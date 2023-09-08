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Честно и демократично: иностранные эксперты оценили выборы на Херсонщине - РИА Новости Крым, 08.09.2023
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Честно и демократично: иностранные эксперты оценили выборы на Херсонщине
Честно и демократично: иностранные эксперты оценили выборы на Херсонщине - РИА Новости Крым, 08.09.2023
Честно и демократично: иностранные эксперты оценили выборы на Херсонщине
Группа международных электоральных экспертов из Испании, Исландии, Нидерландов, Бразилии, Индии и других стран побывали на избирательных участках в Херсонской... РИА Новости Крым, 08.09.2023
2023-09-08T21:32
2023-09-08T22:04
выборы
херсонская область
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новости
симферополь
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сонья ван ден енде
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Группа международных электоральных экспертов из Испании, Исландии, Нидерландов, Бразилии, Индии и других стран побывали на избирательных участках в Херсонской области и отметили высокую организацию выборов в регионе, их демократичность, прозрачность и легитимность, а также воодушевление и радость, с которыми местные жители приходили на голосование. Своими впечатлениями и оценками иностранные специалисты поделились с журналистами в Симферополе.Энрике Домингес из Бразилии также отметил, что нынешние выборы в новых регионах являются фактическим продолжением референдумов, прошедших в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях в прошлом году.Журналистка из Нидерландов Сонья ван ден Енде также наблюдала за ходом референдумов в прошлом году и, сравнивая его с нынешним голосованием на выборах, отметила, что сейчас люди охотнее идут голосовать.Международные эксперты также заверили, что не боятся санкций со стороны Госдепа США и властей стран ЕС за посещение Крыма и новых регионов, поскольку, по их словам, ничего общего с демократическими ценностями их внешняя и внутренняя политика не имеют.
https://crimea.ria.ru/20230908/itogi-pervogo-dnya-golosovaniya-v-khersonskoy-oblasti--izbirkom-1131267962.html
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выборы, херсонская область, межународные эксперты, новости, симферополь, пурнима ананд, сонья ван ден енде, новые регионы россии
Честно и демократично: иностранные эксперты оценили выборы на Херсонщине

Иностранные эксперты назвали выборы в Херсонской области прозрачными и демократичными

21:32 08.09.2023 (обновлено: 22:04 08.09.2023)
 
© РИА Новости КрымМеждународные эксперты
Международные эксперты - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Группа международных электоральных экспертов из Испании, Исландии, Нидерландов, Бразилии, Индии и других стран побывали на избирательных участках в Херсонской области и отметили высокую организацию выборов в регионе, их демократичность, прозрачность и легитимность, а также воодушевление и радость, с которыми местные жители приходили на голосование. Своими впечатлениями и оценками иностранные специалисты поделились с журналистами в Симферополе.

"Эти выборы являются абсолютно законными, даже в соответствии с Уставом ООН, прошлогодний референдум был законным, и эти выборы, которые сейчас происходят, абсолютно соответствуют международным нормам. Народы имеют право на самоопределение. Нужно помнить, что демократия – это власть народа, к сожалению, в США и Европе об этом забыли", – сказала эксперт из Индии Пурнима Ананд.

Энрике Домингес из Бразилии также отметил, что нынешние выборы в новых регионах являются фактическим продолжением референдумов, прошедших в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях в прошлом году.

"Было интересно увидеть, как организован процесс голосования. Мы увидели, что в маленьких городах большое количество людей приходило на участки. Прекрасно работали члены избирательных комиссий. В целом работа была организована на должном, высоком уровне. Могу сказать, что нынешнее голосование легитимизирует результаты референдумов, прошедших осенью прошлого года в новых регионах России", – подчеркнул бразильский специалист.

Журналистка из Нидерландов Сонья ван ден Енде также наблюдала за ходом референдумов в прошлом году и, сравнивая его с нынешним голосованием на выборах, отметила, что сейчас люди охотнее идут голосовать.

"Ситуация улучшилась. Сейчас люди уже не так боятся приходить на участки. Мы были на трех избирательных участках и видели, что люди стояли в очередях, чтобы проголосовать. Могу сказать, что выборы были честными и демократичными. Все было очень хорошо организовано, а то, что говорят у нас в Евросоюзе, что людей якобы заставляют приходить на выборы – ложь. По лицам людей было заметно, что они идут голосовать с радостью", – поделилась впечатлениями эксперт.

Международные эксперты также заверили, что не боятся санкций со стороны Госдепа США и властей стран ЕС за посещение Крыма и новых регионов, поскольку, по их словам, ничего общего с демократическими ценностями их внешняя и внутренняя политика не имеют.
Марина Захарова - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
20:50
Итоги первого дня голосования в Херсонской области – избирком
 
ВыборыХерсонская областьМежународные экспертыНовостиСимферопольПурнима АнандСонья ван ден ЕндеНовые регионы России
 
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