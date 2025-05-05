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Новый глава МВД в Крыму и перестрелка в Махачкале – главное за день - РИА Новости Крым, 05.05.2025
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Новый глава МВД в Крыму и перестрелка в Махачкале – главное за день
Новый глава МВД в Крыму и перестрелка в Махачкале – главное за день - РИА Новости Крым, 05.05.2025
Новый глава МВД в Крыму и перестрелка в Махачкале – главное за день
Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев представил нового руководителя МВД Крыма. Дворец зимних видов спорта открыли в Керчи. В... РИА Новости Крым, 05.05.2025
2025-05-05T21:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев представил нового руководителя МВД Крыма. Дворец зимних видов спорта открыли в Керчи. В Севастополе не будет парада в честь 80-летия Великой Победы. В Махачкале произошла перестрелка – погибли двое сотрудников МВД. Российские военные улучшили тактическое положение в зоне спецоперации.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Новый министр МВД в КрымуМинистр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев представил нового руководителя МВД Крыма, им стал генерал-майор полиции Алексей Дмитриев. Также руководители сменились в территориальных органах МВД Кубани, Ростовской области и Пермском крае. Власти Крыма окажут новому руководителю МВД по республике всестороннюю поддержку и помощь по всем направлениям, заявил глава РК Сергей Аксенов.Ледовый дворец в КерчиДворец зимних видов спорта открыли в Керчи – это самый крупный ледовый комплекс в Крыму. Под его сводами будут собираться до 1000 зрителей. Дворец зимних видов спорта рассчитан на 700 спортсменов. Тренировки уже идут – будущих чемпионов учат мастера из разных городов России.Перестрелка в МахачкалеВ Махачкале в понедельник произошла перестрелка, неизвестные открыли огонь по сотрудникам МВД. Злоумышленники скрылись на служебной автомашине, в городе был введен план "Перехват". Два сотрудника полиции убиты и двое ранены. Всего пострадали пять человек – среди них двое гражданских, в том числе девушка 17 лет. Двоих мужчин, расстрелявших сотрудников ДПС, удалось ликвидироватьОтмена Парада Победы в СевастополеПарада Победы в Севастополе в этом году не будет, сообщил в понедельник губернатор Михаил Развожаев. Позиция согласована с Министерством обороны. "Бессмертный полк" пройдет в онлайн-режиме. При этом в городе-герои покажут бесплатные фильмы о войне и устроят концерты в честь 80-летия Победы.Успехи армии РоссииРоссийские военные улучшили тактическое положение в зоне спецоперации и продвинулись в глубину обороны противника, уничтожив за сутки почти 1400 боевиков ВСУ и шесть складов с боеприпасами противника, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Российские силы ПВО за сутки сбили 123 беспилотника ВСУ, а также четыре снаряда HIMARS и четыре авиабомбы JDAM. В течение ночи над российскими регионами уничтожены 26 вражеских беспилотников. В частности, летевшие на Москву четыре беспилотника сбили над Подольском.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новый глава МВД в Крыму и перестрелка в Махачкале – главное за день

Новый руководитель МВД в Крыму и перестрелка в Махачкале – главное за день

21:43 05.05.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев представил нового руководителя МВД Крыма. Дворец зимних видов спорта открыли в Керчи. В Севастополе не будет парада в честь 80-летия Великой Победы. В Махачкале произошла перестрелка – погибли двое сотрудников МВД. Российские военные улучшили тактическое положение в зоне спецоперации.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Новый министр МВД в Крыму

Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев представил нового руководителя МВД Крыма, им стал генерал-майор полиции Алексей Дмитриев. Также руководители сменились в территориальных органах МВД Кубани, Ростовской области и Пермском крае. Власти Крыма окажут новому руководителю МВД по республике всестороннюю поддержку и помощь по всем направлениям, заявил глава РК Сергей Аксенов.
Учения подразделений территориальной обороны Барс-Крым в Симферополе - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
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На защите Симферополя: как прошли учения "Барс-Крым" на улицах города

Ледовый дворец в Керчи

Дворец зимних видов спорта открыли в Керчи – это самый крупный ледовый комплекс в Крыму. Под его сводами будут собираться до 1000 зрителей. Дворец зимних видов спорта рассчитан на 700 спортсменов. Тренировки уже идут – будущих чемпионов учат мастера из разных городов России.
Государственный историко-археологический музей-заповедник Херсонес Таврический - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
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Считались утраченными в годы войны: в Херсонесе покажут забытые артефакты

Перестрелка в Махачкале

В Махачкале в понедельник произошла перестрелка, неизвестные открыли огонь по сотрудникам МВД. Злоумышленники скрылись на служебной автомашине, в городе был введен план "Перехват". Два сотрудника полиции убиты и двое ранены. Всего пострадали пять человек – среди них двое гражданских, в том числе девушка 17 лет. Двоих мужчин, расстрелявших сотрудников ДПС, удалось ликвидировать
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В Феодосии открыт памятный знак с именами погибших героев СВО

Отмена Парада Победы в Севастополе

Парада Победы в Севастополе в этом году не будет, сообщил в понедельник губернатор Михаил Развожаев. Позиция согласована с Министерством обороны. "Бессмертный полк" пройдет в онлайн-режиме. При этом в городе-герои покажут бесплатные фильмы о войне и устроят концерты в честь 80-летия Победы.
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10:22Эксклюзивы РИА Новости Крым
"Город – русский офицер": как Севастополь готовится к курортному сезону

Успехи армии России

Российские военные улучшили тактическое положение в зоне спецоперации и продвинулись в глубину обороны противника, уничтожив за сутки почти 1400 боевиков ВСУ и шесть складов с боеприпасами противника, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Российские силы ПВО за сутки сбили 123 беспилотника ВСУ, а также четыре снаряда HIMARS и четыре авиабомбы JDAM. В течение ночи над российскими регионами уничтожены 26 вражеских беспилотников. В частности, летевшие на Москву четыре беспилотника сбили над Подольском.
Парад Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
17:35
Кто приедет на 9 мая в Москву: полный список мировых лидеров
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21:43Новый глава МВД в Крыму и перестрелка в Махачкале – главное за день
21:32Деньги вместо участка в Крыму: бойцы СВО могут подать заявление удаленно
21:16Магнитных бурь на Земле стало больше – астрономы назвали причину
20:56В Севастополе летом отдохнут в лагерях почти семь тысяч детей
20:28Как отметить День Победы в Крыму – главные мероприятия в честь 9 мая
20:15Севастопольцы привезли три золота с Международной выставки идей
19:51Пылающий грузовик на трассе в Крыму тушили несколько часов
19:31В Крыму и Севастополе выявлены новые случаи COVID-19
19:10В Севастополе с медиками проводят "воспитательную работу" из-за клещей
18:52Считались утраченными в годы войны: в Херсонесе покажут забытые артефакты
18:31В Феодосии открыт памятный знак с именами погибших героев СВО
18:16В Махачкале в перестрелке погибли двое полицейских и ранены пять человек
17:55В Симферополе на 9 мая ограничат движение
17:35Кто приедет на 9 мая в Москву: полный список мировых лидеров
17:07В Севастополе простились с героем спецоперации
16:37На защите Симферополя: как прошли учения "Барс-Крым" на улицах города
16:17Лед круглый год – в Керчи открыли дворец зимних видов спорта
16:07Семь человек пострадали при перестрелке в Махачкале
15:51В Крыму пик активности клещей: ситуация с инфицированностью
15:12Перестрелка в Махачкале – погибли полицейские
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