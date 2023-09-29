https://crimea.ria.ru/20230929/ekspert-obyasnil-mezhdunarodnoe-znachenie-vossoedineniya-novykh-regionov-s-rf-1131729318.html

Эксперт объяснил международное значение воссоединения новых регионов с РФ

Эксперт объяснил международное значение воссоединения новых регионов с РФ - РИА Новости Крым, 29.09.2023

Эксперт объяснил международное значение воссоединения новых регионов с РФ

Вхождение Донбасса и Новороссии в состав России, как и возвращение Крыма в родную гавань 2014 году, продемонстрировало, что РФ восстанавливает свою субъектность РИА Новости Крым, 29.09.2023

2023-09-29T17:17

2023-09-29T17:17

2023-09-29T17:17

новые регионы россии

день воссоединения новых регионов с россией

эксклюзивы риа новости крым

александр шатилов

россия

в мире

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/1e/1124677662_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ba2d7387a2970bd39099746e51cdc557.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Вхождение Донбасса и Новороссии в состав России, как и возвращение Крыма в родную гавань 2014 году, продемонстрировало, что РФ восстанавливает свою субъектность и демонстрирует умение бороться за свои национальные интересы. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ, политолог Александр Шатилов.Он отметил, что Россия, невзирая на свою достаточно миролюбивую политику в отношении соседей и Запада в 2000-е годы, на современном этапе столкнулась с крайне агрессивным и иррациональным давлением со стороны США, Евросоюза и их сателлитов по границам РФ. В итоге для того, чтобы обеспечить защиту своих национальных интересов, наша страна была вынуждена бороться и рвать так называемую геополитическую "петлю анаконды", в которую ее пытались втянуть. Отсюда и "Крымская весна" 2014 года, и воссоединение новых регионов с РФ в 2022 году, убежден эксперт.Кроме того, по словам Шатилова, воссоединение Донбасса и Новороссии с Россией определяет контуры нового геополитического устройства мира, который приобретает все большие черты многополярности.Политолог также указал, что включение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ закрывает вопрос о принадлежности этих территорий, поскольку оспаривание их статуса приведет к нарушению Конституции РФ "со всеми вытекающими последствиями". При этом важным является и тот факт, что Москва не ограничивается лишь контролем над этими регионами.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября 2022 года. В ДНР "за" высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.На этой неделе президент РФ Владимир Путин подписал принятый Госдумой и одобренный Совфедом закон об установлении 30 сентября Дня воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. В пояснительной записке говорится, что принятие в состав РФ новых регионов "основано на исторической общности народов, проживающих на территориях указанных республик и областей, является результатом волеизъявления миллионов людей".Читайте также на РИА Новости Крым:Путин провел встречу с избранными главами регионов – главноеДороги, улицы и транспорт: как в Херсонской области строят инфраструктуруАэропорты в Мариуполе и Мелитополе будут восстановлены – Хуснуллин

новые регионы россии

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg

Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg

новые регионы россии, эксклюзивы риа новости крым, александр шатилов, россия, в мире, политика