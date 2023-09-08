https://crimea.ria.ru/20230908/chestno-i-demokratichno-inostrannye-eksperty-otsenili-vybory-na-khersonschine-1131269268.html

Честно и демократично: иностранные эксперты оценили выборы на Херсонщине

Честно и демократично: иностранные эксперты оценили выборы на Херсонщине - РИА Новости Крым, 08.09.2023

Честно и демократично: иностранные эксперты оценили выборы на Херсонщине

Группа международных электоральных экспертов из Испании, Исландии, Нидерландов, Бразилии, Индии и других стран побывали на избирательных участках в Херсонской... РИА Новости Крым, 08.09.2023

2023-09-08T21:32

2023-09-08T21:32

2023-09-08T22:04

выборы

херсонская область

межународные эксперты

новости

симферополь

пурнима ананд

сонья ван ден енде

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Группа международных электоральных экспертов из Испании, Исландии, Нидерландов, Бразилии, Индии и других стран побывали на избирательных участках в Херсонской области и отметили высокую организацию выборов в регионе, их демократичность, прозрачность и легитимность, а также воодушевление и радость, с которыми местные жители приходили на голосование. Своими впечатлениями и оценками иностранные специалисты поделились с журналистами в Симферополе.Энрике Домингес из Бразилии также отметил, что нынешние выборы в новых регионах являются фактическим продолжением референдумов, прошедших в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях в прошлом году.Журналистка из Нидерландов Сонья ван ден Енде также наблюдала за ходом референдумов в прошлом году и, сравнивая его с нынешним голосованием на выборах, отметила, что сейчас люди охотнее идут голосовать.Международные эксперты также заверили, что не боятся санкций со стороны Госдепа США и властей стран ЕС за посещение Крыма и новых регионов, поскольку, по их словам, ничего общего с демократическими ценностями их внешняя и внутренняя политика не имеют.

https://crimea.ria.ru/20230908/itogi-pervogo-dnya-golosovaniya-v-khersonskoy-oblasti--izbirkom-1131267962.html

херсонская область

симферополь

новые регионы россии

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выборы, херсонская область, межународные эксперты, новости, симферополь, пурнима ананд, сонья ван ден енде, новые регионы россии