https://crimea.ria.ru/20230910/posledniy-den-golosovaniya-v-novykh-regionakh-otkrylis-vse-uchastki-1131295507.html

Последний день голосования: в новых регионах открылись все участки

Последний день голосования: в новых регионах открылись все участки - РИА Новости Крым, 10.09.2023

Последний день голосования: в новых регионах открылись все участки

В новых регионах России продолжаются выборы в законодательные органы власти. В третий день голосования участки открылись в Херсонской, Запорожской областях, в... РИА Новости Крым, 10.09.2023

2023-09-10T09:11

2023-09-10T09:11

2023-09-10T09:11

единый день голосования - 2023

выборы губернатора севастополя

ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским

избирком херсонской области

ремонт дорог в запорожской области

ск россии по днр

луганская народная республика (лнр)

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. В новых регионах России продолжаются выборы в законодательные органы власти. В третий день голосования участки открылись в Херсонской, Запорожской областях, в Луганской и Донецкой народных республиках.В Херсонской области в рамках Единого дня голосования жители выбирают депутатов Херсонской областной Думы, а так же депутатов местных муниципальных образований. Избирательные участки открылись в 8.00 и продолжат работу до 15.00 воскресенья. 482 участка для голосования открылись в Запорожской области, там проходят выборы в Законодательное собрание и муниципальные органы власти.В Луганской Народной Республике проходят выборы в народный совет (парламент), а также в представительные органы муниципальных образований республики.Как заявила на брифинге заместитель председателя избиркома ЛНР Марианна Сумская, за ночь никаких происшествий не произошло.Также открылись участки для голосования в ДНР. В связи с высокой явкой избирателей в предыдущие дни и в целях безопасности избирательные участки закроются в 15.00, заявил глава избиркома республики Владимир Высоцкий. В предыдущие дни они работали до 20.00.Новые регионы России впервые принимают участие в выборах в рамках единого дня голосования. Явка по итогам второго дня голосования в ДНР составила 74,01%, в ЛНР - 60,99%, в Херсонской области - 62,68%, в Запорожской - 53,01%, - сообщили региональные избиркомы.Читайте также на РИА Новости Крым:Второй день выборов в Херсонской области: что говорят эксперты Честно и демократично: иностранные эксперты оценили выборы на Херсонщине На выборах в Крыму впервые пройдет электронное голосование

https://crimea.ria.ru/20230908/tri-dnya-na-vybor-kogo-i-kuda-izbirayut-v-rossiyskikh-regionakh-1131241215.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

единый день голосования - 2023, выборы губернатора севастополя, ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским, избирком херсонской области, ремонт дорог в запорожской области, ск россии по днр, луганская народная республика (лнр), общество