Балицкий после встречи с Путиным пообещал "много интересного" в зоне СВО
Балицкий после разговора с Путиным: осенью в зоне СВО будет очень много интересного
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкРабочая встреча президента РФ В. Путина с врио губернатора Запорожской области Е. Балицким
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным он получил подтверждение слов о том, что Россия в зоне спецоперации еще ничего не начинала, и анонсировал "очень много интересного" на фронтах этой осенью.
"Что могу сказать после разговора с президентом... Внушило мне очень высокое доверие. Я получил подтверждение слов, когда президент сказал: "Мы еще ничего не начинали" (в зоне спецоперации – ред.). И осенью будет очень много интересного", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
По словам врио губернатора, победа России в этом конфликте "абсолютно понятна", вопрос только в том, сколько еще киевский режим сможет бросать на убой солдат и технику, пока его силы окончательно не истощатся.
"Есть такое понятие как "усталость металла". Режим (президента Украины Владимира) Зеленского по моему представлению находится в агонии. Думаю, очень скоро его поменяют кураторы на какую-то другую куклу. Ситуация очень плохая у украинцев", – убежден руководитель региона.
Владимир Путин встретился с Евгением Балицким 23 августа. В ходе встречи врио губернатора Запорожской области доложил президенту о подготовке школ региона к новому учебному году, функционировании сухопутного коридора, готовности области к предстоящим выборам, а также газификации населенных пунктов.
Ранее исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, политолог и военный эксперт Сергей Горбачев в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал мнение, что в эти месяцы в ходе специальной военной операции наступает перелом, за которым может последовать наступление Вооруженных сил РФ. По его словам, сейчас Украина бросает в бой если не последние, то предпоследние резервы из числа наиболее подготовленной части вооруженных сил.
Политолог Вадим Петров также выразил мнение, что в характере и развитии боевых действий в зоне СВО намечается перелом, свидетельствующий о подготовке Вооруженными силами России контрнаступления.
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