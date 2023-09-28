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Путин провел встречу с избранными главами регионов – главное
Путин провел встречу с избранными главами регионов – главное - РИА Новости Крым, 28.09.2023
Путин провел встречу с избранными главами регионов – главное
Президент Владимир Путин в режиме видеоконференции провел встречу с 26 избранными высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации. Они обсудили ряд... РИА Новости Крым, 28.09.2023
2023-09-28T15:31
2023-09-28T15:31
2023-09-28T15:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин в режиме видеоконференции провел встречу с 26 избранными высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации. Они обсудили ряд вопросов, в том числе итоги сентябрьских выборов, направления работы, меры социальной поддержки граждан и ключевые векторы развития субъектов.Результаты выборовВладимир Путин поздравил новых глав регионов с успешными выборами и убедительной победой.Впервые – теперь уже по российскому закону – прошли выборы и в новых субъектах страны. Свои полномочия подтвердили действующие главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей."И это, безусловно, значимое событие, важный шаг на пути полноценного вхождения новых регионов в единое правовое, государственное пространство нашей большой страны. Ситуация и задачи в этих субъектах Федерации особые, но, убежден: и региональные власти, и, что самое главное, наши граждане чувствуют поддержку, которую им оказывает вся Россия. Это чрезвычайно важно, так и будет", - подчеркнул глава государства.Задачи для губернаторовРоссийский лидер выразил уверенность, что избранные главы регионов будут максимально нацелены на то, чтобы оправдать надежды избирателей на позитивные перемены, на повышение качества и уровня жизни.И это – вопреки санкициям, которыми пытались "задушить" Россию и ее экономику."Напротив, внешнее давление в итоге стало мощным стимулом для роста наших собственных производств, раскрытия собственного потенциала в самых разных сферах. И, конечно, нужно и дальше в тесной работе с правительством, федеральными и муниципальными органами власти оказывать необходимую поддержку компаниям, предприятиям, готовым занимать освобождающиеся ниши, предлагать проекты, решения, в том числе высокотехнологичного характера, которые востребованы экономикой, отвечают нашим национальным целям и приоритетам", - подчеркнул он.И призвал широко использовать имеющиеся федеральные и региональные инструменты для поощрения инвестиционной и деловой активности, а также создавать комфортные условия для предпринимательских инициатив.Поддержка бойцов СВОГлава государства также подчеркнул необходимость оказывать поддержку военнослужащим, которые выполняют боевые задачи в зоне СВО, и их семьям.Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили три дня с 8 по 10 сентября. Впервые прошли выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. По данным главы Центральной избирательной комиссии России Эллы Памфиловой, всего в осенних выборах 2023 года приняли участие более 45 миллионов избирателей.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин призвал глав регионов поддерживать бойцов СВО и их семьиВстреча Путина с новоизбранными главами регионов России. ВидеоПутин в Кремле встретился с Кадыровым
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владимир путин (политик), политика, новости, россия, общество
Путин провел встречу с избранными главами регионов – главное
Путин обсудил с новыми главами регионов выборы, СВО и внешнее давление
15:31 28.09.2023 (обновлено: 15:34 28.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин в режиме видеоконференции провел встречу с 26 избранными высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации. Они обсудили ряд вопросов, в том числе итоги сентябрьских выборов, направления работы, меры социальной поддержки граждан и ключевые векторы развития субъектов.
Результаты выборов
Владимир Путин поздравил новых глав регионов с успешными выборами и убедительной победой.
"Вы все показали достойные, убедительные результаты. В регионах, где руководители определяются через прямое голосование, уверенно победили в первом туре или получили широкую поддержку в региональных законодательных собраниях", - сказал он.
Впервые – теперь уже по российскому закону – прошли выборы и в новых субъектах страны. Свои полномочия подтвердили действующие главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
"И это, безусловно, значимое событие, важный шаг на пути полноценного вхождения новых регионов в единое правовое, государственное пространство нашей большой страны. Ситуация и задачи в этих субъектах Федерации особые, но, убежден: и региональные власти, и, что самое главное, наши граждане чувствуют поддержку, которую им оказывает вся Россия. Это чрезвычайно важно, так и будет", - подчеркнул глава государства.
Задачи для губернаторов
Российский лидер выразил уверенность, что избранные главы регионов будут максимально нацелены на то, чтобы оправдать надежды избирателей на позитивные перемены, на повышение качества и уровня жизни.
"Ключевой фактор для благополучия российских семей, повышения их доходов, решения демографических и социальных задач – это развитие региональных экономик, укрепление их кадровой, образовательной, технологической базы, создание новых рабочих мест, - отметил президент. - В этом плане сейчас, безусловно, время новых возможностей и новых подходов".
И это – вопреки санкициям, которыми пытались "задушить" Россию и ее экономику.
"Напротив, внешнее давление в итоге стало мощным стимулом для роста наших собственных производств, раскрытия собственного потенциала в самых разных сферах. И, конечно, нужно и дальше в тесной работе с правительством, федеральными и муниципальными органами власти оказывать необходимую поддержку компаниям, предприятиям, готовым занимать освобождающиеся ниши, предлагать проекты, решения, в том числе высокотехнологичного характера, которые востребованы экономикой, отвечают нашим национальным целям и приоритетам", - подчеркнул он.
И призвал широко использовать имеющиеся федеральные и региональные инструменты для поощрения инвестиционной и деловой активности, а также создавать комфортные условия для предпринимательских инициатив.
Поддержка бойцов СВО
Глава государства также подчеркнул необходимость оказывать поддержку военнослужащим, которые выполняют боевые задачи в зоне СВО, и их семьям.
"В том, что касается социальной сферы, хочу отдельно остановиться на одном очень важном вопросе – это поддержка наших воинов, в том числе получивших ранения, поддержка их семей. Считаю, что для всех нас, и в первую очередь, конечно, для представителей органов власти, причём всех уровней, забота о героях, о тех, кто потерял своих близких, – не столько служебный, сколько гражданский, человеческий, нравственный долг, долг благодарности и уважения к защитникам Отечества", - заключил он.
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили три дня с 8 по 10 сентября. Впервые прошли выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. По данным главы Центральной избирательной комиссии России Эллы Памфиловой, всего в осенних выборах 2023 года приняли участие более 45 миллионов избирателей.
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