https://crimea.ria.ru/20230901/eksterritorialnye-izbiratelnye-uchastki-nachali-rabotu-v-krymu-1131100294.html
Экстерриториальные избирательные участки начали работу в Крыму
Экстерриториальные избирательные участки начали работу в Крыму - РИА Новости Крым, 01.09.2023
Экстерриториальные избирательные участки начали работу в Крыму
Стартовало голосование по выборам депутатов региональных парламентов и муниципальных органов власти новых субъектов РФ на экстерриториальных избирательных... РИА Новости Крым, 01.09.2023
2023-09-01T16:05
2023-09-01T16:05
2023-09-01T16:05
выборы
новые регионы россии
политика
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
херсонская область
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Стартовало голосование по выборам депутатов региональных парламентов и муниципальных органов власти новых субъектов РФ на экстерриториальных избирательных участках. Жители Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей могут проголосовать на территории 81 региона России. С этой целью созданы 329 экстерриториальных участков по всей стране. В Крыму и Севастополе организованы соответственно 15 и 7 экстерриториальных участков. Проголосовать можно будет на участке либо на дому. Также организована дополнительная форма голосования в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования.
новые регионы россии
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
херсонская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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выборы, новые регионы россии, политика, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), херсонская область, запорожская область
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Стартовало голосование по выборам депутатов региональных парламентов и муниципальных органов власти новых субъектов РФ на экстерриториальных избирательных участках.
Жители Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей могут проголосовать на территории 81 региона России.
С этой целью созданы 329 экстерриториальных участков по всей стране.
В Крыму и Севастополе организованы соответственно 15 и 7 экстерриториальных участков.
Проголосовать можно будет на участке либо на дому. Также организована дополнительная форма голосования в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования.