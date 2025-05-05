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В Феодосии открыт памятный знак с именами погибших героев СВО

В Феодосии открыт памятный знак с именами погибших героев СВО - РИА Новости Крым, 05.05.2025

В Феодосии открыт памятный знак с именами погибших героев СВО

В Комсомольском парке Феодосии установлен памятный знак с именами военнослужащих, погибших при защите России. Об этом сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 05.05.2025

2025-05-05T18:31

2025-05-05T18:31

2025-05-05T18:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. В Комсомольском парке Феодосии установлен памятный знак с именами военнослужащих, погибших при защите России. Об этом сообщили в администрации города.Монумент стал новым символом памяти и благодарности за ратный подвиг участников специальной военной операции. В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель председателя Феодосийского городского совета Игорь Заикин, военный комиссар Анатолий Костенко, представители воинских частей, Общественного совета города, епископ Феодосийский и Керченский Иларион, военнослужащие, ветераны СВО и родственники погибших.На церемонии также выразили слова благодарности матерям погибших бойцов. Тех, кто защищает нашу Родину в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях.Участники церемонии возложили цветы к подножию звезды, отдав дань памяти тем, кто до конца исполнил свой воинский долг.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Памятную доску погибшему в зоне СВО студенту-журналисту открыли в Крыму"Тропа памяти" – новый туристический маршрут появится в СевастополеПридем к Победе: пантеон героев СВО открыли в Старом Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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