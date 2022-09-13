https://crimea.ria.ru/20220913/gosduma-prekratila-dosrochno-polnomochiya-deputata-ot-kryma-1124493353.html

Госдума прекратила досрочно полномочия депутата от Крыма

Госдума прекратила досрочно полномочия депутата от Крыма - РИА Новости Крым, 13.09.2022

Госдума прекратила досрочно полномочия депутата от Крыма

Полномочия депутата Государственной Думы Российской Федерации от Крыма Алексея Черняка были досрочно прекращены во вторник. Соответствующее постановление... РИА Новости Крым, 13.09.2022

2022-09-13T17:11

2022-09-13T17:11

2022-09-13T17:15

государственная дума рф

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политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Полномочия депутата Государственной Думы Российской Федерации от Крыма Алексея Черняка были досрочно прекращены во вторник. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.Инициатором внесения постановления на заседание стала Комиссия по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указано в постановлении.Согласно опубликованным документам, Черняк подал заявление о досрочном прекращении полномочий на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина 19 августа 2022 года.Алексей Черняк был избран депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва от Крыма и являлся членом комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры.

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственная дума рф, крым, политика