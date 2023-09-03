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Выборы в новых регионах: как идет голосование - РИА Новости Крым, 03.09.2023
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Выборы в новых регионах: как идет голосование
Выборы в новых регионах: как идет голосование - РИА Новости Крым, 03.09.2023
Выборы в новых регионах: как идет голосование
В ЦИК подвели итоги третьего дня досрочного голосования на выборах депутатов законодательных органов новых регионов. РИА Новости Крым, 03.09.2023
2023-09-03T20:38
2023-09-03T20:53
выборы
новые регионы россии
общество
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
херсонская область
запорожская область
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. В ЦИК подвели итоги третьего дня досрочного голосования на выборах депутатов законодательных органов новых регионов. Всего по состоянию на 20:00 3 сентября явка (с учетом голосования на экстерриториальных участках) составила: Члены комиссий принимали избирателей в стационарных помещениях для голосования, а также выезжали в отдаленные населенные пункты, чтобы у всех желающих была возможность выразить свою гражданскую позицию. Голосование продлилось до 20.00 воскресенья. 4 сентября экстерриториальные участки откроются в 8.00 и закроются в 15:00.По данным, опубликованным на сайте Центризбиркома РФ, по состоянию на 20:00 2 сентября в Херсонской области приняли участие в голосовании 19,93% избирателей. В Запорожской области на выборах депутатов Законодательного собрания проголосовало 11,21% электората. В ЛНР на выборах депутатов Народного совета пришли 11,41% избирателей. В ДНР избирают депутатов Народного совета республики и Донецкого городского совета, за своих избранников проголосовали соответственно 24, 61 и 27,38 % избирателей.1 сентября в регионах России открылись экстерриториальные участки для жителей Херсонской области. Они очень активно участвовали в голосовании, приходя на участки целыми семьями, сообщил и.о. губернатора региона Владимир Сальдо.Такие участки для жителей Херсонской и Запорожской областей, а также ЛНР и ДНР открылись и в Крыму. Всего жители новых территорий могут проголосовать на территории 81 региона России, с этой целью созданы 329 экстерриториальных участков по всей стране.В единый день голосования 10 сентября 2023 года в РФ пройдут выборные кампании различного уровня, включая довыборы депутатов в Госдуму, в том числе по одному округу в Крыму. Также состоятся выборы глав 26 субъектов федерации, включая Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области, выборы в законодательные собрания в 16 субъектах.Читайте также на РИА Новости Крым:В условиях новой нормальности: чего ждать от предстоящих выборов в РоссииВыборы в Херсонской области: под обстрелами работают мобильные группы ЦИКВ Запорожской области "отменяются" выборы – новый украинский фейк
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выборы, новые регионы россии, общество, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), херсонская область, запорожская область, новости
Выборы в новых регионах: как идет голосование

ЦИК подвела итоги третьего дня досрочного голосования на выборах в новых регионах

20:38 03.09.2023 (обновлено: 20:53 03.09.2023)
 
© ЦИК РоссииХод досрочного голосования и голосования на экстерриториальных участках
Ход досрочного голосования и голосования на экстерриториальных участках
© ЦИК России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. В ЦИК подвели итоги третьего дня досрочного голосования на выборах депутатов законодательных органов новых регионов.
Всего по состоянию на 20:00 3 сентября явка (с учетом голосования на экстерриториальных участках) составила:
  • Народный Совет ДНР – 37,56 %
  • Донецкий городской совет – 39,10 %
  • Народный Совет ЛНР – 21,87 %
  • Совет городского округа Луганска – 0,37 %
  • Законодательное Собрание Запорожской области – 18,47 %
  • Херсонская областная Дума – 37,66 %
Члены комиссий принимали избирателей в стационарных помещениях для голосования, а также выезжали в отдаленные населенные пункты, чтобы у всех желающих была возможность выразить свою гражданскую позицию.
Голосование продлилось до 20.00 воскресенья. 4 сентября экстерриториальные участки откроются в 8.00 и закроются в 15:00.
По данным, опубликованным на сайте Центризбиркома РФ, по состоянию на 20:00 2 сентября в Херсонской области приняли участие в голосовании 19,93% избирателей. В Запорожской области на выборах депутатов Законодательного собрания проголосовало 11,21% электората. В ЛНР на выборах депутатов Народного совета пришли 11,41% избирателей. В ДНР избирают депутатов Народного совета республики и Донецкого городского совета, за своих избранников проголосовали соответственно 24, 61 и 27,38 % избирателей.
1 сентября в регионах России открылись экстерриториальные участки для жителей Херсонской области. Они очень активно участвовали в голосовании, приходя на участки целыми семьями, сообщил и.о. губернатора региона Владимир Сальдо.
Такие участки для жителей Херсонской и Запорожской областей, а также ЛНР и ДНР открылись и в Крыму. Всего жители новых территорий могут проголосовать на территории 81 региона России, с этой целью созданы 329 экстерриториальных участков по всей стране.
В единый день голосования 10 сентября 2023 года в РФ пройдут выборные кампании различного уровня, включая довыборы депутатов в Госдуму, в том числе по одному округу в Крыму. Также состоятся выборы глав 26 субъектов федерации, включая Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области, выборы в законодательные собрания в 16 субъектах.
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ВыборыНовые регионы РоссииОбществоЛуганская Народная Республика (ЛНР)Донецкая Народная Республика (ДНР)Херсонская областьЗапорожская областьНовости
 
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