вся страна отмечает День воссоединения России с новыми регионами. Ровно год назад в этот день президент Владимир Путин принял историческое решение,... РИА Новости Крым, 30.09.2023

2023-09-30T07:01

2023-09-30T07:01

2023-09-30T07:01

день воссоединения новых регионов с россией

новые регионы россии

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

херсонская область

запорожская область

сэз в новых регионах россии

выборы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. 30 сентября вся страна отмечает День воссоединения России с новыми регионами. Ровно год назад в этот день президент Владимир Путин принял историческое решение, подписав договоры о включении в состав РФ Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), Херсонской и Запорожской областей. Донбасс и Новороссия стали российскими регионами по итогам ранее проведенных там референдумов. В результате население России выросло более чем на 8 миллионов человек, а площадь страны увеличилась почти на 109 тысяч квадратных километров. Но самое главное – после принятия новых территорий в состав России у жителей появилась уверенность в завтрашнем дне.Как Донбасс и Новороссия шли в РоссиюРеферендумы в четырех регионах проходили с 23 по 27 сентября на фоне беспрецедентного санкционного давления на Россию и категоричных заявлений Запада о том, что результаты волеизъявления граждан не будут признаны.Плебисциты и дальнейшие решения о вхождении новых регионов в состав РФ происходили синхронно, но шли к этому Донбасс и Новороссия разными путями. Донецкая и Луганская области после госпереворота на Украине в 2014 году отказались подчиняться киевской националистической хунте. В мае они провели референдумы о государственной самостоятельности (в Донецкой области "за" проголосовали 89,7%, в Луганской – 96,2%") и объявили государственный суверенитет. Киев и страны Запада итоги плебисцитов не признали.На протяжении восьми лет Донбасс подвергался геноциду со стороны киевского режима. Разнообразные блокады, крупномасштабные карательные акции, теракты и постоянные артиллерийские обстрелы – все это обрушилось на республики Донбасса после объявленной киевским режимом так называемой "антитеррористической операции". А выполнение заключенных при посредничестве ОБСЕ Минских соглашений, которые должны были урегулировать конфликт мирным путем, украинские власти с одобрения Запада попросту саботировали, активно вооружаясь и готовясь к "окончательному решению донбасского вопроса".По данным СК России, с 2014 по 2022 годы в ДНР и ЛНР погибли 2,6 тысячи мирных жителей, в том числе детей, еще 5,5 тысячи получили ранения. Уничтожено и частично разрушено более 2,2 тысячи объектов гражданской инфраструктурыРФ регулярно предоставлял народным республикам гуманитарную помощь. В апреле 2019 года российские власти упростили получение российского гражданства жителям ДНР и ЛНР. Осенью 2021 года ситуация в Донбассе обострилась, украинские войска начали регулярно обстреливать линию соприкосновения.21 февраля 2022 года Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик и подписала с ними Договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Через три дня на территориях ЛНР и ДНР началась специальная военная операция по защите Донбасса.Также в ходе СВО под контроль России перешли около 75% Запорожской области, в том числе города Бердянск, Мелитополь, Васильевка и Энергодар, где расположена Запорожская АЭС. Кроме того, российские войска освободили более 70% Херсонской области. В обоих регионах были сформированы военно-гражданские администрации, которые возглавили соответственно Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.Украинские боевики регулярно обстреливают населенные пункты новых регионов, бьют из минометов, артиллерии и ракетного вооружения по жилым домам, социальным объектам и критической инфраструктуре, а также пытаются совершить диверсионно-террористические акты.Как проходили референдумы в новых регионах19 сентября общественные палаты ДНР и ЛНР обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с просьбой незамедлительно провести референдумы по вопросу о вхождении регионов в состав России. На следующий день общественные структуры Херсонской и Запорожской областей направили соответствующие обращения Сальдо и Балицкому.