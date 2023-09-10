https://crimea.ria.ru/20230910/vybory-vs-provokatsii-vsu-zakharova-chestno-rasskazala-o-golosovanii-1131303989.html

Выборы VS провокации ВСУ: Захарова честно рассказала о голосовании

Выборы VS провокации ВСУ: Захарова честно рассказала о голосовании - РИА Новости Крым, 10.09.2023

Выборы VS провокации ВСУ: Захарова честно рассказала о голосовании

В воскресенье два избирательных участка в Херсонской области были закрыты досрочно из-за провокаций со стороны вооруженных сил Украины. Об этом на брифинге... РИА Новости Крым, 10.09.2023

2023-09-10T17:53

2023-09-10T17:53

2023-09-10T18:02

жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым

выборы

единый день голосования - 2023

херсонская область

марина захарова

общество

политика

обстрелы всу

происшествия

новая каховка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. В воскресенье два избирательных участка в Херсонской области были закрыты досрочно из-за провокаций со стороны вооруженных сил Украины. Об этом на брифинге сообщила председатель регионального избиркома Марина Захарова.По ее словам, киевский режим в дни выборов не прекращал обстрелы мирных населенных пунктов Херсонщины, осложняя процесс волеизъявления граждан."У нас прошло голосование, не буду скрывать, трудно, потому что украинская сторона продолжала свои террористические провокационные действия в отношении участковых избирательных комиссий и в отношении наших избирателей", - пояснила Захарова и добавила, что, несмотря на все сложности, правоохранители справились со всеми нештатными ситуациями, а люди не побоялись прийти на избирательные участки.Ранее сообщалось, что в субботу во время обследования избирательного участка № 96, который расположен в поселке Счастливцево Генического района Херсонской области, нашли боевую гранату. На время ее обезвреживания работа участковой комиссии была временно приостановлена.В пятницу Вооруженные силы Украины попытались нанести удары беспилотниками по избирательным участкам в Херсонской области. В непосредственной близости от участков в Скадовске были сбиты два дрона. Свидетелями этой атаки стали международные эксперты, которые наблюдали за ходом выборов на Херсонщине. Новые регионы России принимают участие в выборах в рамках Единого дня голосования впервые. Жители этих областей выбирали депутатов законодательных органов власти. За ходом голосования следили также общественные наблюдатели."Была осуществлена трехэтапная программа подготовки общественных наблюдателей, которая позволила подготовить и предоставить к работе на каждом участке наших общественных наблюдателей, - рассказал председатель Общественной палаты Херсонской области Игорь Качур. - В течение всего срока голосования наблюдатели не зафиксировали нарушения закона, отклонения от прописанных законодательных процедур голосования и каких-то крупных происшествий".Ранее Захарова сообщила, что по предварительным итогам обработки 19% протоколов в Херсонской области приняли участие в выборах 62,23% избирателей. Новые регионы России впервые принимают участие в выборах в рамках Единого дня голосования. Явка по состоянию на 20.00 9 сентября в ДНР составила 74,01%, в ЛНР - 60,99%, в Херсонской области - 62,68%, в Запорожской - 53,01%, - сообщали региональные избиркомы.Читайте также на РИА Новости Крым:Честно и демократично: иностранные эксперты оценили выборы на ХерсонщинеВторой день выборов в Херсонской области: что говорят экспертыВыборы на финишной прямой: как жители новых регионов голосуют в Крыму

https://crimea.ria.ru/20230909/mezhdunarodnye-eksperty-po-vyboram-videli-ataku-dronov-vsu-v-skadovske-1131286706.html

херсонская область

новая каховка

каховка

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым, выборы, единый день голосования - 2023, херсонская область, марина захарова, общество, политика, обстрелы всу, происшествия, новая каховка, каховка, новости