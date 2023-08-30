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В условиях новой нормальности: чего ждать от предстоящих выборов в России - РИА Новости Крым, 30.08.2023
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В условиях новой нормальности: чего ждать от предстоящих выборов в России
В условиях новой нормальности: чего ждать от предстоящих выборов в России - РИА Новости Крым, 30.08.2023
В условиях новой нормальности: чего ждать от предстоящих выборов в России
Специфика выборов губернаторов и депутатов законодательных собраний в ряде регионов России, которые состоятся 10 сентября, определяется так называемой "новой... РИА Новости Крым, 30.08.2023
2023-08-30T19:11
2023-08-30T18:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Специфика выборов губернаторов и депутатов законодательных собраний в ряде регионов России, которые состоятся 10 сентября, определяется так называемой "новой нормальностью", которая характеризуется консолидацией вокруг действующей власти и целей и задач специальной военной операции. Такое мнение высказал председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин на круглом столе, посвященном предстоящему единому дню голосования.Фактор "отложенного выбора"По мнению политолога, эта "новая нормальность" с одной стороны является следствием адаптации граждан к новым реалиям, а с другой – успешной работы властей по сохранению стабильности и приемлемых, по мнению большинства населения, уровней социальных показателей. К ним эксперт причислил отсутствие "шоковых сценариев", индексацию социальных выплат, сохранение объемов государственных инвестиций в крупные инфраструктурные проекты и другие обстоятельства.По его словам, главный нарратив значительной части избирателей можно сформулировать следующим образом: "сейчас не время что-то менять, потом поговорим". Такое электоральное поведение граждан можно назвать фактором "отложенного выбора". Этот феномен имеет временный характер и в значительной степени зависит от текущего статус-кво и его динамики, убежден политолог."В условиях СВО избиратели в массе стали консервативнее, сдержаннее, больше ценят стабильность и чаще склоняются к поддержке действующей власти, даже если имеют к ней какие-то претензии", - заключил Костин.Выборы в новых регионах: сходства и различия с КрымомАнализируя избирательную кампанию в новых субъектах РФ, руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества, социолог и политический эксперт Наталья Киселева выделила ее сходства и различия и с региональными выборами в других субъектах.Так, сравнивая выборы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях с выборами в Крыму в 2014 году, Киселева отмечает, что уровень партийной конкуренции в новых субъектах РФ ниже, чем был в Крыму девять лет назад и чем в других 16 субъектах, где 10 сентября также состоятся выборы региональных парламентов."В 2014 году в Крыму и Севастополе партийные списки кандидатов для депутатских соревнований зарегистрировали 12 и 14 партий соответственно. В новых регионах ситуация сегодня иная. В выборах принимают участие только парламентские партии и то не везде", - констатирует специалист.В частности, партия "Новые люди" не участвует в выборах депутатов региональных парламентов в двух новых областях. Среди "старых" регионов "Новые люди" проигнорировали выборы заксобрания Ненецкого автономного округа.В ДНР и ЛНР принимают участие по пять парламентских партий, а в Запорожской и Херсонской – по четыре, добавила социолог. Такое электоральное представительство партий, по ее словам, ниже, чем и в других российских регионах, где 10 сентября пройдут выборы. Там, в большинстве случаев количество партий, зарегистрировавших списки кандидатов, варьирует от шести до восьми.Что же касается прогнозов, то, согласно результатам социологических исследований, на новых возвратившихся территориях большинство голосов избирателей получит "Единая Россия", как в Крыму и Севастополе в 2014 году. В то же время, шансы получить депутатские мандаты в парламентах новых регионов есть также у ЛДПР и КПРФ, считает Киселева.В единый день голосования 10 сентября 2023 года в РФ пройдут выборные кампании различного уровня, включая довыборы депутатов в Госудуму, в том числе по одному округу в Крыму. Также состоятся выборы глав 26 субъектов федерации, включая Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области, и выборы в законодательные собрания в 16 субъектах.Читайте также на РИА Новости Крым:Ущерб считают до сих пор: как живут в Алешках после теракта на ГЭСРоссии известно все о происходящем в оккупированном Запорожье - БалицкийЧто ждет Украину и Зеленского в ближайшем будущем – прогноз политологов
новые регионы россии
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новые регионы россии, выборы, политика, общество, новости, мнения, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область, единый день голосования - 2023, наталья киселева, константин костин
В условиях новой нормальности: чего ждать от предстоящих выборов в России

