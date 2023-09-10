https://crimea.ria.ru/20230910/v-khersonskoy-oblasti-zavershilos-golosovanie-1131302844.html

В Херсонской области завершилось голосование

В Херсонской области завершилось голосование - РИА Новости Крым, 10.09.2023

В Херсонской области завершилось голосование

В Херсонской области закрылись избирательные участки. День Единого дня голосования завершен, избирательные комиссии приступают к подсчету голосов. Об этом... РИА Новости Крым, 10.09.2023

2023-09-10T16:16

2023-09-10T16:16

2023-09-10T17:28

херсонская область

единый день голосования - 2023

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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. В Херсонской области закрылись избирательные участки. День Единого дня голосования завершен, избирательные комиссии приступают к подсчету голосов. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым с места событий.В Херсонской области в рамках Единого дня голосования жители выбирали депутатов Херсонской областной Думы, а также депутатов местных муниципальных образований. Избирательные участки открылись в 8.00 и завершили прием избирателей в 15.00. По словам председателя Избирательной комиссии региона Марины Захаровой, во время голосования приходится вести активную борьбу с фейками со стороны Украины.После того, как избиратели покинули участки, члены комиссий в присутствии международных экспертов приступили к вскрытию урн и подсчету бюллетеней.По данным Захаровой, на данный момент обработано 19% протоколов, согласно этим данным в выборах приняли участие 62,23% избирателей."На данный момент у нас обработано уже 19% протоколов. Можем сказать, что по этим данным приняли участие в выборах 62,23% избирателей. На данный момент лидирует "Единая Россия" – 74,54%. Далее идет КПРФ – 11,40%, ЛДПР – 9,16% и "Справедливая Россия за правду" на данный момент 3,88%", - отметила Захарова.Новые регионы России впервые принимают участие в выборах в рамках Единого дня голосования. Явка по состоянию на 20.00 9 сентября в ДНР составила 74,01%, в ЛНР - 60,99%, в Херсонской области - 62,68%, в Запорожской - 53,01%, - сообщали региональные избиркомы.Ранее председатель Избирательной комиссии региона Марина Захарова сообщала, что во время обследования избирательного участка № 96, который расположен в поселке Счастливцево Генического района Херсонской области, нашли взрывоопасный предмет – боевую гранату. На время обезвреживания работа участковой комиссии была приостановлена.Читайте также на РИА Новости Крым:Членам избиркомов в Крыму и Севастополе поступают угрозыВторой день голосования на Херсонщине: высокая явка и украинские фейкиВторой день выборов в Херсонской области: что говорят эксперты

https://crimea.ria.ru/20230910/nashli-granatu-izbiratelnyy-uchastok-na-khersonschine-priostanovil-rabotu-1131298987.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, единый день голосования - 2023, выборы, новые регионы россии, жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым, общество, политика, новости, марина захарова