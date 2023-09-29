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Эксперт объяснил международное значение воссоединения новых регионов с РФ
Эксперт объяснил международное значение воссоединения новых регионов с РФ - РИА Новости Крым, 29.09.2023
Эксперт объяснил международное значение воссоединения новых регионов с РФ
Вхождение Донбасса и Новороссии в состав России, как и возвращение Крыма в родную гавань 2014 году, продемонстрировало, что РФ восстанавливает свою субъектность РИА Новости Крым, 29.09.2023
2023-09-29T17:17
2023-09-29T17:17
2023-09-29T17:17
новые регионы россии
день воссоединения новых регионов с россией
эксклюзивы риа новости крым
александр шатилов
россия
в мире
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Вхождение Донбасса и Новороссии в состав России, как и возвращение Крыма в родную гавань 2014 году, продемонстрировало, что РФ восстанавливает свою субъектность и демонстрирует умение бороться за свои национальные интересы. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ, политолог Александр Шатилов.Он отметил, что Россия, невзирая на свою достаточно миролюбивую политику в отношении соседей и Запада в 2000-е годы, на современном этапе столкнулась с крайне агрессивным и иррациональным давлением со стороны США, Евросоюза и их сателлитов по границам РФ. В итоге для того, чтобы обеспечить защиту своих национальных интересов, наша страна была вынуждена бороться и рвать так называемую геополитическую "петлю анаконды", в которую ее пытались втянуть. Отсюда и "Крымская весна" 2014 года, и воссоединение новых регионов с РФ в 2022 году, убежден эксперт.Кроме того, по словам Шатилова, воссоединение Донбасса и Новороссии с Россией определяет контуры нового геополитического устройства мира, который приобретает все большие черты многополярности.Политолог также указал, что включение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ закрывает вопрос о принадлежности этих территорий, поскольку оспаривание их статуса приведет к нарушению Конституции РФ "со всеми вытекающими последствиями". При этом важным является и тот факт, что Москва не ограничивается лишь контролем над этими регионами.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября 2022 года. В ДНР "за" высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.На этой неделе президент РФ Владимир Путин подписал принятый Госдумой и одобренный Совфедом закон об установлении 30 сентября Дня воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. В пояснительной записке говорится, что принятие в состав РФ новых регионов "основано на исторической общности народов, проживающих на территориях указанных республик и областей, является результатом волеизъявления миллионов людей".Читайте также на РИА Новости Крым:Путин провел встречу с избранными главами регионов – главноеДороги, улицы и транспорт: как в Херсонской области строят инфраструктуруАэропорты в Мариуполе и Мелитополе будут восстановлены – Хуснуллин
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Алексей Гончаров
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Алексей Гончаров
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новые регионы россии, эксклюзивы риа новости крым, александр шатилов, россия, в мире, политика
Эксперт объяснил международное значение воссоединения новых регионов с РФ
Эксперт Шатилов: вхождение новых регионов в РФ – это восстановление субъектности России
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым.
Вхождение Донбасса и Новороссии в состав России, как и возвращение Крыма в родную гавань 2014 году, продемонстрировало, что РФ восстанавливает свою субъектность и демонстрирует умение бороться за свои национальные интересы. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым
высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ, политолог Александр Шатилов.
"Событие годичной давности является не только общероссийским, но международным событием. Можно говорить о том, что Россия восстанавливает свою субъектность именно как большой России, а не той части большого евразийского пространства, которая после 1991 года стала называться Российской Федерацией. Наша страна продемонстрировала умение бороться за свои национальные интересы", – сказал политолог.
Он отметил, что Россия, невзирая на свою достаточно миролюбивую политику в отношении соседей и Запада в 2000-е годы, на современном этапе столкнулась с крайне агрессивным и иррациональным давлением со стороны США, Евросоюза и их сателлитов по границам РФ. В итоге для того, чтобы обеспечить защиту своих национальных интересов, наша страна была вынуждена бороться и рвать так называемую геополитическую "петлю анаконды", в которую ее пытались втянуть. Отсюда и "Крымская весна" 2014 года, и воссоединение новых регионов с РФ в 2022 году, убежден эксперт.
Кроме того, по словам Шатилова, воссоединение Донбасса и Новороссии с Россией определяет контуры нового геополитического устройства мира, который приобретает все большие черты многополярности.
"Ввязавшись в борьбу с РФ, Запад действовал слишком авантюрно и нахраписто. И в итоге выясняется, что Россия, что называется, "гнется, но не ломается", а вот экономическая и политическая системы на Западе испытывают перегрузки. Запад переоценил свои силы, желая сломить Россию и наказать ее за стремление к суверенитету", – считает аналитик.
Политолог также указал, что включение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ закрывает вопрос о принадлежности этих территорий, поскольку оспаривание их статуса приведет к нарушению Конституции РФ "со всеми вытекающими последствиями". При этом важным является и тот факт, что Москва не ограничивается лишь контролем над этими регионами.
"Даже на примере одного Мариуполя мы видим, что Россия не просто реинтегрировала эти территории, а и активно занимается их развитием и модернизацией. Лишь боевые действия мешают ей в полной мере встроить эти новые субъекты в практику всероссийского регионального развития. А так уже сейчас мы видим, что и финансово, и ресурсно РФ вкладывается в эти территории", – заключил Шатилов.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября 2022 года. В ДНР "за" высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.
На этой неделе президент РФ Владимир Путин подписал принятый Госдумой и одобренный Совфедом закон об установлении 30 сентября Дня воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. В пояснительной записке говорится, что принятие в состав РФ новых регионов "основано на исторической общности народов, проживающих на территориях указанных республик и областей, является результатом волеизъявления миллионов людей".
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