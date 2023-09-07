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На выборах в Крыму впервые пройдет электронное голосование

На выборах в Крыму впервые пройдет электронное голосование - РИА Новости Крым, 07.09.2023

На выборах в Крыму впервые пройдет электронное голосование

С 8 по 10 сентября жители некоторых районов Крыма будут принимать участие в дополнительных выборах, причем впервые желающие смогут проголосовать за своего... РИА Новости Крым, 07.09.2023

2023-09-07T09:01

2023-09-07T09:01

2023-09-07T09:01

выборы

интернет

крым

общество

мининформ крыма

государственная дума рф

совет федерации

симферополь

алушта

судак

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. С 8 по 10 сентября жители некоторых районов Крыма будут принимать участие в дополнительных выборах, причем впервые желающие смогут проголосовать за своего кандидата дистанционно, с помощью сети Интернет. Голосование пройдет в избирательном округе №19, сообщает управление информационной политики Мининформа РК.В ведомстве напоминают, что все избиратели обязаны соблюдать меры безопасности, в том числе пожарной. А также напоминают, что в случае обнаружения на участках взрывных устройств или подозрительных предметов необходимо звонить в дежурные службы МВД, ФСБ, МЧС. На этот случай для граждан разработан специальный порядок действий. Кроме того, в Мининформе предупреждают об ответственности в случае, если сообщение заведомо для нарушителя окажется ложным.Где будет проходить голосованиеКак ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в 19-й избирательный округ входит Центральный район Симферопольского городского округа, Алушта, Судак, Феодосия, Ялта, Бахчисарайский и Белогорский районы, а также шесть сельских поселений Симферопольского района: Добровское, Кольчугинское, Новоселовское, Перовское, Пожарское и Чистенское. На этих территориях, по информации Избирательной комиссии Республики Крым, будут работать 360 избирательных участков.Как сообщила в своем Telegram-канале глава администрации Ялты Янина Павленко, на территории Большой Ялты 8 сентября откроется 57 участков, плюс один дополнительный – в Ливадийской больнице.Как голосовать дистанционноРегистрация заявлений на ДЭГ (дистанционное электронное голосование), согласно закону, завершилась за три дня до начала голосования, то есть 4 сентября. Чтобы воспользоваться этой услугой, избиратель должен иметь подтвержденную учетную запись на "Госуслугах" и оформить на этом портале соответствующее заявление.Пользователь, пожелавший голосовать через интернет, исключается из списков участковой избирательной комиссии и проголосовать "ногами" уже не сможет.Напомним, дополнительные выборы в 19 избирательном округе назначены в связи с досрочным прекращением полномочий избранного по нему депутата Госдумы Алексея Черняка. Постановление об этом было опубликовано в Системе обеспечения законодательной деятельности ГД в сентябре прошлого года. Инициатором внесения постановления была Комиссия по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.Читайте также на РИА Новости Крым:ДНР лидирует по явке избирателей на досрочных выборахВыборы на финишной прямой: как жители новых регионов голосуют в КрымуВыборы в новых регионах: как идет голосование

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феодосия

ялта

бахчисарайский район

белогорский район

симферопольский район

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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