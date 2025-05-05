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Новый глава МВД в Крыму и перестрелка в Махачкале – главное за день

Новый глава МВД в Крыму и перестрелка в Махачкале – главное за день - РИА Новости Крым, 05.05.2025

Новый глава МВД в Крыму и перестрелка в Махачкале – главное за день

Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев представил нового руководителя МВД Крыма. Дворец зимних видов спорта открыли в Керчи. В... РИА Новости Крым, 05.05.2025

2025-05-05T21:43

2025-05-05T21:43

2025-05-05T20:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев представил нового руководителя МВД Крыма. Дворец зимних видов спорта открыли в Керчи. В Севастополе не будет парада в честь 80-летия Великой Победы. В Махачкале произошла перестрелка – погибли двое сотрудников МВД. Российские военные улучшили тактическое положение в зоне спецоперации.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Новый министр МВД в КрымуМинистр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев представил нового руководителя МВД Крыма, им стал генерал-майор полиции Алексей Дмитриев. Также руководители сменились в территориальных органах МВД Кубани, Ростовской области и Пермском крае. Власти Крыма окажут новому руководителю МВД по республике всестороннюю поддержку и помощь по всем направлениям, заявил глава РК Сергей Аксенов.Ледовый дворец в КерчиДворец зимних видов спорта открыли в Керчи – это самый крупный ледовый комплекс в Крыму. Под его сводами будут собираться до 1000 зрителей. Дворец зимних видов спорта рассчитан на 700 спортсменов. Тренировки уже идут – будущих чемпионов учат мастера из разных городов России.Перестрелка в МахачкалеВ Махачкале в понедельник произошла перестрелка, неизвестные открыли огонь по сотрудникам МВД. Злоумышленники скрылись на служебной автомашине, в городе был введен план "Перехват". Два сотрудника полиции убиты и двое ранены. Всего пострадали пять человек – среди них двое гражданских, в том числе девушка 17 лет. Двоих мужчин, расстрелявших сотрудников ДПС, удалось ликвидироватьОтмена Парада Победы в СевастополеПарада Победы в Севастополе в этом году не будет, сообщил в понедельник губернатор Михаил Развожаев. Позиция согласована с Министерством обороны. "Бессмертный полк" пройдет в онлайн-режиме. При этом в городе-герои покажут бесплатные фильмы о войне и устроят концерты в честь 80-летия Победы.Успехи армии РоссииРоссийские военные улучшили тактическое положение в зоне спецоперации и продвинулись в глубину обороны противника, уничтожив за сутки почти 1400 боевиков ВСУ и шесть складов с боеприпасами противника, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Российские силы ПВО за сутки сбили 123 беспилотника ВСУ, а также четыре снаряда HIMARS и четыре авиабомбы JDAM. В течение ночи над российскими регионами уничтожены 26 вражеских беспилотников. В частности, летевшие на Москву четыре беспилотника сбили над Подольском.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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https://crimea.ria.ru/20250505/schitalis-utrachennymi-v-gody-voyny-v-khersonese-pokazhut-zabytye-artefakty-1146215083.html

https://crimea.ria.ru/20250505/v-feodosii-otkryt-pamyatnyy-znak-s-imenami-pogibshikh-geroev-svo-1146215854.html

https://crimea.ria.ru/20250505/gorod--russkiy-ofitser-kak-sevastopol-gotovitsya-k-kurortnomu-sezonu-1146134961.html

https://crimea.ria.ru/20250505/kto-priedet-na-9-maya-v-moskvu-polnyy-spisok-mirovykh-liderov-1146204966.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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