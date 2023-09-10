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Последний день голосования: в новых регионах открылись все участки - РИА Новости Крым, 10.09.2023
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Последний день голосования: в новых регионах открылись все участки
Последний день голосования: в новых регионах открылись все участки - РИА Новости Крым, 10.09.2023
Последний день голосования: в новых регионах открылись все участки
В новых регионах России продолжаются выборы в законодательные органы власти. В третий день голосования участки открылись в Херсонской, Запорожской областях, в... РИА Новости Крым, 10.09.2023
2023-09-10T09:11
2023-09-10T09:11
единый день голосования - 2023
выборы губернатора севастополя
ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским
избирком херсонской области
ремонт дорог в запорожской области
ск россии по днр
луганская народная республика (лнр)
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. В новых регионах России продолжаются выборы в законодательные органы власти. В третий день голосования участки открылись в Херсонской, Запорожской областях, в Луганской и Донецкой народных республиках.В Херсонской области в рамках Единого дня голосования жители выбирают депутатов Херсонской областной Думы, а так же депутатов местных муниципальных образований. Избирательные участки открылись в 8.00 и продолжат работу до 15.00 воскресенья. 482 участка для голосования открылись в Запорожской области, там проходят выборы в Законодательное собрание и муниципальные органы власти.В Луганской Народной Республике проходят выборы в народный совет (парламент), а также в представительные органы муниципальных образований республики.Как заявила на брифинге заместитель председателя избиркома ЛНР Марианна Сумская, за ночь никаких происшествий не произошло.Также открылись участки для голосования в ДНР. В связи с высокой явкой избирателей в предыдущие дни и в целях безопасности избирательные участки закроются в 15.00, заявил глава избиркома республики Владимир Высоцкий. В предыдущие дни они работали до 20.00.Новые регионы России впервые принимают участие в выборах в рамках единого дня голосования. Явка по итогам второго дня голосования в ДНР составила 74,01%, в ЛНР - 60,99%, в Херсонской области - 62,68%, в Запорожской - 53,01%, - сообщили региональные избиркомы.Читайте также на РИА Новости Крым:Второй день выборов в Херсонской области: что говорят эксперты Честно и демократично: иностранные эксперты оценили выборы на Херсонщине На выборах в Крыму впервые пройдет электронное голосование
https://crimea.ria.ru/20230908/tri-dnya-na-vybor-kogo-i-kuda-izbirayut-v-rossiyskikh-regionakh-1131241215.html
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единый день голосования - 2023, выборы губернатора севастополя, ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским, избирком херсонской области, ремонт дорог в запорожской области, ск россии по днр, луганская народная республика (лнр), общество
Последний день голосования: в новых регионах открылись все участки

В России стартовал заключительный день голосования

09:11 10.09.2023
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкГолосование на новых территориях
Голосование на новых территориях - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. В новых регионах России продолжаются выборы в законодательные органы власти. В третий день голосования участки открылись в Херсонской, Запорожской областях, в Луганской и Донецкой народных республиках.
В Херсонской области в рамках Единого дня голосования жители выбирают депутатов Херсонской областной Думы, а так же депутатов местных муниципальных образований. Избирательные участки открылись в 8.00 и продолжат работу до 15.00 воскресенья.
482 участка для голосования открылись в Запорожской области, там проходят выборы в Законодательное собрание и муниципальные органы власти.
В Луганской Народной Республике проходят выборы в народный совет (парламент), а также в представительные органы муниципальных образований республики.
Как заявила на брифинге заместитель председателя избиркома ЛНР Марианна Сумская, за ночь никаких происшествий не произошло.
"Все участки открылись, третий день голосования начался. Сегодня голосование продлится до 16.00", - цитирует Сумскую РИА Новости.
Также открылись участки для голосования в ДНР. В связи с высокой явкой избирателей в предыдущие дни и в целях безопасности избирательные участки закроются в 15.00, заявил глава избиркома республики Владимир Высоцкий. В предыдущие дни они работали до 20.00.
Новые регионы России впервые принимают участие в выборах в рамках единого дня голосования. Явка по итогам второго дня голосования в ДНР составила 74,01%, в ЛНР - 60,99%, в Херсонской области - 62,68%, в Запорожской - 53,01%, - сообщили региональные избиркомы.
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Три дня на выбор: кого и куда избирают в российских регионах
 
Единый день голосования - 2023Выборы губернатора СевастополяСитуация с главой РИА Новости Украина Кириллом ВышинскимИзбирком Херсонской областиРемонт дорог в Запорожской областиСК России по ДНРЛуганская Народная Республика (ЛНР)Общество
 
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