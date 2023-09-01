https://crimea.ria.ru/20230901/idut-na-vybory-semyami--kak-golosuyut-zhiteli-khersonschiny-1131106526.html
Идут на выборы семьями – как голосуют жители Херсонщины
Идут на выборы семьями – как голосуют жители Херсонщины - РИА Новости Крым, 01.09.2023
Идут на выборы семьями – как голосуют жители Херсонщины
Жители Херсонской области, которые сейчас проживают в других регионах страны, активно участвуют в голосовании, приходят на участки целыми семьями. Об этом... РИА Новости Крым, 01.09.2023
2023-09-01T21:11
2023-09-01T21:11
2023-09-01T21:11
владимир сальдо
выборы
херсонская область
запорожская область
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
новые регионы россии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/0b/1124472307_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ebe355dc2698c5cd78a7a032c4b8534.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Жители Херсонской области, которые сейчас проживают в других регионах страны, активно участвуют в голосовании, приходят на участки целыми семьями. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.Также он напомнил, что уже завтра, 2 сентября, процесс голосования продолжится и непосредственно в Херсонской области, где начнут свою работу избирательные участки.Ранее сообщалось, что началось голосование по выборам депутатов региональных парламентов и муниципальных органов власти новых субъектов РФ на экстерриториальных избирательных участках.Жители Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей могут проголосовать на территории 81 региона России.В единый день голосования 10 сентября 2023 года в РФ пройдут выборные кампании различного уровня, включая довыборы депутатов в Госудуму, в том числе по одному округу в Крыму. Также состоятся выборы глав 26 субъектов федерации, включая Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области, выборы в законодательные собрания в 16 субъектах.
https://crimea.ria.ru/20230830/v-usloviyakh-novoy-normalnosti-chego-zhdat-ot-predstoyaschikh-vyborov-v-rossii-1131052096.html
херсонская область
запорожская область
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/0b/1124472307_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b99bcf447cb065abce3107d4bfa962de.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир сальдо, выборы, херсонская область, запорожская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), новые регионы россии, новости
Идут на выборы семьями – как голосуют жители Херсонщины
Сальдо: жители Херсонской области приходят на избирательные участки целыми семьями
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Жители Херсонской области, которые сейчас проживают в других регионах страны, активно участвуют в голосовании, приходят на участки целыми семьями. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
"Сегодня для Херсонщины исторический день — начался процесс голосования. Он проходит на всей территории нашей необъятной Родины — России. Херсонцы, находящиеся в других субъектах федерации, имеют возможность прийти на избирательные участки и проголосовать за законодательный орган Херсонской области. И они это активно делают. Целыми семьями приходят и голосуют, потому что душой они вместе с нами", — написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Также он напомнил, что уже завтра, 2 сентября, процесс голосования продолжится и непосредственно в Херсонской области, где начнут свою работу избирательные участки.
"Люди проявляют неподдельный интерес к работе местных органов власти и поэтому пойдут голосовать. Это процесс продлится до окончания Единого дня голосования 8, 9 и 10 сентября", — подчеркнул врио губернатора региона.
Ранее сообщалось
, что началось голосование по выборам депутатов региональных парламентов и муниципальных органов власти новых субъектов РФ на экстерриториальных избирательных участках.
Жители Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей могут проголосовать на территории 81 региона России.
В единый день голосования 10 сентября 2023 года в РФ пройдут выборные кампании различного уровня, включая довыборы депутатов в Госудуму, в том числе по одному округу в Крыму. Также состоятся выборы глав 26 субъектов федерации, включая Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области, выборы в законодательные собрания в 16 субъектах.