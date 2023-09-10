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Выборы VS провокации ВСУ: Захарова честно рассказала о голосовании - РИА Новости Крым, 10.09.2023
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Выборы VS провокации ВСУ: Захарова честно рассказала о голосовании
Выборы VS провокации ВСУ: Захарова честно рассказала о голосовании - РИА Новости Крым, 10.09.2023
Выборы VS провокации ВСУ: Захарова честно рассказала о голосовании
В воскресенье два избирательных участка в Херсонской области были закрыты досрочно из-за провокаций со стороны вооруженных сил Украины. Об этом на брифинге... РИА Новости Крым, 10.09.2023
2023-09-10T17:53
2023-09-10T18:02
жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым
выборы
единый день голосования - 2023
херсонская область
марина захарова
общество
политика
обстрелы всу
происшествия
новая каховка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. В воскресенье два избирательных участка в Херсонской области были закрыты досрочно из-за провокаций со стороны вооруженных сил Украины. Об этом на брифинге сообщила председатель регионального избиркома Марина Захарова.По ее словам, киевский режим в дни выборов не прекращал обстрелы мирных населенных пунктов Херсонщины, осложняя процесс волеизъявления граждан."У нас прошло голосование, не буду скрывать, трудно, потому что украинская сторона продолжала свои террористические провокационные действия в отношении участковых избирательных комиссий и в отношении наших избирателей", - пояснила Захарова и добавила, что, несмотря на все сложности, правоохранители справились со всеми нештатными ситуациями, а люди не побоялись прийти на избирательные участки.Ранее сообщалось, что в субботу во время обследования избирательного участка № 96, который расположен в поселке Счастливцево Генического района Херсонской области, нашли боевую гранату. На время ее обезвреживания работа участковой комиссии была временно приостановлена.В пятницу Вооруженные силы Украины попытались нанести удары беспилотниками по избирательным участкам в Херсонской области. В непосредственной близости от участков в Скадовске были сбиты два дрона. Свидетелями этой атаки стали международные эксперты, которые наблюдали за ходом выборов на Херсонщине. Новые регионы России принимают участие в выборах в рамках Единого дня голосования впервые. Жители этих областей выбирали депутатов законодательных органов власти. За ходом голосования следили также общественные наблюдатели."Была осуществлена трехэтапная программа подготовки общественных наблюдателей, которая позволила подготовить и предоставить к работе на каждом участке наших общественных наблюдателей, - рассказал председатель Общественной палаты Херсонской области Игорь Качур. - В течение всего срока голосования наблюдатели не зафиксировали нарушения закона, отклонения от прописанных законодательных процедур голосования и каких-то крупных происшествий".Ранее Захарова сообщила, что по предварительным итогам обработки 19% протоколов в Херсонской области приняли участие в выборах 62,23% избирателей. Новые регионы России впервые принимают участие в выборах в рамках Единого дня голосования. Явка по состоянию на 20.00 9 сентября в ДНР составила 74,01%, в ЛНР - 60,99%, в Херсонской области - 62,68%, в Запорожской - 53,01%, - сообщали региональные избиркомы.Читайте также на РИА Новости Крым:Честно и демократично: иностранные эксперты оценили выборы на ХерсонщинеВторой день выборов в Херсонской области: что говорят экспертыВыборы на финишной прямой: как жители новых регионов голосуют в Крыму
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жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым, выборы, единый день голосования - 2023, херсонская область, марина захарова, общество, политика, обстрелы всу, происшествия, новая каховка, каховка, новости
Выборы VS провокации ВСУ: Захарова честно рассказала о голосовании

Участки в Новокаховском и Каховском округах досрочно закрылись из-за провокаций ВСУ

17:53 10.09.2023 (обновлено: 18:02 10.09.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБрифинг председателя Избирательной комиссии региона Марины Захаровой
Брифинг председателя Избирательной комиссии региона Марины Захаровой - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. В воскресенье два избирательных участка в Херсонской области были закрыты досрочно из-за провокаций со стороны вооруженных сил Украины. Об этом на брифинге сообщила председатель регионального избиркома Марина Захарова.
"К сожалению, нам сегодня пришлось досрочно закрыть стационарные участки в Новокаховском и Каховском муниципальных округах. Но мобильные участковые комиссии продолжали свою работу до 15.00", - рассказала Захарова.
По ее словам, киевский режим в дни выборов не прекращал обстрелы мирных населенных пунктов Херсонщины, осложняя процесс волеизъявления граждан.
"У нас прошло голосование, не буду скрывать, трудно, потому что украинская сторона продолжала свои террористические провокационные действия в отношении участковых избирательных комиссий и в отношении наших избирателей", - пояснила Захарова и добавила, что, несмотря на все сложности, правоохранители справились со всеми нештатными ситуациями, а люди не побоялись прийти на избирательные участки.
Ранее сообщалось, что в субботу во время обследования избирательного участка № 96, который расположен в поселке Счастливцево Генического района Херсонской области, нашли боевую гранату. На время ее обезвреживания работа участковой комиссии была временно приостановлена.
В пятницу Вооруженные силы Украины попытались нанести удары беспилотниками по избирательным участкам в Херсонской области. В непосредственной близости от участков в Скадовске были сбиты два дрона. Свидетелями этой атаки стали международные эксперты, которые наблюдали за ходом выборов на Херсонщине.
Новые регионы России принимают участие в выборах в рамках Единого дня голосования впервые. Жители этих областей выбирали депутатов законодательных органов власти. За ходом голосования следили также общественные наблюдатели.
"Была осуществлена трехэтапная программа подготовки общественных наблюдателей, которая позволила подготовить и предоставить к работе на каждом участке наших общественных наблюдателей, - рассказал председатель Общественной палаты Херсонской области Игорь Качур. - В течение всего срока голосования наблюдатели не зафиксировали нарушения закона, отклонения от прописанных законодательных процедур голосования и каких-то крупных происшествий".
Ранее Захарова сообщила, что по предварительным итогам обработки 19% протоколов в Херсонской области приняли участие в выборах 62,23% избирателей.
Новые регионы России впервые принимают участие в выборах в рамках Единого дня голосования. Явка по состоянию на 20.00 9 сентября в ДНР составила 74,01%, в ЛНР - 60,99%, в Херсонской области - 62,68%, в Запорожской - 53,01%, - сообщали региональные избиркомы.
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Международные эксперты по выборам видели атаку дронов ВСУ в Скадовске
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Жизнь в новых регионах РФ глазами РИА Новости КрымВыборыЕдиный день голосования - 2023Херсонская областьМарина ЗахароваОбществоПолитикаОбстрелы ВСУПроисшествияНовая КаховкаКаховкаНовости
 
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