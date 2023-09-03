https://crimea.ria.ru/20230903/vybory-v-novykh-regionakh-kak-idet-golosovanie-1131137350.html

Выборы в новых регионах: как идет голосование

Выборы в новых регионах: как идет голосование - РИА Новости Крым, 03.09.2023

Выборы в новых регионах: как идет голосование

В ЦИК подвели итоги третьего дня досрочного голосования на выборах депутатов законодательных органов новых регионов. РИА Новости Крым, 03.09.2023

2023-09-03T20:38

2023-09-03T20:38

2023-09-03T20:53

выборы

новые регионы россии

общество

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

херсонская область

запорожская область

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/03/1131139511_0:280:1280:1000_1920x0_80_0_0_6ecac1fc909e5d8720f92f443e9542aa.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. В ЦИК подвели итоги третьего дня досрочного голосования на выборах депутатов законодательных органов новых регионов. Всего по состоянию на 20:00 3 сентября явка (с учетом голосования на экстерриториальных участках) составила: Члены комиссий принимали избирателей в стационарных помещениях для голосования, а также выезжали в отдаленные населенные пункты, чтобы у всех желающих была возможность выразить свою гражданскую позицию. Голосование продлилось до 20.00 воскресенья. 4 сентября экстерриториальные участки откроются в 8.00 и закроются в 15:00.По данным, опубликованным на сайте Центризбиркома РФ, по состоянию на 20:00 2 сентября в Херсонской области приняли участие в голосовании 19,93% избирателей. В Запорожской области на выборах депутатов Законодательного собрания проголосовало 11,21% электората. В ЛНР на выборах депутатов Народного совета пришли 11,41% избирателей. В ДНР избирают депутатов Народного совета республики и Донецкого городского совета, за своих избранников проголосовали соответственно 24, 61 и 27,38 % избирателей.1 сентября в регионах России открылись экстерриториальные участки для жителей Херсонской области. Они очень активно участвовали в голосовании, приходя на участки целыми семьями, сообщил и.о. губернатора региона Владимир Сальдо.Такие участки для жителей Херсонской и Запорожской областей, а также ЛНР и ДНР открылись и в Крыму. Всего жители новых территорий могут проголосовать на территории 81 региона России, с этой целью созданы 329 экстерриториальных участков по всей стране.В единый день голосования 10 сентября 2023 года в РФ пройдут выборные кампании различного уровня, включая довыборы депутатов в Госдуму, в том числе по одному округу в Крыму. Также состоятся выборы глав 26 субъектов федерации, включая Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области, выборы в законодательные собрания в 16 субъектах.Читайте также на РИА Новости Крым:В условиях новой нормальности: чего ждать от предстоящих выборов в РоссииВыборы в Херсонской области: под обстрелами работают мобильные группы ЦИКВ Запорожской области "отменяются" выборы – новый украинский фейк

новые регионы россии

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

херсонская область

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выборы, новые регионы россии, общество, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), херсонская область, запорожская область, новости