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ВСУ готовятся оставить Харьков - прогноз военного эксперта
ВСУ готовятся оставить Харьков - прогноз военного эксперта - РИА Новости Крым, 22.08.2023
ВСУ готовятся оставить Харьков - прогноз военного эксперта
Сосредоточив все силы на направлениях провального "контрнаступа", ВСУ лишились резерва на северной линии и в скором времени могут потерять Харьков. Такое мнение РИА Новости Крым, 22.08.2023
2023-08-22T08:02
2023-08-22T08:02
2023-08-22T08:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Сосредоточив все силы на направлениях провального "контрнаступа", ВСУ лишились резерва на северной линии и в скором времени могут потерять Харьков. Такое мнение РИА Новости Крым высказал директор Центра военно-политических исследований Алексей Подберезкин, комментируя сообщения о том, что украинские власти собираются провести принудительную эвакуацию жителей 68 сел и городов Харьковской области. "Они понимают, что Харьков им не удержать. И для того, чтобы не оставить людей, многие из которых в Харьковской области настроены пророссийски, они попытаются их принудительно выселить. На мой взгляд, в текущей ситуации это сложно выполнимо, поскольку речь идет о сотнях тысяч человек", - комментирует тему военный эксперт.По мнению Подберезкина, потеря противником Харьковщины - вопрос времени. Это неизбежно случится, поскольку основные украинские силы сейчас сосредоточены на других стратегических направлениях - там, где ВСУ пытаются реализовать попытки прорыва.Он отметил, что потери противника крайне высоки, поскольку киевский режим бросает украинских боевиков на "мясные штурмы" без всякого сожаления: "В день уничтожаются до тысячи ВСУшников. Если посчитать вместе с ранеными и медицинскими потерями, это можно умножать на два. Поэтому, когда говорят, что за месяц уничтожено 45-50 тысяч - это очень скромные подсчеты. Подготовленных резервов у ВСУ нет, сейчас собирают то, что есть под рукой, бросают на переформирование, а то, что получается - на эти "мясные штурмы".В этой связи на основных стратегических линиях "контраступа" противник, по мнению Подберезкина, также обречен на поражение.Ранее сообщалось, что осенью этого года Украину ждет новая большая волна мобилизации, в ходе которой планируется набрать 100-150 тысяч человек. По мнению политолога Андрея Никифорова, ВСУ вряд ли удастся существенно повысить численность боеспособного личного состава в ходе всеобщей мобилизации, поскольку на такое количество новобранцев просто не хватит оружия, даже с учетом западных поставок. Читайте также на РИА Новости Крым:Переломный момент: эксперт спрогнозировал дальнейший ход СВОМинус 500 боевиков: армия России громит противника в зоне СВОДеморализованный "контрнаступ": почему у ВСУ нет шансов на успех
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Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
всу (вооруженные силы украины), мнения, алексей подберезкин, потери всу , вооруженные силы россии, новости сво, украина, россия, харьковская область
ВСУ готовятся оставить Харьков - прогноз военного эксперта
Военный эксперт Подберезкин оценил перспективу освобождения Харьковщины
Собственный корреспондент
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым, Галина Оленева
. Сосредоточив все силы на направлениях провального "контрнаступа", ВСУ лишились резерва на северной линии и в скором времени могут потерять Харьков. Такое мнение РИА Новости Крым
высказал директор Центра военно-политических исследований Алексей Подберезкин, комментируя сообщения о том, что украинские власти собираются провести принудительную эвакуацию жителей 68 сел и городов Харьковской области.
"Они понимают, что Харьков им не удержать. И для того, чтобы не оставить людей, многие из которых в Харьковской области настроены пророссийски, они попытаются их принудительно выселить. На мой взгляд, в текущей ситуации это сложно выполнимо, поскольку речь идет о сотнях тысяч человек", - комментирует тему военный эксперт.
По мнению Подберезкина, потеря противником Харьковщины - вопрос времени. Это неизбежно случится, поскольку основные украинские силы сейчас сосредоточены на других стратегических направлениях - там, где ВСУ пытаются реализовать попытки прорыва.
"На двух стратегических направлениях мы находимся в активной обороне, и там расходуются очень большие резервы ВСУ, которых практически не осталось. Ресурсов для севера у них вообще не остается. Поэтому там для ВСУ прямая угроза освобождения Купянска и далее других населенных пунктов Харьковской области. Они понимают, что к этому надо готовиться", - полагает эксперт.
Он отметил, что потери противника крайне высоки, поскольку киевский режим бросает украинских боевиков на "мясные штурмы" без всякого сожаления: "В день уничтожаются до тысячи ВСУшников. Если посчитать вместе с ранеными и медицинскими потерями, это можно умножать на два. Поэтому, когда говорят, что за месяц уничтожено 45-50 тысяч - это очень скромные подсчеты. Подготовленных резервов у ВСУ нет, сейчас собирают то, что есть под рукой, бросают на переформирование, а то, что получается - на эти "мясные штурмы".
В этой связи на основных стратегических линиях "контраступа" противник, по мнению Подберезкина, также обречен на поражение.
Ранее сообщалось, что осенью этого года Украину ждет новая большая волна мобилизации, в ходе которой планируется набрать 100-150 тысяч человек. По мнению
политолога Андрея Никифорова, ВСУ вряд ли удастся существенно повысить численность боеспособного личного состава в ходе всеобщей мобилизации, поскольку на такое количество новобранцев просто не хватит оружия, даже с учетом западных поставок.
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