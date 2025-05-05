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В Севастополе с медиками проводят "воспитательную работу" из-за клещей - РИА Новости Крым, 05.05.2025
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В Севастополе с медиками проводят "воспитательную работу" из-за клещей
В Севастополе с медиками проводят "воспитательную работу" из-за клещей - РИА Новости Крым, 05.05.2025
В Севастополе с медиками проводят "воспитательную работу" из-за клещей
В Севастополе по поручению губернатора Михаила Развожаева наведут порядок в травмпунктах, где сейчас принимают клещей для дальнейшей передачи на исследования в... РИА Новости Крым, 05.05.2025
2025-05-05T19:10
2025-05-05T19:10
севастополь
михаил развожаев
здоровье
здравоохранение в крыму и севастополе
клещи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе по поручению губернатора Михаила Развожаева наведут порядок в травмпунктах, где сейчас принимают клещей для дальнейшей передачи на исследования в лаборатории, чтобы сотрудники не саботировали поставленную перед ними задачу.По его словам, севастопольцы через официальную страницу правительства города в соцсети в "ВКонтакте" сообщили, что сотрудники травмпункта первой горбольницы отправляют обратившихся к ним граждан в частные клиники и лаборатории. Губернатор назвал такие действия горбольницы бардаком."Получается, что мы специально выделили средства и открыли лаборатории, чтобы севастопольцам было удобнее, а на местах ряд сотрудников просто саботирует поставленную перед ними задачу &lt;...&gt; Поэтому поручил директору Департаманта здравоохранения Виталию Степановичу Денисову провести "воспитательную работу" с руководителями медучреждений и медработниками", – отметил губернатор.Также глава региона напомнил, что при обнаружении на себе клеща взрослые могут обратиться в травмпункт первой горбольницы или приемное отделение инфекционной больницы. Если клещ укусил ребенка, то нужно прийти в приемное отделение горбольницы № 5. Медики должны сами передавать клещей на анализ в государственные лаборатории. Это платная услуга, однако обойдется она дешевле, чем в частных лабораториях, заверил Развожаев.По состоянию на конец апреля в Крыму было зафиксировало 194 обращения по поводу укусов клещей с начала года, сообщала ранее руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская. Также сообщалось, что более 15 тысяч россиян с начала сезона обратились за помощью в медорганизации из-за укусов клещей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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4.7
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севастополь, михаил развожаев, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, клещи
В Севастополе с медиками проводят "воспитательную работу" из-за клещей

В Севастополе наводят порядок в травмпунктах из-за исследования клещей

19:10 05.05.2025
 
© Fotolia/ plufflymanЛабораторные исследования
Лабораторные исследования
© Fotolia/ plufflyman
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе по поручению губернатора Михаила Развожаева наведут порядок в травмпунктах, где сейчас принимают клещей для дальнейшей передачи на исследования в лаборатории, чтобы сотрудники не саботировали поставленную перед ними задачу.
"Поручил директору Депздрава навести порядок в травмпунктах, где сейчас принимают клещей для дальнейшей передачи на исследования в лаборатории", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, севастопольцы через официальную страницу правительства города в соцсети в "ВКонтакте" сообщили, что сотрудники травмпункта первой горбольницы отправляют обратившихся к ним граждан в частные клиники и лаборатории. Губернатор назвал такие действия горбольницы бардаком.
"Получается, что мы специально выделили средства и открыли лаборатории, чтобы севастопольцам было удобнее, а на местах ряд сотрудников просто саботирует поставленную перед ними задачу <...> Поэтому поручил директору Департаманта здравоохранения Виталию Степановичу Денисову провести "воспитательную работу" с руководителями медучреждений и медработниками", – отметил губернатор.
Также глава региона напомнил, что при обнаружении на себе клеща взрослые могут обратиться в травмпункт первой горбольницы или приемное отделение инфекционной больницы. Если клещ укусил ребенка, то нужно прийти в приемное отделение горбольницы № 5. Медики должны сами передавать клещей на анализ в государственные лаборатории. Это платная услуга, однако обойдется она дешевле, чем в частных лабораториях, заверил Развожаев.

"Медики обязаны разговаривать с людьми вежливо, спокойно, интеллигентно, а не рассказывать пациентам, что клещи – это их, пациентов, проблемы", – подытожил губернатор.

По состоянию на конец апреля в Крыму было зафиксировало 194 обращения по поводу укусов клещей с начала года, сообщала ранее руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская. Также сообщалось, что более 15 тысяч россиян с начала сезона обратились за помощью в медорганизации из-за укусов клещей.
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