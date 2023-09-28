https://crimea.ria.ru/20230928/putin-prizval-glav-regionov-podderzhivat-boytsov-svo-i-ikh-semi-1131727508.html

Путин призвал глав регионов поддерживать бойцов СВО и их семьи

Путин призвал глав регионов поддерживать бойцов СВО и их семьи - РИА Новости Крым, 28.09.2023

Путин призвал глав регионов поддерживать бойцов СВО и их семьи

Президент России Владимир Путин призвал избранных глав регионов оказывать поддержку военнослужащим, которые выполняют боевые задачи в зоне СВО, и их семьям. Об... РИА Новости Крым, 28.09.2023

2023-09-28T15:06

2023-09-28T15:06

2023-09-28T15:23

владимир путин (политик)

новые регионы россии

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донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин призвал избранных глав регионов оказывать поддержку военнослужащим, которые выполняют боевые задачи в зоне СВО, и их семьям. Об этом он сказал в ходе встречи с 26 новыми руководителями субъектов Российской Федерации, занявшими посты по итогам выборов в сентябре 2023 года.Глава государства подчеркнул, что рассчитывает на открытость новых глав регионов к прямому и честному диалогу с людьми, работу на благо населения, а также достижение комплексного развития своих субъектов.Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили три дня - с 8 по 10 сентября. Впервые прошли выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. По данным главы Центральной избирательной комиссии России Эллы Памфиловой, всего в осенних выборах 2023 года приняли участие более 45 миллионов избирателей.Читайте также на РИА Новости Крым:Выборы под пулями: как прошло голосование в ДонбассеВыборы в Запорожской области состоялись: явка превысила 68%Сальдо избран губернатором Херсонской области

https://crimea.ria.ru/20230928/vstrecha-putina-s-novoizbrannymi-glavami-regionov-rossii-translyatsiya-1131715228.html

новые регионы россии

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

херсонская область

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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