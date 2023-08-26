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России известно все о происходящем в оккупированном Запорожье - Балицкий
России известно все о происходящем в оккупированном Запорожье - Балицкий - РИА Новости Крым, 26.08.2023
России известно все о происходящем в оккупированном Запорожье - Балицкий
Ситуация в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье прекрасно известна в России. Местные жители регулярно предоставляют исчерпывающую информацию. Об... РИА Новости Крым, 26.08.2023
2023-08-26T18:18
2023-08-26T18:18
2023-08-26T18:18
евгений балицкий
запорожье
новости
запорожская область
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости. Ситуация в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье прекрасно известна в России. Местные жители регулярно предоставляют исчерпывающую информацию. Об этом в интервью РИА Новости сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.Глава региона пояснил, что очень большое число людей находится в контакте с живущими на оккупированной киевским режимом территории Запорожской области. Как в самом городе, так и расположенных рядом Орехове, Гуляйполе и других. Эти люди рассказывают о ситуации, ждут нас и готовы помочь российской армии, чтобы быстрей избавиться от украинско-нацистского режима, подчеркнул он.По словам врио губернатора, город Запорожье был включен в программу развития Запорожской области. Власти региона готовы приступить к налаживанию мирной жизни, как только город будет освобожден.После встречи с президентом РФ Владимиром Путиным врио губернатора Запорожской области сообщил, что получил подтверждение слов о том, что Россия в зоне спецоперации еще ничего не начинала, и анонсировал "очень много интересного" на фронтах этой осенью.Владимир Путин встретился с Евгением Балицким 23 августа. В ходе встречи врио губернатора Запорожской области доложил президенту о подготовке школ региона к новому учебному году, функционировании сухопутного коридора, готовности области к предстоящим выборам, а также газификации населенных пунктов.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ готовятся оставить Харьков - прогноз военного экспертаБалицкий рассказал о моральном духе бойцов России в Запорожской областиСухопутный коридор в Крым и газификация: Путин провел встречу с Балицким
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евгений балицкий, запорожье, новости, запорожская область, владимир путин (политик)
России известно все о происходящем в оккупированном Запорожье - Балицкий
Балицкий: России известно все о происходящем в оккупированном городе Запорожье
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости. Ситуация в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье прекрасно известна в России. Местные жители регулярно предоставляют исчерпывающую информацию. Об этом в интервью РИА Новости сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
"У нас есть практически полное понимание происходящего в городе Запорожье. И цены, и выплаты, что происходит на автовокзалах, в больницах – везде", – сказал Балицкий.
Глава региона пояснил, что очень большое число людей находится в контакте с живущими на оккупированной киевским режимом территории Запорожской области. Как в самом городе, так и расположенных рядом Орехове, Гуляйполе и других. Эти люди рассказывают о ситуации, ждут нас и готовы помочь российской армии, чтобы быстрей избавиться от украинско-нацистского режима, подчеркнул он.
"Нам известна большая часть дислокаций противника, который очень часто находится в объектах, где дети или общежития… Поэтому не всегда есть возможность наносить ракетные удары, но когда она есть, мы это делаем", – добавил Балицкий.
По словам врио губернатора, город Запорожье был включен в программу развития Запорожской области. Власти региона готовы приступить к налаживанию мирной жизни, как только город будет освобожден.
"Понятно, что мы рассчитывали и с городом Запорожье и без него... У нас есть стратегия, а дальше решение будут принимать военные… Но ждем и рассчитываем. Потому что у нас в этом вопросе очень большие планы", – резюмировал Балицкий.
После встречи с президентом РФ Владимиром Путиным врио губернатора Запорожской области сообщил
, что получил подтверждение слов о том, что Россия в зоне спецоперации еще ничего не начинала, и анонсировал "очень много интересного" на фронтах этой осенью.
Владимир Путин встретился с Евгением Балицким
23 августа. В ходе встречи врио губернатора Запорожской области доложил президенту о подготовке школ региона к новому учебному году, функционировании сухопутного коридора, готовности области к предстоящим выборам, а также газификации населенных пунктов.
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