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В Феодосии открыт памятный знак с именами погибших героев СВО - РИА Новости Крым, 05.05.2025
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В Феодосии открыт памятный знак с именами погибших героев СВО
В Феодосии открыт памятный знак с именами погибших героев СВО - РИА Новости Крым, 05.05.2025
В Феодосии открыт памятный знак с именами погибших героев СВО
В Комсомольском парке Феодосии установлен памятный знак с именами военнослужащих, погибших при защите России. Об этом сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 05.05.2025
2025-05-05T18:31
2025-05-05T18:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. В Комсомольском парке Феодосии установлен памятный знак с именами военнослужащих, погибших при защите России. Об этом сообщили в администрации города.Монумент стал новым символом памяти и благодарности за ратный подвиг участников специальной военной операции. В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель председателя Феодосийского городского совета Игорь Заикин, военный комиссар Анатолий Костенко, представители воинских частей, Общественного совета города, епископ Феодосийский и Керченский Иларион, военнослужащие, ветераны СВО и родственники погибших.На церемонии также выразили слова благодарности матерям погибших бойцов. Тех, кто защищает нашу Родину в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях.Участники церемонии возложили цветы к подножию звезды, отдав дань памяти тем, кто до конца исполнил свой воинский долг.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Памятную доску погибшему в зоне СВО студенту-журналисту открыли в Крыму"Тропа памяти" – новый туристический маршрут появится в СевастополеПридем к Победе: пантеон героев СВО открыли в Старом Крыму
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феодосия, герои сво, новости крыма, крым, память
В Феодосии открыт памятный знак с именами погибших героев СВО

В Феодосии открыли памятный знак в честь погибших защитников России

18:31 05.05.2025
 
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра ЮрьеваГвоздики
Гвоздики
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра Юрьева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. В Комсомольском парке Феодосии установлен памятный знак с именами военнослужащих, погибших при защите России. Об этом сообщили в администрации города.
Монумент стал новым символом памяти и благодарности за ратный подвиг участников специальной военной операции. В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель председателя Феодосийского городского совета Игорь Заикин, военный комиссар Анатолий Костенко, представители воинских частей, Общественного совета города, епископ Феодосийский и Керченский Иларион, военнослужащие, ветераны СВО и родственники погибших.

"Эти ребята, как наши отцы и деды более 80 лет назад, встали на защиту Русского мира, русской земли, на защиту граждан и их спокойствия", – сказал Игорь Заикин в своей речи.

На церемонии также выразили слова благодарности матерям погибших бойцов. Тех, кто защищает нашу Родину в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях.
"Хочется поклониться матерям, кто воспитал настоящих героев, которые сейчас, не щадя своего живота, находятся там, на передовой", – сказал заместитель начальника центра по военно-политической работе Алексей Ляшенко.
Участники церемонии возложили цветы к подножию звезды, отдав дань памяти тем, кто до конца исполнил свой воинский долг.
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ФеодосияГерои СВОНовости КрымаКрымПамять
 
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