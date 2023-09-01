https://crimea.ria.ru/20230901/eksterritorialnye-izbiratelnye-uchastki-nachali-rabotu-v-krymu-1131100294.html

Экстерриториальные избирательные участки начали работу в Крыму

Экстерриториальные избирательные участки начали работу в Крыму - РИА Новости Крым, 01.09.2023

Экстерриториальные избирательные участки начали работу в Крыму

Стартовало голосование по выборам депутатов региональных парламентов и муниципальных органов власти новых субъектов РФ на экстерриториальных избирательных... РИА Новости Крым, 01.09.2023

2023-09-01T16:05

2023-09-01T16:05

2023-09-01T16:05

выборы

новые регионы россии

политика

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

херсонская область

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Стартовало голосование по выборам депутатов региональных парламентов и муниципальных органов власти новых субъектов РФ на экстерриториальных избирательных участках. Жители Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей могут проголосовать на территории 81 региона России. С этой целью созданы 329 экстерриториальных участков по всей стране. В Крыму и Севастополе организованы соответственно 15 и 7 экстерриториальных участков. Проголосовать можно будет на участке либо на дому. Также организована дополнительная форма голосования в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования.

новые регионы россии

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

херсонская область

запорожская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выборы, новые регионы россии, политика, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), херсонская область, запорожская область