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В Херсонской области завершилось голосование - РИА Новости Крым, 10.09.2023
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В Херсонской области завершилось голосование
В Херсонской области завершилось голосование - РИА Новости Крым, 10.09.2023
В Херсонской области завершилось голосование
В Херсонской области закрылись избирательные участки. День Единого дня голосования завершен, избирательные комиссии приступают к подсчету голосов. Об этом... РИА Новости Крым, 10.09.2023
2023-09-10T16:16
2023-09-10T17:28
херсонская область
единый день голосования - 2023
выборы
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жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым
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марина захарова
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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. В Херсонской области закрылись избирательные участки. День Единого дня голосования завершен, избирательные комиссии приступают к подсчету голосов. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым с места событий.В Херсонской области в рамках Единого дня голосования жители выбирали депутатов Херсонской областной Думы, а также депутатов местных муниципальных образований. Избирательные участки открылись в 8.00 и завершили прием избирателей в 15.00. По словам председателя Избирательной комиссии региона Марины Захаровой, во время голосования приходится вести активную борьбу с фейками со стороны Украины.После того, как избиратели покинули участки, члены комиссий в присутствии международных экспертов приступили к вскрытию урн и подсчету бюллетеней.По данным Захаровой, на данный момент обработано 19% протоколов, согласно этим данным в выборах приняли участие 62,23% избирателей."На данный момент у нас обработано уже 19% протоколов. Можем сказать, что по этим данным приняли участие в выборах 62,23% избирателей. На данный момент лидирует "Единая Россия" – 74,54%. Далее идет КПРФ – 11,40%, ЛДПР – 9,16% и "Справедливая Россия за правду" на данный момент 3,88%", - отметила Захарова.Новые регионы России впервые принимают участие в выборах в рамках Единого дня голосования. Явка по состоянию на 20.00 9 сентября в ДНР составила 74,01%, в ЛНР - 60,99%, в Херсонской области - 62,68%, в Запорожской - 53,01%, - сообщали региональные избиркомы.Ранее председатель Избирательной комиссии региона Марина Захарова сообщала, что во время обследования избирательного участка № 96, который расположен в поселке Счастливцево Генического района Херсонской области, нашли взрывоопасный предмет – боевую гранату. На время обезвреживания работа участковой комиссии была приостановлена.Читайте также на РИА Новости Крым:Членам избиркомов в Крыму и Севастополе поступают угрозыВторой день голосования на Херсонщине: высокая явка и украинские фейкиВторой день выборов в Херсонской области: что говорят эксперты
https://crimea.ria.ru/20230910/nashli-granatu-izbiratelnyy-uchastok-na-khersonschine-priostanovil-rabotu-1131298987.html
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херсонская область, единый день голосования - 2023, выборы, новые регионы россии, жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым, общество, политика, новости, марина захарова
В Херсонской области завершилось голосование

В Херсонской области завершилось голосование: начинается подсчет голосов

16:16 10.09.2023 (обновлено: 17:28 10.09.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Херсонской области завершилось голосование
В Херсонской области завершилось голосование - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. В Херсонской области закрылись избирательные участки. День Единого дня голосования завершен, избирательные комиссии приступают к подсчету голосов. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым с места событий.
В Херсонской области в рамках Единого дня голосования жители выбирали депутатов Херсонской областной Думы, а также депутатов местных муниципальных образований. Избирательные участки открылись в 8.00 и завершили прием избирателей в 15.00. По словам председателя Избирательной комиссии региона Марины Захаровой, во время голосования приходится вести активную борьбу с фейками со стороны Украины.
"Единый день голосования в Херсонской области завершился. В 15:00 были закрыты все стационарные участки, мобильные участковые комиссии вернулись на место дислокации, поэтому можем сказать, что выборы в Херсонской области состоялись", - сообщила председатель Избирательной комиссии региона Марина Захарова на брифинге.
После того, как избиратели покинули участки, члены комиссий в присутствии международных экспертов приступили к вскрытию урн и подсчету бюллетеней.
"Мы уже здесь, в Херсонской области, три дня. Мы, наблюдатели, увидели хороший, серьезный и профессиональный процесс голосования в непростое время. Все произошло по плану и по международным стандартам. Сейчас мы смотрим, как считаются голоса и так далее. Нарушений не было, здесь был праздник, люди ходили радостные, голосовали за свое будущее. Людей было много, мы посетили маленькие города и даже там очень много людей мы видели во время голосования. Это меня удивило даже" - отметил эксперт из Бразилии Энрике Домингес.
По данным Захаровой, на данный момент обработано 19% протоколов, согласно этим данным в выборах приняли участие 62,23% избирателей.
"На данный момент у нас обработано уже 19% протоколов. Можем сказать, что по этим данным приняли участие в выборах 62,23% избирателей. На данный момент лидирует "Единая Россия" – 74,54%. Далее идет КПРФ – 11,40%, ЛДПР – 9,16% и "Справедливая Россия за правду" на данный момент 3,88%", - отметила Захарова.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЛюди на избирательном участке в Херсонской области
Люди на избирательном участке в Херсонской области
1 из 5
Люди на избирательном участке в Херсонской области
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Херсонской области завершилось голосование
В Херсонской области завершилось голосование
2 из 5
В Херсонской области завершилось голосование
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУничтожение недействительных бюллетеней на избирательном участке в Херсонской области
Уничтожение недействительных бюллетеней на избирательном участке в Херсонской области
3 из 5
Уничтожение недействительных бюллетеней на избирательном участке в Херсонской области
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗавершение голосования в Херсонской области
Завершение голосования в Херсонской области
4 из 5
Завершение голосования в Херсонской области
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУничтожение недействительных бюллетеней на избирательном участке в Херсонской области
Уничтожение недействительных бюллетеней на избирательном участке в Херсонской области
5 из 5
Уничтожение недействительных бюллетеней на избирательном участке в Херсонской области
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 5
Люди на избирательном участке в Херсонской области
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 5
В Херсонской области завершилось голосование
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 5
Уничтожение недействительных бюллетеней на избирательном участке в Херсонской области
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 5
Завершение голосования в Херсонской области
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 5
Уничтожение недействительных бюллетеней на избирательном участке в Херсонской области
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Новые регионы России впервые принимают участие в выборах в рамках Единого дня голосования. Явка по состоянию на 20.00 9 сентября в ДНР составила 74,01%, в ЛНР - 60,99%, в Херсонской области - 62,68%, в Запорожской - 53,01%, - сообщали региональные избиркомы.
Ранее председатель Избирательной комиссии региона Марина Захарова сообщала, что во время обследования избирательного участка № 96, который расположен в поселке Счастливцево Генического района Херсонской области, нашли взрывоопасный предмет – боевую гранату. На время обезвреживания работа участковой комиссии была приостановлена.
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
13:51
Нашли гранату: избирательный участок на Херсонщине приостановил работу
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Херсонская областьЕдиный день голосования - 2023ВыборыНовые регионы РоссииЖизнь в новых регионах РФ глазами РИА Новости КрымОбществоПолитикаНовостиМарина Захарова
 
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