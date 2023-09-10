https://crimea.ria.ru/20230910/vybory-pod-pulyami-kak-proshlo-golosovanie-v-donbasse-1131308773.html

Выборы под пулями: как прошло голосование в Донбассе

Выборы под пулями: как прошло голосование в Донбассе - РИА Новости Крым, 10.09.2023

Выборы под пулями: как прошло голосование в Донбассе

Выборы в Луганской и Донецкой народных республиках прошли под непрекращающимися обстрелами со стороны Украины. Об этом после закрытия избирательных участков... РИА Новости Крым, 10.09.2023

2023-09-10T23:50

2023-09-10T23:50

2023-09-10T23:56

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единый день голосования - 2023

луганская народная республика (лнр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Выборы в Луганской и Донецкой народных республиках прошли под непрекращающимися обстрелами со стороны Украины. Об этом после закрытия избирательных участков доложили на брифинге в информационном центре ЦИК представители новых регионов.Выборы в ЛНР: эвакуации и угрозы"У нас постоянные угрозы ракетных ударов. Поступают также угрозы в адрес членов избирательных комиссий. Самое дорогое для нас – это человеческая жизнь. Мы не хотим, чтобы нашим членам комиссии что-то угрожало", - обратились представители избиркома ЛНР к главе ЦИК Элле Памфиловой.По их словам, в период голосования в ЛНР были эвакуации, в том числе избирательной комиссии Луганской Народной Республики, территориальных и участковых комиссий. К ним также поступала информация, что будет нападение на избирательные участки "со стрелковым оружием и вообще все будет взорвано". Такие сообщения приходили на почту. Также членам участковых избирательных комиссий с угрозами звонили на личные телефоны."Здесь военное положение. И нам бы хотелось получить разрешение на проведение итогового заседания сегодня, 10 сентября. У нас отработаны уже все 100% протоколов", - попросили представители избирательной комиссии ЛНР Эллу Памфилову, которая в начале брифинга обратилась к региональным избирательным комиссиям с призывом не спешить с подведением итогов."Все вы прекрасно знаете, что, если торопиться с подведением итогов, игнорируя при этом жалобы – это прямое нарушение закона. Надеюсь, у нас таких случаев не будет", - заявила глава ЦИК и рекомендовала подводить итоги во второй половине вторника.Но для ЛНР было сделано исключение. Выборы вДНР: есть раненые члены комиссийВ не менее напряженной обстановке голосовали и жители ДНР.Он поблагодарил правоохранителей, которые смогли обеспечить должный уровень безопасности с учетом угроз, рисков, провокаций, которые были со стороны украинского режима."Это очень важный для ДНР день, важное голосование, потому что мы впервые голосовали по российскому законодательству: выбирали Народный совет и впервые в своей истории выбирали муниципальные советы", - добавил Пушилин.По словам врио главы региона, за выборами в ДНР наблюдали представители из ряда стран, в том числе Индонезии, Ирана, Сербии, Португалии и даже США. Также в числе наблюдателей было большое количество членов общественной палаты, различных партий.Элла Памфилова заявила, что на Донбассе самое большое количество прилетов, постоянные обстрелы, но люди в такой ситуации вместо того, чтобы укрыться, разбежаться, пришли и проголосовали "назло всем современным нацистам"."Вы просто героические люди – жители ДНР", - подчеркнула глава ЦИК.Читайте также на РИА Новости Крым:Опубликованы первые данные голосования на новых территориях РоссииВ Херсонской области подвели итоги выборов в областную ДумуВыборы VS провокации ВСУ: Захарова честно рассказала о голосовании

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