Референдумы на освобожденных территориях прошли с 23 по 27 сентября. В целях безопасности очное голосование на избирательных участках проводилось только 27 сентября, в остальные дни был организован адресный обход жителей либо голосование на придомовых территориях. За проведением волеизъявления следили более 130 международных наблюдателей из РФ, Бразилии, Индии, Венесуэлы, Италии, Германии, Нидерландов и других стран.Подавляющее большинство проголосовавших высказались за вхождение в состав России. В ДНР "за" проголосовали 99,23% участников референдума при явке 97,51%, в ЛНР – 98,42% (явка 94,15%), в Запорожской области – 93,11% (явка 85,4%), в Херсонской области – 87,05% (явка 76,86%).Международные договоры о вхождении всех четырех регионов в состав России подписали 30 сентября 2022 года. Позже Конституционный суд РФ признал эти договоры соответствующими Конституции страны, Госдума и Совфед ратифицировали их. 5 октября документы ратифицировал и президент Владимир Путин. Таким образом, количество субъектов Российской Федерации увеличилось до 89.Новые регионы в составе России сохранят статус республик и областей и свои прежние названия. Их пределы определяются границами территорий, которые существовали на день принятия. Территория ДНР и ЛНР определяется границами 2014 года, установленными в их конституциях. Запорожье входит в состав РФ в своих административных границах, а Херсонщина – с двумя районами Николаевской области. Государственным языком в новых регионах является русский, при этом изучение украинского и других языков не запрещается.Выборы в новых субъектахВажным шагом на пути полноценного вхождения новых субъектов в состав России стали прошедшие в начале сентября этого года выборы. Голосование проходило под непрекращающимися обстрелами и провокациями со стороны ВСУ, тем не менее волеизъявление состоялось. Явка составила от 65 до 72%, в зависимости от региона.Жители избрали депутатов народных советов (парламентов) ДНР и ЛНР и областных дум Запорожья и Херсонщины. В новых регионах выборы прошли только по партийным спискам, в них участвовали исключительно представители парламентских партий.Сформированные по итогам голосования законодательные органы избрали глав четырех субъектов. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник, а также губернаторы Херсонщины и Запорожья Владимир Сальдо и Евгений Балицкий сохранили свои посты.Выборы депутатов местных советов также состоялись в Мелитополе (Запорожская область), Донецке (ДНР), Луганске (ЛНР) и Геническе (Херсонская область).Восстановление ДНР, ЛНР, Херсонщины и ЗапорожьяПравительство России при участии регионов-шефов активно занимаются восстановлением новых субъектов, несмотря на продолжающуюся специальную военную операцию. В апреле этого года кабмин утвердил долгосрочную программу социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Она включает в себя 275 мероприятий. Это строительство и восстановление жилья, инфраструктуры, строительство и ремонт многоквартирных домов, объектов соцкультбыта, административных зданий, восстановление объектов Северодонецкой агломерации, разрушенных предприятий и обеспечение людей рабочими местами. В программе участвуют 33 госкомпании и 56 регионов-шефов. В частности, в проект федерального бюджета на 2024 год на реализацию программы заложено 37,5 млрд рублей. Ожидается, что новые регионы смогут выйти на общероссийский уровень к 2030 году.По информации вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, в новых субъектах РФ на данный момент строят и ремонтируют порядка 4,5 тысячи объектов.По данным Минпромторга РФ, в новых регионах удалось восстановить уже 115 предприятий, еще около 70 восстановят до конца этого года. В частности, правительство направит почти один миллиард рублей на восстановление морского порта Мариуполя.Также планируется восстановить аэропорты в Мариуполе и Мелитополе.Помимо федеральных средств, помощь новым субъектам оказывают регионы-шефы. В этом году они вложили более 115 млрд рублей. При их поддержке реализуются 1,6 тысячи мероприятий, в том числе восстановление 1,1 тыс. жилых зданий, 227 соцобъектов, 173 объекта ЖКХ и 41 объект транспортной инфраструктуры.