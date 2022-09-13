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Госдума прекратила досрочно полномочия депутата от Крыма - РИА Новости Крым, 13.09.2022
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Госдума прекратила досрочно полномочия депутата от Крыма
Госдума прекратила досрочно полномочия депутата от Крыма - РИА Новости Крым, 13.09.2022
Госдума прекратила досрочно полномочия депутата от Крыма
Полномочия депутата Государственной Думы Российской Федерации от Крыма Алексея Черняка были досрочно прекращены во вторник. Соответствующее постановление... РИА Новости Крым, 13.09.2022
2022-09-13T17:11
2022-09-13T17:15
государственная дума рф
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политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Полномочия депутата Государственной Думы Российской Федерации от Крыма Алексея Черняка были досрочно прекращены во вторник. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.Инициатором внесения постановления на заседание стала Комиссия по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указано в постановлении.Согласно опубликованным документам, Черняк подал заявление о досрочном прекращении полномочий на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина 19 августа 2022 года.Алексей Черняк был избран депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва от Крыма и являлся членом комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры.
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государственная дума рф, крым, политика
Госдума прекратила досрочно полномочия депутата от Крыма

Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Черняка — постановление

17:11 13.09.2022 (обновлено: 17:15 13.09.2022)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве.
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Полномочия депутата Государственной Думы Российской Федерации от Крыма Алексея Черняка были досрочно прекращены во вторник. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.
"Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной Думы Черняка Алексея Юрьевича, избранного по Симферопольскому одномандатному избирательному округу № 19 (Республика Крым), 3 сентября 2022 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий", — говорится в тексте документа.
Инициатором внесения постановления на заседание стала Комиссия по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указано в постановлении.
Согласно опубликованным документам, Черняк подал заявление о досрочном прекращении полномочий на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина 19 августа 2022 года.
Алексей Черняк был избран депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва от Крыма и являлся членом комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры.
 
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