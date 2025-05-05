https://crimea.ria.ru/20250505/v-feodosii-otkryt-pamyatnyy-znak-s-imenami-pogibshikh-geroev-svo-1146215854.html
В Феодосии открыт памятный знак с именами погибших героев СВО
В Феодосии открыт памятный знак с именами погибших героев СВО - РИА Новости Крым, 05.05.2025
В Феодосии открыт памятный знак с именами погибших героев СВО
В Комсомольском парке Феодосии установлен памятный знак с именами военнослужащих, погибших при защите России. Об этом сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 05.05.2025
2025-05-05T18:31
2025-05-05T18:31
2025-05-05T18:31
феодосия
герои сво
новости крыма
крым
память
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/18/1142890095_0:135:1280:855_1920x0_80_0_0_b72260f1b25cf5d90770ab068ed546a4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. В Комсомольском парке Феодосии установлен памятный знак с именами военнослужащих, погибших при защите России. Об этом сообщили в администрации города.Монумент стал новым символом памяти и благодарности за ратный подвиг участников специальной военной операции. В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель председателя Феодосийского городского совета Игорь Заикин, военный комиссар Анатолий Костенко, представители воинских частей, Общественного совета города, епископ Феодосийский и Керченский Иларион, военнослужащие, ветераны СВО и родственники погибших.На церемонии также выразили слова благодарности матерям погибших бойцов. Тех, кто защищает нашу Родину в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях.Участники церемонии возложили цветы к подножию звезды, отдав дань памяти тем, кто до конца исполнил свой воинский долг.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Памятную доску погибшему в зоне СВО студенту-журналисту открыли в Крыму"Тропа памяти" – новый туристический маршрут появится в СевастополеПридем к Победе: пантеон героев СВО открыли в Старом Крыму
феодосия
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/18/1142890095_0:0:1140:855_1920x0_80_0_0_44646315df382d39854c0a3416405847.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
феодосия, герои сво, новости крыма, крым, память
В Феодосии открыт памятный знак с именами погибших героев СВО
В Феодосии открыли памятный знак в честь погибших защитников России
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. В Комсомольском парке Феодосии установлен памятный знак с именами военнослужащих, погибших при защите России. Об этом сообщили в администрации города.
Монумент стал новым символом памяти и благодарности за ратный подвиг участников специальной военной операции. В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель председателя Феодосийского городского совета Игорь Заикин, военный комиссар Анатолий Костенко, представители воинских частей, Общественного совета города, епископ Феодосийский и Керченский Иларион, военнослужащие, ветераны СВО и родственники погибших.
"Эти ребята, как наши отцы и деды более 80 лет назад, встали на защиту Русского мира, русской земли, на защиту граждан и их спокойствия", – сказал Игорь Заикин в своей речи.
На церемонии также выразили слова благодарности матерям погибших бойцов. Тех, кто защищает нашу Родину в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях.
"Хочется поклониться матерям, кто воспитал настоящих героев, которые сейчас, не щадя своего живота, находятся там, на передовой", – сказал заместитель начальника центра по военно-политической работе Алексей Ляшенко.
Участники церемонии возложили цветы к подножию звезды, отдав дань памяти тем, кто до конца исполнил свой воинский долг.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: