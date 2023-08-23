https://crimea.ria.ru/20230823/balitskiy-posle-vstrechi-s-putinym-poobeschal-mnogo-interesnogo-v-zone-svo-1130897942.html

Балицкий после встречи с Путиным пообещал "много интересного" в зоне СВО

Балицкий после встречи с Путиным пообещал "много интересного" в зоне СВО - РИА Новости Крым, 23.08.2023

Балицкий после встречи с Путиным пообещал "много интересного" в зоне СВО

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным он получил подтверждение слов о том, что... РИА Новости Крым, 23.08.2023

2023-08-23T17:42

2023-08-23T17:42

2023-08-23T17:42

евгений балицкий

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным он получил подтверждение слов о том, что Россия в зоне спецоперации еще ничего не начинала, и анонсировал "очень много интересного" на фронтах этой осенью.По словам врио губернатора, победа России в этом конфликте "абсолютно понятна", вопрос только в том, сколько еще киевский режим сможет бросать на убой солдат и технику, пока его силы окончательно не истощатся."Есть такое понятие как "усталость металла". Режим (президента Украины Владимира) Зеленского по моему представлению находится в агонии. Думаю, очень скоро его поменяют кураторы на какую-то другую куклу. Ситуация очень плохая у украинцев", – убежден руководитель региона.Владимир Путин встретился с Евгением Балицким 23 августа. В ходе встречи врио губернатора Запорожской области доложил президенту о подготовке школ региона к новому учебному году, функционировании сухопутного коридора, готовности области к предстоящим выборам, а также газификации населенных пунктов.Ранее исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, политолог и военный эксперт Сергей Горбачев в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал мнение, что в эти месяцы в ходе специальной военной операции наступает перелом, за которым может последовать наступление Вооруженных сил РФ. По его словам, сейчас Украина бросает в бой если не последние, то предпоследние резервы из числа наиболее подготовленной части вооруженных сил.Политолог Вадим Петров также выразил мнение, что в характере и развитии боевых действий в зоне СВО намечается перелом, свидетельствующий о подготовке Вооруженными силами России контрнаступления.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ готовятся оставить Харьков - прогноз военного экспертаПроверено в бою: какое оружие России создает наибольшие проблемы для ВСУБалицкий рассказал о моральном духе бойцов России в Запорожской области

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений балицкий, владимир путин (политик), новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), украина, россия, мнения, запорожская область