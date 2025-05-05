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Как отметить День Победы в Крыму – главные мероприятия в честь 9 мая

Как отметить День Победы в Крыму – главные мероприятия в честь 9 мая - РИА Новости Крым, 05.05.2025

Как отметить День Победы в Крыму – главные мероприятия в честь 9 мая

Уже совсем скоро мир отметит 80-ю годовщину разгрома гитлеровской Германии советскими войсками. Во всех городах Крыма по случаю Дня Победы проведут... РИА Новости Крым, 05.05.2025

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Уже совсем скоро мир отметит 80-ю годовщину разгрома гитлеровской Германии советскими войсками. Во всех городах Крыма по случаю Дня Победы проведут торжественные мероприятия. В связи с ограничениями и для безопасности парадов и салютов в крымских городах в этом году не будет, однако везде в Крыму можно посетить праздничные концерты, спектакли, повествующие о событиях Великой Отечественной и непременно прийти вместе с детьми к воинским мемориалам, чтобы возложить цветы в память о красноармейцах, партизанах и подпольщиках.Главные мероприятия в честь 80-й годовщины Великой Победы в городах Крыма – в подборке РИА Новости Крым.Симферополь8 мая в 15 часов в Крымско-татарском государственном академическом музыкально-драматическом театре в Симферополе в честь 80-летия Победы откроется гала-концерт IV Всекрымского смотра-конкурса любительского искусства "Ступени мастерства".Здесь можно не только послушать военные песни, но и познакомиться с творчеством художников-любителей, мастеров декоративно-прикладного искусства.9 мая в полдень на сцене Государственного академического музыкального театра состоится праздничный концерт. В программе – песни военных лет, патриотические композиции в исполнении солистов Крымской государственной филармонии, ансамблей и вокалистов из разных уголков Крыма.В 17 часов жителей и гостей крымской столицы приглашают присоединиться к интермедийному действию с живым исполнением песен военных лет у входа в Крымский академический русский драматический театр имени Горького. Далее в программе – премьера спектакля "На земле и в небе ас!" по пьесе Александра Яковлева "Я люблю тебя, эскадрилья!""Первым делом, первым делом самолеты! Ну, а девушки? А девушки потом!" – утверждают неразлучные друзья майор Булочкин, капитан Кайсаров и старший лейтенант Туча. Храбрые летчики дали слово не влюбляться до конца войны. Но судьбе было угодно распорядится иначе. Это постановка о любви и товариществе в любой, даже самой страшной войне", – анонсируют в театре.СевастопольСевастопольцы и гости города-героя в День Победы смогут бесплатно посмотреть военные фильмы и насладиться выступлениями творческих коллективов.Бесплатный показ классики советского кинематографа и современные российские картин о войне покажет кинотеатр "Победа". На открытых площадках города в рамках акции "Нас песня к Победе вела!" петь и танцевать будут местные артисты.Вечером 9 мая во Дворце культуры рыбаков состоится большой концерт, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 81-й годовщине освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. "Вход – по пригласительным билетам, их можно получить в кассе Дворца культуры", – проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.Одной из крупнейших площадок празднования станет Новый Херсонес. С 9 по 11 мая здесь пройдут богослужения, концерты, кинопоказы, патриотические акции, полевая кухня, гастрономический фестиваль, будут работать интерактивные площадки для гостей всех возрастов."Парада Победы в Севастополе в этом году не будет – по соображениям безопасности. Это решение согласовано с Министерством обороны", – предупредил ранее Развожаев.КерчьГород-герой Керчь откроет праздничные выходные дни традиционным торжественным подъемом исторического флага Керченской крепости. Начало мероприятия – 8 мая в 10 часов утра.Событие приурочат еще и ко дню рождения выдающегося военного инженера Эдуарда Ивановича Тотлебена. Традиция существует с 2012 года. В церемонии поучаствуют учащиеся городских школ, присоединиться могут все желающие. После торжественной части гостей крепости ждет экскурсия.10 мая Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник приглашает всех желающих услышать воспоминания Юрия Никулина, Рины Зеленой, Владимира Этуша, Элины Быстрицкой, Зиновия Гердта и многих других известных и всеми любимых актеров, музыкантов, певцов – тех, кто был на фронте и помогал приблизить победу. Кроме того, прозвучат стихи поэтов XX века о войне и фронтовые песни. Программа "Актерские тетради" начнется в 15 часов.ФеодосияВ городе воинской славы Феодосия в праздничные выходные дни можно посетить мемориальный дом-музей Александра Грина, где проходит выставка графики художников – участников Великой Отечественной войны "Искусство, опаленное войной". Здесь же 8 мая в 14 часов покажут фильм "Цена возврата".9 мая Феодосийский музей древностей в течение всего дня приглашает бесплатно посетить зал "Феодосия в годы Великой Отечественной войны".В День Победы в полдень в городском Доме культуры дадут театрализованный концерт "Победный май", а в 16 часов на сцену феодосийского ДК выйдут актеры местного театра "Парадокс" с праздничной концертной программой в честь 80-й годовщины Победы.Кроме того, в этом году в городе воинской славы установлена тематическая стела с барельефами о героических страницах истории Феодосии – этот объект тоже стоит посетить.СудакМузей-заповедник "Судакская крепость" приглашает всех желающих 8 мая в 11 часов утра присоединиться к участникам культурно-просветительского фестиваля "Живет Победа в поколениях". Фестивальную программу составят выступления творческих коллективов – детских, семейных, фольклорных, сольных исполнителей и хореографических ансамблей."Участие в фестивале примут более 100 участников из разных уголков Крыма. С 10:30 до 11 часов вход будет бесплатным. При этом время пребывания мы не ограничиваем – гости смогут находиться на территории крепости в течение всего дня", – рассказала РИА Новости Крым директор музея-заповедника Светлана Емец.9 мая с 10 до 11 часов посетителям крепости будут вручать георгиевские ленточки в знак благодарности героям Великой Отечественной.ЕвпаторияКрымский государственный театр юного зрителя в Евпатории приглашает в праздничные выходные на премьеру спектакля "Бабы" по пьесе Владимира Балашова. Пронзительная драма разворачивается в сердце истерзанной войной Смоленщины в 1943 году."Каменный подвал старинного графского имения в Холм-Угарово становится убежищем и ареной трагических событий, где переплетаются судьбы простых русских женщин, оказавшихся в эпицентре жестокой оккупации", – сказано в анонсе. Начало спектакля – 10 и 11 мая в 17:30.Традиционно праздничные мероприятия по случаю юбилея Великой Победы в Крыму и Севастополе продлятся и после 9 мая – афиши мероприятий на базе местных клубов, библиотек и Домов культуры представлены на официальных страницах муниципалитетов и городских округов. Кроме того, во всех населенных пунктах республики установлены праздничные инсталляции и фотозоны, 9 мая пройдут протокольные церемонии возложения цветов к воинским захоронениям и мемориалам, посвященным Великой Отечественной войне."Бессмертный полк" в Крыму и Севастополе в этом году проходит онлайн, но принести портрет своего героя и возложить цветы у памятников в своих населенных пунктах можно в любое время. Обязательно возьмите с собой детей, чтобы честная память о настоящих победителях никогда не оборвалась.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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