https://crimea.ria.ru/20230826/rossii-izvestno-vse-o-proiskhodyaschem-v-okkupirovannom-zaporozhe---balitskiy-1130964936.html

России известно все о происходящем в оккупированном Запорожье - Балицкий

России известно все о происходящем в оккупированном Запорожье - Балицкий - РИА Новости Крым, 26.08.2023

России известно все о происходящем в оккупированном Запорожье - Балицкий

Ситуация в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье прекрасно известна в России. Местные жители регулярно предоставляют исчерпывающую информацию. Об... РИА Новости Крым, 26.08.2023

2023-08-26T18:18

2023-08-26T18:18

2023-08-26T18:18

евгений балицкий

запорожье

новости

запорожская область

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости. Ситуация в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье прекрасно известна в России. Местные жители регулярно предоставляют исчерпывающую информацию. Об этом в интервью РИА Новости сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.Глава региона пояснил, что очень большое число людей находится в контакте с живущими на оккупированной киевским режимом территории Запорожской области. Как в самом городе, так и расположенных рядом Орехове, Гуляйполе и других. Эти люди рассказывают о ситуации, ждут нас и готовы помочь российской армии, чтобы быстрей избавиться от украинско-нацистского режима, подчеркнул он.По словам врио губернатора, город Запорожье был включен в программу развития Запорожской области. Власти региона готовы приступить к налаживанию мирной жизни, как только город будет освобожден.После встречи с президентом РФ Владимиром Путиным врио губернатора Запорожской области сообщил, что получил подтверждение слов о том, что Россия в зоне спецоперации еще ничего не начинала, и анонсировал "очень много интересного" на фронтах этой осенью.Владимир Путин встретился с Евгением Балицким 23 августа. В ходе встречи врио губернатора Запорожской области доложил президенту о подготовке школ региона к новому учебному году, функционировании сухопутного коридора, готовности области к предстоящим выборам, а также газификации населенных пунктов.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ готовятся оставить Харьков - прогноз военного экспертаБалицкий рассказал о моральном духе бойцов России в Запорожской областиСухопутный коридор в Крым и газификация: Путин провел встречу с Балицким

запорожье

запорожская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений балицкий, запорожье, новости, запорожская область, владимир путин (политик)