Эксперты ФоРГО: общество РФ консолидируется вокруг действующей власти в преддверие выборов

19:11 30.08.2023
 
© РИА Новости . Варвара Гертье / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в регионах России
Единый день голосования в регионах России - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости . Варвара Гертье
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Алексей Гончаров. РИА Новости Крым
Алексей Гончаров
обозреватель
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Специфика выборов губернаторов и депутатов законодательных собраний в ряде регионов России, которые состоятся 10 сентября, определяется так называемой "новой нормальностью", которая характеризуется консолидацией вокруг действующей власти и целей и задач специальной военной операции. Такое мнение высказал председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин на круглом столе, посвященном предстоящему единому дню голосования.

Фактор "отложенного выбора"

По мнению политолога, эта "новая нормальность" с одной стороны является следствием адаптации граждан к новым реалиям, а с другой – успешной работы властей по сохранению стабильности и приемлемых, по мнению большинства населения, уровней социальных показателей. К ним эксперт причислил отсутствие "шоковых сценариев", индексацию социальных выплат, сохранение объемов государственных инвестиций в крупные инфраструктурные проекты и другие обстоятельства.
"Идеологически "новая нормальность" цементируется консолидацией общества вокруг целей и задач СВО на фоне беспрецедентного внешнего давления на Россию. Можно сказать, что "новая нормальность" действует таким образом, что поведение больших социальных групп становится более консервативным. Люди видят в поддержке действующей власти сохранение стабильности и привычной жизни", - полагает Костин.
По его словам, главный нарратив значительной части избирателей можно сформулировать следующим образом: "сейчас не время что-то менять, потом поговорим". Такое электоральное поведение граждан можно назвать фактором "отложенного выбора". Этот феномен имеет временный характер и в значительной степени зависит от текущего статус-кво и его динамики, убежден политолог.
"В условиях СВО избиратели в массе стали консервативнее, сдержаннее, больше ценят стабильность и чаще склоняются к поддержке действующей власти, даже если имеют к ней какие-то претензии", - заключил Костин.

Выборы в новых регионах: сходства и различия с Крымом

Анализируя избирательную кампанию в новых субъектах РФ, руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества, социолог и политический эксперт Наталья Киселева выделила ее сходства и различия и с региональными выборами в других субъектах.
Так, сравнивая выборы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях с выборами в Крыму в 2014 году, Киселева отмечает, что уровень партийной конкуренции в новых субъектах РФ ниже, чем был в Крыму девять лет назад и чем в других 16 субъектах, где 10 сентября также состоятся выборы региональных парламентов.
"В 2014 году в Крыму и Севастополе партийные списки кандидатов для депутатских соревнований зарегистрировали 12 и 14 партий соответственно. В новых регионах ситуация сегодня иная. В выборах принимают участие только парламентские партии и то не везде", - констатирует специалист.
В частности, партия "Новые люди" не участвует в выборах депутатов региональных парламентов в двух новых областях. Среди "старых" регионов "Новые люди" проигнорировали выборы заксобрания Ненецкого автономного округа.
В ДНР и ЛНР принимают участие по пять парламентских партий, а в Запорожской и Херсонской – по четыре, добавила социолог. Такое электоральное представительство партий, по ее словам, ниже, чем и в других российских регионах, где 10 сентября пройдут выборы. Там, в большинстве случаев количество партий, зарегистрировавших списки кандидатов, варьирует от шести до восьми.
Что же касается прогнозов, то, согласно результатам социологических исследований, на новых возвратившихся территориях большинство голосов избирателей получит "Единая Россия", как в Крыму и Севастополе в 2014 году. В то же время, шансы получить депутатские мандаты в парламентах новых регионов есть также у ЛДПР и КПРФ, считает Киселева.
В единый день голосования 10 сентября 2023 года в РФ пройдут выборные кампании различного уровня, включая довыборы депутатов в Госудуму, в том числе по одному округу в Крыму. Также состоятся выборы глав 26 субъектов федерации, включая Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области, и выборы в законодательные собрания в 16 субъектах.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымНовые регионы РоссииВыборыПолитикаОбществоНовостиМненияДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)Запорожская областьХерсонская областьЕдиный день голосования - 2023Наталья КиселеваКонстантин Костин
 
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