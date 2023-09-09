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Второй день выборов в Херсонской области: что говорят эксперты
Второй день выборов в Херсонской области: что говорят эксперты - РИА Новости Крым, 09.09.2023
Второй день выборов в Херсонской области: что говорят эксперты
Участники Международной миссии по экспертизе Единого дня голосования-2023 отчитались о том, как прошел второй день выборов в Херсонской области. Избирательный... РИА Новости Крым, 09.09.2023
2023-09-09T19:56
2023-09-09T19:56
2023-09-09T21:29
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сонья ван ден енде
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Участники Международной миссии по экспертизе Единого дня голосования-2023 отчитались о том, как прошел второй день выборов в Херсонской области. Избирательный процесс проходил спокойно, никаких нарушений зафиксировано не было, - сообщили они в ходе брифинга.По ее словам, делегации Международной миссии по экспертизе Единого дня голосования-2023 удалось пообщаться с председателем избирательной комиссии Херсонской области Мариной Захаровой:Эксперты имели возможность посетить большое количество участков, где следили за тем, как исполняется избирательное законодательство и как проходит процесс голосования. Они отметили, что все члены избирательных комиссий были хорошо подготовлены и давали людям одинаковые рекомендации. Кроме того, было отмечено, что избиратели приходили на участки с хорошим настроением, иногда целыми семьями.Если говорить о явке, упомянул эксперт из Испании Энрике Хавьер Рефойо Аседо, то количество голосующих на второй день постепенно уменьшилось. Основная масса желающих голосовать сделала это в первый день, после чего активность избирателей прогнозируемо снизилась.Членам экспертной группы удалось встретиться с и.о. губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо, который рассказал им об истории Херсонской области и ее тесных связях с Россией.Ранее сообщалось, что группа международных экспертов побывала на избирательных участках в Херсонской области и отметила высокую организацию выборов в регионе, их демократичность., прозрачность и легитимность.Читайте также на РИА Новости Крым:Выборы в Херсонской области: под обстрелами работают мобильные группы ЦИКВ Запорожской области "отменяются" выборы – новый украинский фейк Идут на выборы семьями – как голосуют жители Херсонщины
https://crimea.ria.ru/20230908/chestno-i-demokratichno-inostrannye-eksperty-otsenili-vybory-na-khersonschine-1131269268.html
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Ирина Камышева
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Международные эксперты по выборам
Международные эксперты по выборам
2023-09-09T19:56
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выборы, херсонская область, крым, энрике домингес, энрике хавьер рефойо аседо, сонья ван ден енде, владимир сальдо, каховская гэс, новости крыма, единый день голосования - 2023
Второй день выборов в Херсонской области: что говорят эксперты
Как прошел второй день выборов в Херсонской области - мнения международных экспертов
19:56 09.09.2023 (обновлено: 21:29 09.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Участники Международной миссии по экспертизе Единого дня голосования-2023 отчитались о том, как прошел второй день выборов в Херсонской области. Избирательный процесс проходил спокойно, никаких нарушений зафиксировано не было, - сообщили они в ходе брифинга.
"Сегодня мы снова были на избирательных участках и видели, что там было очень много человек, все проходило стандартно, люди приходили голосовать, опускали бюллетени в урны. Мы видели, что они приходят с хорошим настроением, нам многие говорили, что рады жить в России", - сообщила в ходе брифинга эксперт из Нидерландов Сонья ван ден Енде.
По ее словам, делегации Международной миссии по экспертизе Единого дня голосования-2023 удалось пообщаться с председателем избирательной комиссии Херсонской области Мариной Захаровой:
"Мы спрашивали у нее, могут ли проголосовать те люди, которые пострадали в результате подрыва плотины, и те, кто остался на левом берегу Днепра. Она ответила, что пострадавшие от подрыва Каховской ГЭС имеют такую возможность, а те, кто хотел бы это сделать, но остался на левом берегу, к сожалению, нет".
Эксперты имели возможность посетить большое количество участков, где следили за тем, как исполняется избирательное законодательство и как проходит процесс голосования. Они отметили, что все члены избирательных комиссий были хорошо подготовлены и давали людям одинаковые рекомендации. Кроме того, было отмечено, что избиратели приходили на участки с хорошим настроением, иногда целыми семьями.
Если говорить о явке, упомянул эксперт из Испании Энрике Хавьер Рефойо Аседо, то количество голосующих на второй день постепенно уменьшилось. Основная масса желающих голосовать сделала это в первый день, после чего активность избирателей прогнозируемо снизилась.
Членам экспертной группы удалось встретиться с и.о. губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо, который рассказал им об истории Херсонской области и ее тесных связях с Россией.
"Мы видим, как меняется регион, какое количество строек там сейчас началось. Мы обсуждали перспективы развития с главой региона, видели, как там развивается сельское хозяйство, как меняется регион, и мы думаем что перспективы развития у Херсонской области очень высоки", - резюмировал Энрике Домингес.
Ранее сообщалось, что группа международных экспертов
побывала на избирательных участках в Херсонской области и отметила высокую организацию выборов в регионе, их демократичность., прозрачность и легитимность.
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