Только в первом полугодии 2023 года там построили 20 многоквартирных домов и восстановили еще более двух тысяч, отремонтировали более 150 социальных объектов и около одной тысячи объектов ЖКХ, привели в порядок более 260 км дорог и построили почти 600 км.Также реализуются меры поддержки предпринимателей. В частности, кабмин выделил на новые регионы 1 млрд рублей для создания соответствующей инфраструктуры, чтобы предприниматели смогли пройти обучение основам российского законодательства, получить консультации по вопросам начала предпринимательской деятельности, услуги по продвижению и сбыту продукции, содействие участию в госзакупках, льготные микрозаймы, гарантийную поддержку для кредитов и т.д. А пришедшие в Донбасс и Новороссию крупные банки запустили онлайн-кредитование бизнеса по льготным ставкамНа территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей действует режим свободной экономической зоны до 2050 года. Для инвесторов предусмотрен ряд налоговых и таможенных льгот, а также особенностей применения земельного и градостроительного законодательства. Так, на федеральном уровне для резидентов СЭЗ устанавливается на 10 лет нулевая ставка налога на прибыль организаций, а сами субъекты смогут устанавливать налог на прибыль в диапазоне от 0 до 13,5%. Кроме того, участники СЭЗ освобождаются от налога на имущество на 10 лет, а от земельного налога – на три года. Также для них вводятся пониженные тарифы страховых взносов (7,6%) в государственные внебюджетные фонды.Что воссоединение дало России и новым регионамВоссоединение Донбасса и Новороссии с Россией имеет огромное историческое, социальное и политическое значение для РФ. Как и возвращение Крыма в 2014 году, вхождение освобожденных регионов с состав нашей страны стал очередным этапом консолидации русских земель в пространстве единого государства. Жители ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья голосованием на референдумах и выборах подтвердили, что они не отказались от общих с Россией цивилизационных корней, истории и культуры, вопреки агрессивному неонацизму киевского режима. При этом страна взяла на себя все обязательства в отношении граждан на новых территориях, в том числе пенсионное обеспечение, социальную и медицинскую помощь, образование и трудоустройство, чтобы люди ощущали уверенность в завтрашнем дне.Кроме того, Российская Федерация в очередной раз продемонстрировала способность уверенно проводить суверенную внешнюю политику, утверждаясь в роли одного из ключевых центров новой системы международных отношений. Воссоединение Донбасса и Новороссии с Россией определяет контуры нового геополитического устройства мира, который приобретает все большие черты многополярности.В результате воссоединения население России выросло более чем на 8 миллионов человек, а площадь страны увеличилась почти на 109 тысяч квадратных километров.Не следует сбрасывать со счетов и экономическую составляющую. Несмотря на то, что в восстановление инфраструктуры новых субъектов сейчас вкладываются очень большие средства, регионы обладают огромным потенциалом в части выработки электроэнергии, добычи угля, природного газа, редкоземельных металлов и других полезных ископаемых, черной и цветной металлургии и машиностроения, производства сельскохозяйственной продукции.По подсчетам американских аналитиков, залежи полезных ископаемых на территории новых субъектов РФ оцениваются более чем в 12 трлн долларов. Это более 60% угольных месторождений, 20% газовых и более 40% залежей металлов.По оценкам отечественных экономистов, в перспективе новые субъекты способны обеспечить до 10% ВВП страны.

https://crimea.ria.ru/20230929/v-arteke-ko-dnyu-vossoedineniya-s-novymi-territoriyami-sozdali-zhivuyu-kartinu-1131742572.html

https://crimea.ria.ru/20230929/vernulis-navsegda-senator-o-vossoedinenii-novykh-regionov-s-rossiey-1131731001.html

https://crimea.ria.ru/20230929/ekspert-obyasnil-mezhdunarodnoe-znachenie-vossoedineniya-novykh-regionov-s-rf-1131729318.html

новые регионы россии

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

херсонская область

запорожская область

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