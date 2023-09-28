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Путин призвал глав регионов поддерживать бойцов СВО и их семьи - РИА Новости Крым, 28.09.2023
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Путин призвал глав регионов поддерживать бойцов СВО и их семьи
Путин призвал глав регионов поддерживать бойцов СВО и их семьи - РИА Новости Крым, 28.09.2023
Путин призвал глав регионов поддерживать бойцов СВО и их семьи
Президент России Владимир Путин призвал избранных глав регионов оказывать поддержку военнослужащим, которые выполняют боевые задачи в зоне СВО, и их семьям. Об... РИА Новости Крым, 28.09.2023
2023-09-28T15:06
2023-09-28T15:23
владимир путин (политик)
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин призвал избранных глав регионов оказывать поддержку военнослужащим, которые выполняют боевые задачи в зоне СВО, и их семьям. Об этом он сказал в ходе встречи с 26 новыми руководителями субъектов Российской Федерации, занявшими посты по итогам выборов в сентябре 2023 года.Глава государства подчеркнул, что рассчитывает на открытость новых глав регионов к прямому и честному диалогу с людьми, работу на благо населения, а также достижение комплексного развития своих субъектов.Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили три дня - с 8 по 10 сентября. Впервые прошли выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. По данным главы Центральной избирательной комиссии России Эллы Памфиловой, всего в осенних выборах 2023 года приняли участие более 45 миллионов избирателей.Читайте также на РИА Новости Крым:Выборы под пулями: как прошло голосование в ДонбассеВыборы в Запорожской области состоялись: явка превысила 68%Сальдо избран губернатором Херсонской области
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владимир путин (политик), новые регионы россии, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), херсонская область, запорожская область, новости, новости сво, помощь бойцам сво
Путин призвал глав регионов поддерживать бойцов СВО и их семьи

Путин назвал поддержку бойцов СВО и их семей нравственным долгом

15:06 28.09.2023 (обновлено: 15:23 28.09.2023)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с избранными главами регионов
Президент РФ В. Путин провел встречу с избранными главами регионов
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин призвал избранных глав регионов оказывать поддержку военнослужащим, которые выполняют боевые задачи в зоне СВО, и их семьям. Об этом он сказал в ходе встречи с 26 новыми руководителями субъектов Российской Федерации, занявшими посты по итогам выборов в сентябре 2023 года.
"В том, что касается социальной сферы, хочу отдельно остановиться на одном очень важном вопросе – это поддержка наших воинов, в том числе получивших ранения, поддержка их семей. Считаю, что для всех нас, и в первую очередь, конечно, для представителей органов власти, причем всех уровней, забота о героях, о тех, кто потерял своих близких, – не столько служебный, сколько гражданский, человеческий, нравственный долг. Это долг благодарности и уважения к защитникам Отечества", - сказал президент.
Глава государства подчеркнул, что рассчитывает на открытость новых глав регионов к прямому и честному диалогу с людьми, работу на благо населения, а также достижение комплексного развития своих субъектов.
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили три дня - с 8 по 10 сентября. Впервые прошли выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. По данным главы Центральной избирательной комиссии России Эллы Памфиловой, всего в осенних выборах 2023 года приняли участие более 45 миллионов избирателей.
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Владимир Путин (политик)Новые регионы РоссииЛуганская Народная Республика (ЛНР)Донецкая Народная Республика (ДНР)Херсонская областьЗапорожская областьНовостиНовости СВОПомощь бойцам СВО
 
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