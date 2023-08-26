Рейтинг@Mail.ru
России известно все о происходящем в оккупированном Запорожье - Балицкий - РИА Новости Крым, 26.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230826/rossii-izvestno-vse-o-proiskhodyaschem-v-okkupirovannom-zaporozhe---balitskiy-1130964936.html
России известно все о происходящем в оккупированном Запорожье - Балицкий
России известно все о происходящем в оккупированном Запорожье - Балицкий - РИА Новости Крым, 26.08.2023
России известно все о происходящем в оккупированном Запорожье - Балицкий
Ситуация в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье прекрасно известна в России. Местные жители регулярно предоставляют исчерпывающую информацию. Об... РИА Новости Крым, 26.08.2023
2023-08-26T18:18
2023-08-26T18:18
евгений балицкий
запорожье
новости
запорожская область
владимир путин (политик)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/1d/1119107682_2310:0:3645:751_1920x0_80_0_0_fc07c1e94902e200042513671c222e1f.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости. Ситуация в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье прекрасно известна в России. Местные жители регулярно предоставляют исчерпывающую информацию. Об этом в интервью РИА Новости сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.Глава региона пояснил, что очень большое число людей находится в контакте с живущими на оккупированной киевским режимом территории Запорожской области. Как в самом городе, так и расположенных рядом Орехове, Гуляйполе и других. Эти люди рассказывают о ситуации, ждут нас и готовы помочь российской армии, чтобы быстрей избавиться от украинско-нацистского режима, подчеркнул он.По словам врио губернатора, город Запорожье был включен в программу развития Запорожской области. Власти региона готовы приступить к налаживанию мирной жизни, как только город будет освобожден.После встречи с президентом РФ Владимиром Путиным врио губернатора Запорожской области сообщил, что получил подтверждение слов о том, что Россия в зоне спецоперации еще ничего не начинала, и анонсировал "очень много интересного" на фронтах этой осенью.Владимир Путин встретился с Евгением Балицким 23 августа. В ходе встречи врио губернатора Запорожской области доложил президенту о подготовке школ региона к новому учебному году, функционировании сухопутного коридора, готовности области к предстоящим выборам, а также газификации населенных пунктов.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ готовятся оставить Харьков - прогноз военного экспертаБалицкий рассказал о моральном духе бойцов России в Запорожской областиСухопутный коридор в Крым и газификация: Путин провел встречу с Балицким
запорожье
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/1d/1119107682_2607:0:3645:779_1920x0_80_0_0_93a27fad1026b257240c0ebf1d893863.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евгений балицкий, запорожье, новости, запорожская область, владимир путин (политик)
России известно все о происходящем в оккупированном Запорожье - Балицкий

Балицкий: России известно все о происходящем в оккупированном городе Запорожье

18:18 26.08.2023
 
© Anatoliy Volkov/wikimedia.orgЗапорожье
Запорожье
© Anatoliy Volkov/wikimedia.org
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости. Ситуация в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье прекрасно известна в России. Местные жители регулярно предоставляют исчерпывающую информацию. Об этом в интервью РИА Новости сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

"У нас есть практически полное понимание происходящего в городе Запорожье. И цены, и выплаты, что происходит на автовокзалах, в больницах – везде", – сказал Балицкий.

Глава региона пояснил, что очень большое число людей находится в контакте с живущими на оккупированной киевским режимом территории Запорожской области. Как в самом городе, так и расположенных рядом Орехове, Гуляйполе и других. Эти люди рассказывают о ситуации, ждут нас и готовы помочь российской армии, чтобы быстрей избавиться от украинско-нацистского режима, подчеркнул он.

"Нам известна большая часть дислокаций противника, который очень часто находится в объектах, где дети или общежития… Поэтому не всегда есть возможность наносить ракетные удары, но когда она есть, мы это делаем", – добавил Балицкий.

По словам врио губернатора, город Запорожье был включен в программу развития Запорожской области. Власти региона готовы приступить к налаживанию мирной жизни, как только город будет освобожден.

"Понятно, что мы рассчитывали и с городом Запорожье и без него... У нас есть стратегия, а дальше решение будут принимать военные… Но ждем и рассчитываем. Потому что у нас в этом вопросе очень большие планы", – резюмировал Балицкий.

После встречи с президентом РФ Владимиром Путиным врио губернатора Запорожской области сообщил, что получил подтверждение слов о том, что Россия в зоне спецоперации еще ничего не начинала, и анонсировал "очень много интересного" на фронтах этой осенью.
Владимир Путин встретился с Евгением Балицким 23 августа. В ходе встречи врио губернатора Запорожской области доложил президенту о подготовке школ региона к новому учебному году, функционировании сухопутного коридора, готовности области к предстоящим выборам, а также газификации населенных пунктов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ готовятся оставить Харьков - прогноз военного эксперта
Балицкий рассказал о моральном духе бойцов России в Запорожской области
Сухопутный коридор в Крым и газификация: Путин провел встречу с Балицким
 
Евгений БалицкийЗапорожьеНовостиЗапорожская областьВладимир Путин (политик)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:03Крымский мост: обстановка на вечер субботы
19:43Почему образ дальнобойщика с мизерной зарплатой и руками в масле устарел
19:21Инфекционист назвал главную опасность "горячего" моря
19:01В Севастополе громко: что происходит
18:445 миллионов находок: опытный археолог об итогах работы в Херсонесе
18:32Самолет Пригожина и дроны над Крымом: топ новостей недели
18:18России известно все о происходящем в оккупированном Запорожье - Балицкий
17:47Техника НАТО горит на Запорожском и Херсонском направлениях
17:34Два чешских самолета столкнулись в Житомирской области: пилоты погибли
17:01Сводки с Донецкого и Купянского направлений: ВСУ теряет позиции и технику
16:44Кадровый голод в Крыму: каких вакансий в избытке и сколько платят?
16:18Крымский мост: сколько ждать проезда
16:10Вопросы по СВО включили в демоверсию ЕГЭ-2024 по истории
15:47"Днепр" громит врага в зоне СВО: уничтожены еще десятки боевиков
15:22Города и села левобережья Херсонской области вновь под обстрелом ВСУ
14:51В Турции готовятся к разрушительному землетрясению – что известно
14:27Белгородская область под обстрелом ВСУ: более 70 прилетов за сутки
13:52Без света и газа: в Харьковской области повреждены ЛЭП и газопровод
13:22Крымский мост: оперативные данные
12:52ВСУ ударили кассетными боеприпасами по Белгородской области: есть раненые
Лента новостейМолния