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Второй день выборов в Херсонской области: что говорят эксперты

Второй день выборов в Херсонской области: что говорят эксперты - РИА Новости Крым, 09.09.2023

Второй день выборов в Херсонской области: что говорят эксперты

Участники Международной миссии по экспертизе Единого дня голосования-2023 отчитались о том, как прошел второй день выборов в Херсонской области. Избирательный... РИА Новости Крым, 09.09.2023

2023-09-09T19:56

2023-09-09T19:56

2023-09-09T21:29

выборы

херсонская область

крым

энрике домингес

энрике хавьер рефойо аседо

сонья ван ден енде

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единый день голосования - 2023

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Участники Международной миссии по экспертизе Единого дня голосования-2023 отчитались о том, как прошел второй день выборов в Херсонской области. Избирательный процесс проходил спокойно, никаких нарушений зафиксировано не было, - сообщили они в ходе брифинга.По ее словам, делегации Международной миссии по экспертизе Единого дня голосования-2023 удалось пообщаться с председателем избирательной комиссии Херсонской области Мариной Захаровой:Эксперты имели возможность посетить большое количество участков, где следили за тем, как исполняется избирательное законодательство и как проходит процесс голосования. Они отметили, что все члены избирательных комиссий были хорошо подготовлены и давали людям одинаковые рекомендации. Кроме того, было отмечено, что избиратели приходили на участки с хорошим настроением, иногда целыми семьями.Если говорить о явке, упомянул эксперт из Испании Энрике Хавьер Рефойо Аседо, то количество голосующих на второй день постепенно уменьшилось. Основная масса желающих голосовать сделала это в первый день, после чего активность избирателей прогнозируемо снизилась.Членам экспертной группы удалось встретиться с и.о. губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо, который рассказал им об истории Херсонской области и ее тесных связях с Россией.Ранее сообщалось, что группа международных экспертов побывала на избирательных участках в Херсонской области и отметила высокую организацию выборов в регионе, их демократичность., прозрачность и легитимность.Читайте также на РИА Новости Крым:Выборы в Херсонской области: под обстрелами работают мобильные группы ЦИКВ Запорожской области "отменяются" выборы – новый украинский фейк Идут на выборы семьями – как голосуют жители Херсонщины

https://crimea.ria.ru/20230908/chestno-i-demokratichno-inostrannye-eksperty-otsenili-vybory-na-khersonschine-1131269268.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

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