https://crimea.ria.ru/20230901/idut-na-vybory-semyami--kak-golosuyut-zhiteli-khersonschiny-1131106526.html

Идут на выборы семьями – как голосуют жители Херсонщины

Идут на выборы семьями – как голосуют жители Херсонщины - РИА Новости Крым, 01.09.2023

Идут на выборы семьями – как голосуют жители Херсонщины

Жители Херсонской области, которые сейчас проживают в других регионах страны, активно участвуют в голосовании, приходят на участки целыми семьями. Об этом... РИА Новости Крым, 01.09.2023

2023-09-01T21:11

2023-09-01T21:11

2023-09-01T21:11

владимир сальдо

выборы

херсонская область

запорожская область

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

новые регионы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Жители Херсонской области, которые сейчас проживают в других регионах страны, активно участвуют в голосовании, приходят на участки целыми семьями. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.Также он напомнил, что уже завтра, 2 сентября, процесс голосования продолжится и непосредственно в Херсонской области, где начнут свою работу избирательные участки.Ранее сообщалось, что началось голосование по выборам депутатов региональных парламентов и муниципальных органов власти новых субъектов РФ на экстерриториальных избирательных участках.Жители Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей могут проголосовать на территории 81 региона России.В единый день голосования 10 сентября 2023 года в РФ пройдут выборные кампании различного уровня, включая довыборы депутатов в Госудуму, в том числе по одному округу в Крыму. Также состоятся выборы глав 26 субъектов федерации, включая Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области, выборы в законодательные собрания в 16 субъектах.

https://crimea.ria.ru/20230830/v-usloviyakh-novoy-normalnosti-chego-zhdat-ot-predstoyaschikh-vyborov-v-rossii-1131052096.html

херсонская область

запорожская область

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, выборы, херсонская область, запорожская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), новые регионы россии, новости