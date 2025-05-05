Новый глава МВД в Крыму и перестрелка в Махачкале – главное за день
Новый руководитель МВД в Крыму и перестрелка в Махачкале – главное за день
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев представил нового руководителя МВД Крыма. Дворец зимних видов спорта открыли в Керчи. В Севастополе не будет парада в честь 80-летия Великой Победы. В Махачкале произошла перестрелка – погибли двое сотрудников МВД. Российские военные улучшили тактическое положение в зоне спецоперации.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Новый министр МВД в Крыму
Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев представил нового руководителя МВД Крыма, им стал генерал-майор полиции Алексей Дмитриев. Также руководители сменились в территориальных органах МВД Кубани, Ростовской области и Пермском крае. Власти Крыма окажут новому руководителю МВД по республике всестороннюю поддержку и помощь по всем направлениям, заявил глава РК Сергей Аксенов.
Ледовый дворец в Керчи
Дворец зимних видов спорта открыли в Керчи – это самый крупный ледовый комплекс в Крыму. Под его сводами будут собираться до 1000 зрителей. Дворец зимних видов спорта рассчитан на 700 спортсменов. Тренировки уже идут – будущих чемпионов учат мастера из разных городов России.
Перестрелка в Махачкале
В Махачкале в понедельник произошла перестрелка, неизвестные открыли огонь по сотрудникам МВД. Злоумышленники скрылись на служебной автомашине, в городе был введен план "Перехват". Два сотрудника полиции убиты и двое ранены. Всего пострадали пять человек – среди них двое гражданских, в том числе девушка 17 лет. Двоих мужчин, расстрелявших сотрудников ДПС, удалось ликвидировать
Отмена Парада Победы в Севастополе
Парада Победы в Севастополе в этом году не будет, сообщил в понедельник губернатор Михаил Развожаев. Позиция согласована с Министерством обороны. "Бессмертный полк" пройдет в онлайн-режиме. При этом в городе-герои покажут бесплатные фильмы о войне и устроят концерты в честь 80-летия Победы.
Успехи армии России
Российские военные улучшили тактическое положение в зоне спецоперации и продвинулись в глубину обороны противника, уничтожив за сутки почти 1400 боевиков ВСУ и шесть складов с боеприпасами противника, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Российские силы ПВО за сутки сбили 123 беспилотника ВСУ, а также четыре снаряда HIMARS и четыре авиабомбы JDAM. В течение ночи над российскими регионами уничтожены 26 вражеских беспилотников. В частности, летевшие на Москву четыре беспилотника сбили над Подольском.
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