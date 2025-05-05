https://crimea.ria.ru/20250505/v-sevastopole-letom-otdokhnut-v-lageryakh-pochti-sem-tysyach-detey-1146211028.html

В Севастополе летом отдохнут в лагерях почти семь тысяч детей

В Севастополе летом отдохнут в лагерях почти семь тысяч детей - РИА Новости Крым, 05.05.2025

В Севастополе летом отдохнут в лагерях почти семь тысяч детей

В Севастополе началась подготовка детских лагерей к летнему сезону. Планируется, что всего в ходе летней оздоровительной кампании в лагерях отдохнут почти 7... РИА Новости Крым, 05.05.2025

2025-05-05T20:56

2025-05-05T20:56

2025-05-05T20:19

михаил развожаев

севастополь

новости севастополя

детский отдых

детские лагеря в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе началась подготовка детских лагерей к летнему сезону. Планируется, что всего в ходе летней оздоровительной кампании в лагерях отдохнут почти 7 тысяч детей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Также он отметил, что в городе уже начали принимать заявления на первую смену в детских лагерях.Всего, по информации главы региона, в этом году в городе будет работать 17 лагерей: три загородных: "Ласпи", "Горный" и "Алькадар" и 14 пришкольных. Они будут работать на базе школ № 11, 14, 17, 23, 31, 33, 46, 55, 57, 59, 61, образовательного центра "Бухта Казачья" и общеобразовательных школ-интернатов № 1 и № 6.Кроме того, севастопольскую ребятню будут отправлять в крымские лагеря – "Жемчужину", "Звездный", "Эволюцию" и "Корсунь".Первоочередное право на летний отдых имеют дети-сироты, дети-инвалиды и дети участников специальной военной операции. Талантливые и одаренные школьники получат путевки по результатам конкурса.Ранее сообщалось, что в Крыму готовы принять на отдых и оздоровление около 190 тысяч детей со всей России. Как рассказал председатель правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" Артур Орлов, уже подготовило 22 тысячи вожатых для работы в детских лагерях в летний сезон в стране.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Детский отдых в Крыму – эксперты рассказали о нововведенияхКурортный сезон-2025 в Крыму: Аксенов оценил рискиДетские лагеря Крыма не пострадали от разлива мазута в Черном море

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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