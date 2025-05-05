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Севастопольцы привезли три золота с Международной выставки идей - РИА Новости Крым, 05.05.2025
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Севастопольцы привезли три золота с Международной выставки идей
Севастопольцы привезли три золота с Международной выставки идей - РИА Новости Крым, 05.05.2025
Севастопольцы привезли три золота с Международной выставки идей
Юные жители Севастополя стали лучшими на 27-й Международной выставке идей, инноваций и творчества INOST YOUTH 2025 в Республике Сербской. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 05.05.2025
2025-05-05T20:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Юные жители Севастополя стали лучшими на 27-й Международной выставке идей, инноваций и творчества INOST YOUTH 2025 в Республике Сербской. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Среди победителей 11-кассник Михаил Алексеев с проектом "Перехват звонков из мошеннических Колл-центров как метод противодействия телефонному мошенничеству", 10-классница Святослава Мороз с работой "Реакция средиземноморской мидии 'Mytilus galloprovincialis' Lamarck, 1819 на загрязнение нефтью" и Никита Аксютин, учащийся 10 класса, разработавший проект "Образовательная платформа для изучения цифровых интерфейсов передатчиков данных на микроконтроллерах STM32F103C8T6".Губернатор отметил, что все ребята являются воспитанниками Центра дополнительного образования "Малая академия наук". Он поздравил и поблагодарил победителей и их научных руководителей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Фонд президентских грантов: в Севастополе победили 13 организацийСевастопольские акробаты завоевали серебро на Международном турниреЧто может помочь школьникам определиться с будущей профессией
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
севастополь, конкурс, награды, новости севастополя, михаил развожаев
Севастопольцы привезли три золота с Международной выставки идей

Севастопольцы стали лучшими на Международной выставке идей в республике Сербской

20:15 05.05.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной Севастополя
На набережной Севастополя - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Юные жители Севастополя стали лучшими на 27-й Международной выставке идей, инноваций и творчества INOST YOUTH 2025 в Республике Сербской. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Международное жюри выставки рассмотрело 379 работ. Среди наград – три золотые медали достались юным изобретателям Севастополя", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Среди победителей 11-кассник Михаил Алексеев с проектом "Перехват звонков из мошеннических Колл-центров как метод противодействия телефонному мошенничеству", 10-классница Святослава Мороз с работой "Реакция средиземноморской мидии 'Mytilus galloprovincialis' Lamarck, 1819 на загрязнение нефтью" и Никита Аксютин, учащийся 10 класса, разработавший проект "Образовательная платформа для изучения цифровых интерфейсов передатчиков данных на микроконтроллерах STM32F103C8T6".
Губернатор отметил, что все ребята являются воспитанниками Центра дополнительного образования "Малая академия наук". Он поздравил и поблагодарил победителей и их научных руководителей.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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СевастопольКонкурсНаградыНовости СевастополяМихаил Развожаев
 
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