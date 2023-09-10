https://crimea.ria.ru/20230910/vybory-pod-pulyami-kak-proshlo-golosovanie-v-donbasse-1131308773.html
Выборы под пулями: как прошло голосование в Донбассе
Выборы под пулями: как прошло голосование в Донбассе - РИА Новости Крым, 10.09.2023
Выборы под пулями: как прошло голосование в Донбассе
Выборы в Луганской и Донецкой народных республиках прошли под непрекращающимися обстрелами со стороны Украины. Об этом после закрытия избирательных участков... РИА Новости Крым, 10.09.2023
2023-09-10T23:50
2023-09-10T23:50
2023-09-10T23:56
новые регионы россии
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события в донбассе
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единый день голосования - 2023
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
денис пушилин
обстрелы всу
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Выборы в Луганской и Донецкой народных республиках прошли под непрекращающимися обстрелами со стороны Украины. Об этом после закрытия избирательных участков доложили на брифинге в информационном центре ЦИК представители новых регионов.Выборы в ЛНР: эвакуации и угрозы"У нас постоянные угрозы ракетных ударов. Поступают также угрозы в адрес членов избирательных комиссий. Самое дорогое для нас – это человеческая жизнь. Мы не хотим, чтобы нашим членам комиссии что-то угрожало", - обратились представители избиркома ЛНР к главе ЦИК Элле Памфиловой.По их словам, в период голосования в ЛНР были эвакуации, в том числе избирательной комиссии Луганской Народной Республики, территориальных и участковых комиссий. К ним также поступала информация, что будет нападение на избирательные участки "со стрелковым оружием и вообще все будет взорвано". Такие сообщения приходили на почту. Также членам участковых избирательных комиссий с угрозами звонили на личные телефоны."Здесь военное положение. И нам бы хотелось получить разрешение на проведение итогового заседания сегодня, 10 сентября. У нас отработаны уже все 100% протоколов", - попросили представители избирательной комиссии ЛНР Эллу Памфилову, которая в начале брифинга обратилась к региональным избирательным комиссиям с призывом не спешить с подведением итогов."Все вы прекрасно знаете, что, если торопиться с подведением итогов, игнорируя при этом жалобы – это прямое нарушение закона. Надеюсь, у нас таких случаев не будет", - заявила глава ЦИК и рекомендовала подводить итоги во второй половине вторника.Но для ЛНР было сделано исключение. Выборы вДНР: есть раненые члены комиссийВ не менее напряженной обстановке голосовали и жители ДНР.Он поблагодарил правоохранителей, которые смогли обеспечить должный уровень безопасности с учетом угроз, рисков, провокаций, которые были со стороны украинского режима."Это очень важный для ДНР день, важное голосование, потому что мы впервые голосовали по российскому законодательству: выбирали Народный совет и впервые в своей истории выбирали муниципальные советы", - добавил Пушилин.По словам врио главы региона, за выборами в ДНР наблюдали представители из ряда стран, в том числе Индонезии, Ирана, Сербии, Португалии и даже США. Также в числе наблюдателей было большое количество членов общественной палаты, различных партий.Элла Памфилова заявила, что на Донбассе самое большое количество прилетов, постоянные обстрелы, но люди в такой ситуации вместо того, чтобы укрыться, разбежаться, пришли и проголосовали "назло всем современным нацистам"."Вы просто героические люди – жители ДНР", - подчеркнула глава ЦИК.Читайте также на РИА Новости Крым:Опубликованы первые данные голосования на новых территориях РоссииВ Херсонской области подвели итоги выборов в областную ДумуВыборы VS провокации ВСУ: Захарова честно рассказала о голосовании
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Выборы под пулями: как прошло голосование в Донбассе
Обстрелы, эвакуация и угрозы: как прошли выборы в ЛНР и ДНР
23:50 10.09.2023 (обновлено: 23:56 10.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Выборы в Луганской и Донецкой народных республиках прошли под непрекращающимися обстрелами со стороны Украины. Об этом после закрытия избирательных участков доложили на брифинге в информационном центре ЦИК представители новых регионов.
Выборы в ЛНР: эвакуации и угрозы
"У нас постоянные угрозы ракетных ударов. Поступают также угрозы в адрес членов избирательных комиссий. Самое дорогое для нас – это человеческая жизнь. Мы не хотим, чтобы нашим членам комиссии что-то угрожало", - обратились представители избиркома ЛНР к главе ЦИК Элле Памфиловой.
По их словам, в период голосования в ЛНР были эвакуации, в том числе избирательной комиссии Луганской Народной Республики, территориальных и участковых комиссий. К ним также поступала информация, что будет нападение на избирательные участки "со стрелковым оружием и вообще все будет взорвано". Такие сообщения приходили на почту. Также членам участковых избирательных комиссий с угрозами звонили на личные телефоны.
"Здесь военное положение. И нам бы хотелось получить разрешение на проведение итогового заседания сегодня, 10 сентября. У нас отработаны уже все 100% протоколов", - попросили представители избирательной комиссии ЛНР Эллу Памфилову, которая в начале брифинга обратилась к региональным избирательным комиссиям с призывом не спешить с подведением итогов.
"Все вы прекрасно знаете, что, если торопиться с подведением итогов, игнорируя при этом жалобы – это прямое нарушение закона. Надеюсь, у нас таких случаев не будет", - заявила глава ЦИК и рекомендовала подводить итоги во второй половине вторника.
Но для ЛНР было сделано исключение.
Выборы вДНР: есть раненые члены комиссий
В не менее напряженной обстановке голосовали и жители ДНР.
"Мы знаем, что противник все же совершал обстрелы. Есть и раненые члены избирательной комиссии, есть контузии. Но это не позволило противнику нарушить ход избирательного процесса, не позволило снизить явку, создать панику. Явка в ДНР является одной из самых высоких по всей России – около 80%", - заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Он поблагодарил правоохранителей, которые смогли обеспечить должный уровень безопасности с учетом угроз, рисков, провокаций, которые были со стороны украинского режима.
"Это очень важный для ДНР день, важное голосование, потому что мы впервые голосовали по российскому законодательству: выбирали Народный совет и впервые в своей истории выбирали муниципальные советы", - добавил Пушилин.
По словам врио главы региона, за выборами в ДНР наблюдали представители из ряда стран, в том числе Индонезии, Ирана, Сербии, Португалии и даже США. Также в числе наблюдателей было большое количество членов общественной палаты, различных партий.
"На самом деле для нас не столько важно было, за какую партию жители отдают свои голоса. Любой голос – это голос за Россию. Что подтверждает в очередной раз наш выбор, который мы сделали год назад на референдуме", - сказал Денис Пушилин.
Элла Памфилова заявила, что на Донбассе самое большое количество прилетов, постоянные обстрелы, но люди в такой ситуации вместо того, чтобы укрыться, разбежаться, пришли и проголосовали "назло всем современным нацистам".
"Вы просто героические люди – жители ДНР", - подчеркнула глава ЦИК.
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