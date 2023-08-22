https://crimea.ria.ru/20230822/vsu-gotovyatsya-ostavit-kharkov---prognoz-voennogo-eksperta-1130860557.html

ВСУ готовятся оставить Харьков - прогноз военного эксперта

ВСУ готовятся оставить Харьков - прогноз военного эксперта - РИА Новости Крым, 22.08.2023

ВСУ готовятся оставить Харьков - прогноз военного эксперта

Сосредоточив все силы на направлениях провального "контрнаступа", ВСУ лишились резерва на северной линии и в скором времени могут потерять Харьков. Такое мнение РИА Новости Крым, 22.08.2023

2023-08-22T08:02

2023-08-22T08:02

2023-08-22T08:02

эксклюзивы риа новости крым

всу (вооруженные силы украины)

мнения

алексей подберезкин

потери всу

вооруженные силы россии

новости сво

украина

россия

харьковская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/10/1130767717_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c8971ba491a169f32a9558ae60de427e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Сосредоточив все силы на направлениях провального "контрнаступа", ВСУ лишились резерва на северной линии и в скором времени могут потерять Харьков. Такое мнение РИА Новости Крым высказал директор Центра военно-политических исследований Алексей Подберезкин, комментируя сообщения о том, что украинские власти собираются провести принудительную эвакуацию жителей 68 сел и городов Харьковской области. "Они понимают, что Харьков им не удержать. И для того, чтобы не оставить людей, многие из которых в Харьковской области настроены пророссийски, они попытаются их принудительно выселить. На мой взгляд, в текущей ситуации это сложно выполнимо, поскольку речь идет о сотнях тысяч человек", - комментирует тему военный эксперт.По мнению Подберезкина, потеря противником Харьковщины - вопрос времени. Это неизбежно случится, поскольку основные украинские силы сейчас сосредоточены на других стратегических направлениях - там, где ВСУ пытаются реализовать попытки прорыва.Он отметил, что потери противника крайне высоки, поскольку киевский режим бросает украинских боевиков на "мясные штурмы" без всякого сожаления: "В день уничтожаются до тысячи ВСУшников. Если посчитать вместе с ранеными и медицинскими потерями, это можно умножать на два. Поэтому, когда говорят, что за месяц уничтожено 45-50 тысяч - это очень скромные подсчеты. Подготовленных резервов у ВСУ нет, сейчас собирают то, что есть под рукой, бросают на переформирование, а то, что получается - на эти "мясные штурмы".В этой связи на основных стратегических линиях "контраступа" противник, по мнению Подберезкина, также обречен на поражение.Ранее сообщалось, что осенью этого года Украину ждет новая большая волна мобилизации, в ходе которой планируется набрать 100-150 тысяч человек. По мнению политолога Андрея Никифорова, ВСУ вряд ли удастся существенно повысить численность боеспособного личного состава в ходе всеобщей мобилизации, поскольку на такое количество новобранцев просто не хватит оружия, даже с учетом западных поставок. Читайте также на РИА Новости Крым:Переломный момент: эксперт спрогнозировал дальнейший ход СВОМинус 500 боевиков: армия России громит противника в зоне СВОДеморализованный "контрнаступ": почему у ВСУ нет шансов на успех

украина

россия

харьковская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

всу (вооруженные силы украины), мнения, алексей подберезкин, потери всу , вооруженные силы россии, новости сво, украина, россия, харьковская область