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На выборах в Крыму впервые пройдет электронное голосование - РИА Новости Крым, 07.09.2023
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На выборах в Крыму впервые пройдет электронное голосование
На выборах в Крыму впервые пройдет электронное голосование - РИА Новости Крым, 07.09.2023
На выборах в Крыму впервые пройдет электронное голосование
С 8 по 10 сентября жители некоторых районов Крыма будут принимать участие в дополнительных выборах, причем впервые желающие смогут проголосовать за своего... РИА Новости Крым, 07.09.2023
2023-09-07T09:01
2023-09-07T09:01
выборы
интернет
крым
общество
мининформ крыма
государственная дума рф
совет федерации
симферополь
алушта
судак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. С 8 по 10 сентября жители некоторых районов Крыма будут принимать участие в дополнительных выборах, причем впервые желающие смогут проголосовать за своего кандидата дистанционно, с помощью сети Интернет. Голосование пройдет в избирательном округе №19, сообщает управление информационной политики Мининформа РК.В ведомстве напоминают, что все избиратели обязаны соблюдать меры безопасности, в том числе пожарной. А также напоминают, что в случае обнаружения на участках взрывных устройств или подозрительных предметов необходимо звонить в дежурные службы МВД, ФСБ, МЧС. На этот случай для граждан разработан специальный порядок действий. Кроме того, в Мининформе предупреждают об ответственности в случае, если сообщение заведомо для нарушителя окажется ложным.Где будет проходить голосованиеКак ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в 19-й избирательный округ входит Центральный район Симферопольского городского округа, Алушта, Судак, Феодосия, Ялта, Бахчисарайский и Белогорский районы, а также шесть сельских поселений Симферопольского района: Добровское, Кольчугинское, Новоселовское, Перовское, Пожарское и Чистенское. На этих территориях, по информации Избирательной комиссии Республики Крым, будут работать 360 избирательных участков.Как сообщила в своем Telegram-канале глава администрации Ялты Янина Павленко, на территории Большой Ялты 8 сентября откроется 57 участков, плюс один дополнительный – в Ливадийской больнице.Как голосовать дистанционноРегистрация заявлений на ДЭГ (дистанционное электронное голосование), согласно закону, завершилась за три дня до начала голосования, то есть 4 сентября. Чтобы воспользоваться этой услугой, избиратель должен иметь подтвержденную учетную запись на "Госуслугах" и оформить на этом портале соответствующее заявление.Пользователь, пожелавший голосовать через интернет, исключается из списков участковой избирательной комиссии и проголосовать "ногами" уже не сможет.Напомним, дополнительные выборы в 19 избирательном округе назначены в связи с досрочным прекращением полномочий избранного по нему депутата Госдумы Алексея Черняка. Постановление об этом было опубликовано в Системе обеспечения законодательной деятельности ГД в сентябре прошлого года. Инициатором внесения постановления была Комиссия по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.Читайте также на РИА Новости Крым:ДНР лидирует по явке избирателей на досрочных выборахВыборы на финишной прямой: как жители новых регионов голосуют в КрымуВыборы в новых регионах: как идет голосование
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выборы, интернет, крым, общество, мининформ крыма, государственная дума рф, совет федерации, симферополь, алушта, судак, феодосия, ялта, бахчисарайский район, белогорский район, симферопольский район, избирательная комиссия республики крым, янина павленко
На выборах в Крыму впервые пройдет электронное голосование

В Крыму с 8 по 10 сентября пройдут выборы: избиратели смогут голосовать через Интернет

09:01 07.09.2023
 
© РИА Новости . Владимир Песня / Перейти в фотобанкИнтернет, ноутбук
Интернет, ноутбук - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости . Владимир Песня
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. С 8 по 10 сентября жители некоторых районов Крыма будут принимать участие в дополнительных выборах, причем впервые желающие смогут проголосовать за своего кандидата дистанционно, с помощью сети Интернет. Голосование пройдет в избирательном округе №19, сообщает управление информационной политики Мининформа РК.

"8-10 сентября 2023 года крымчане будут принимать участие в дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу Республика Крым – Симферопольский одномандатный избирательный округ № 19. Наряду с введенным в этом году дистанционным электронным голосованием, крымчане по-прежнему смогут отдать голос за того или иного кандидата непосредственно на избирательных участках", – говорится в сообщении.

В ведомстве напоминают, что все избиратели обязаны соблюдать меры безопасности, в том числе пожарной. А также напоминают, что в случае обнаружения на участках взрывных устройств или подозрительных предметов необходимо звонить в дежурные службы МВД, ФСБ, МЧС. На этот случай для граждан разработан специальный порядок действий. Кроме того, в Мининформе предупреждают об ответственности в случае, если сообщение заведомо для нарушителя окажется ложным.

Где будет проходить голосование

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в 19-й избирательный округ входит Центральный район Симферопольского городского округа, Алушта, Судак, Феодосия, Ялта, Бахчисарайский и Белогорский районы, а также шесть сельских поселений Симферопольского района: Добровское, Кольчугинское, Новоселовское, Перовское, Пожарское и Чистенское. На этих территориях, по информации Избирательной комиссии Республики Крым, будут работать 360 избирательных участков.
Как сообщила в своем Telegram-канале глава администрации Ялты Янина Павленко, на территории Большой Ялты 8 сентября откроется 57 участков, плюс один дополнительный – в Ливадийской больнице.

"Работать они будут с 8.00 до 20.00. Все участки оборудованы металлодетекторами, видеонаблюдением, сейфами, урнами для голосования, оргтехникой, мебелью, обеспечены транспортом, там же будут работать волонтеры. Впервые в Крыму можно проголосовать электронным способом, а также на дому – заявления УИК принимают до 14:00 воскресенья", – информирует Павленко.

Как голосовать дистанционно

Регистрация заявлений на ДЭГ (дистанционное электронное голосование), согласно закону, завершилась за три дня до начала голосования, то есть 4 сентября. Чтобы воспользоваться этой услугой, избиратель должен иметь подтвержденную учетную запись на "Госуслугах" и оформить на этом портале соответствующее заявление.
Пользователь, пожелавший голосовать через интернет, исключается из списков участковой избирательной комиссии и проголосовать "ногами" уже не сможет.
Напомним, дополнительные выборы в 19 избирательном округе назначены в связи с досрочным прекращением полномочий избранного по нему депутата Госдумы Алексея Черняка. Постановление об этом было опубликовано в Системе обеспечения законодательной деятельности ГД в сентябре прошлого года. Инициатором внесения постановления была Комиссия по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
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ВыборыИнтернетКрымОбществоМининформ КрымаГосударственная Дума РФСовет ФедерацииСимферопольАлуштаСудакФеодосияЯлтаБахчисарайский районБелогорский районСимферопольский районИзбирательная комиссия Республики КрымЯнина Павленко
 
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