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Морской порт Мариуполя восстановят за 1 млрд рублей
Морской порт Мариуполя восстановят за 1 млрд рублей - РИА Новости Крым, 14.09.2023
Морской порт Мариуполя восстановят за 1 млрд рублей
Правительство направит почти один миллиард рублей на восстановление морского порта Мариуполя. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости Крым, 14.09.2023
2023-09-14T17:17
2023-09-14T17:17
2023-09-14T17:17
правительство россии
михаил мишустин
мариупольский морской торговый порт
донецкая народная республика (днр)
новые регионы россии
экономика
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Правительство направит почти один миллиард рублей на восстановление морского порта Мариуполя. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.По его словам, такое решение позволит увеличить пропускную способность порта, повысить устойчивость и связанность транспортного комплекса юга России."Это имеет первостепенное значение для строительства жилья и работы промышленных предприятий, ну и для обеспечения снабжения людей всем необходимым", – подчеркнул Михаил Мишустин.Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что восстановление аэропорта в Мариуполе в ДНР запланировано на 2026-2027 годы. Здание авиаузла сильно разрушено, но взлетная полоса "находится в более-менее приличном состоянии", отметил он. Также федеральные власти считают необходимым восстановить аэропорт в Мелитополе Запорожской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Мы увидели боль Донбасса: блогеры из Китая честно рассказали о МариуполеАэропорты в Мариуполе и Мелитополе будут восстановлены – ХуснуллинКак строится мирная жизнь в Мариуполе и Волновахе
https://crimea.ria.ru/20230911/porty-azovo-chernomorskogo-basseyna-lidiruyut-v-rossii-po-gruzooborotu-1131325894.html
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правительство россии, михаил мишустин, мариупольский морской торговый порт, донецкая народная республика (днр), новые регионы россии, экономика, федеральный бюджет, новости
Морской порт Мариуполя восстановят за 1 млрд рублей
Правительство направит около 1 млрд рублей на восстановление порта Мариуполя