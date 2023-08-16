https://crimea.ria.ru/20230816/demoralizovannyy-kontrnastup-pochemu-u-vsu-net-shansov-na-uspekh-1130767242.html

Деморализованный "контрнаступ": почему у ВСУ нет шансов на успех

Деморализованный "контрнаступ": почему у ВСУ нет шансов на успех - РИА Новости Крым, 16.08.2023

Деморализованный "контрнаступ": почему у ВСУ нет шансов на успех

Массовая гибель украинских боевиков и иностранного наемного контингента в безуспешных наступательных попытках неизбежно приведет к полной деградации, а затем к... РИА Новости Крым, 16.08.2023

2023-08-16T14:08

2023-08-16T14:08

2023-08-16T14:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Массовая гибель украинских боевиков и иностранного наемного контингента в безуспешных наступательных попытках неизбежно приведет к полной деградации, а затем к поражению ВСУ. Такое мнение РИА Новости Крым выразил военный и политический эксперт Алексей Анпилогов, комментируя сообщения об отказе украинских батальонов идти в наступление и бегстве иностранных наемников."Сыты по горло"В среду врио губернатора запорожской области Евгений Балицкий сообщил в своем ТГ-канале об отказе аэромобильных батальонов ВСУ участвовать в наступательных действиях в направлении российских позиций из-за низкого морально-психологического состояния украинских боевиков. Оно, по его словам, вызвано усталостью от массовой гибели сослуживцев и нежеланием быть пушечным мясом. Вместе с тем бывший советник министра обороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа Дуглас Макгрегор заявил о массовых случаях бегства с Украины иностранных наемников. По его словам, боевики "сыты по горло" плохим управлением и тем, что "их просят приносить себя в жертву ради неясных целей".Слова Макгрегора подтверждает командир 192 батальона 124 отдельной бригады ТрО Украины подполковник Игорь Лихнов."Не достигнув по прошествии времени каких-либо ощутимых результатов, украинские военные оказываются деморализованы и подвергают сомнению необходимость ведения боевых действий. Думаю, мы приближаемся к этому моменту на Украине. Даже иностранные солдаты, которые в полупьяном состоянии в составе 14 человек изображали участие в боевых действиях на стороне Украины в составе моего подразделения, в большинстве своем сбежали, осталось всего лишь двое. Они собрали вещи и уехали, еще остались два поляка с психическими отклонениями здоровья", – написал Лихнов в соцсетях.Прозрение наступаетНастроения боевиков ВСУ, в частности на Запорожском направлении, связаны с большими потерями. Только в районах Пятихатки и Работино - населенных пунктов, где идут интенсивные бои, противник, по подсчетам Минобороны РФ, безвозвратно потерял более 40 тыс. человек, напоминает Анпилогов."Безусловно, это разрушает наступательный порыв, который долго прививали украинской армии после прошлогоднего успеха херсонского и харьковского наступлений. Сейчас весы качнулись в сторону гораздо более адекватных, а местами и пораженческих настроений. Действительно, пока украинское наступление заканчивалось успешно для его участников, только если человек попадал в плен. Противный вариант - бесславная смерть возле какой-то лесопосадки, каких-то ничего не значащих сел и хуторов", - говорит эксперт.ВСУ погрязли в коррупции: почему и каков будет итог >>При этом, по его мнению, пока все же не стоит рассчитывать на молниеносное полное прозрение украинцев, находящихся на фронтах. Как и гражданское население Украины, боевики находятся под прессом жесткой пропаганды. Поэтому речь идет о более длительном процессе - "опираться нужно на месяцы".Бегство наемниковЧто касается западных наемников, их мотивация никогда не была связана с победой, говорит эксперт. Мотивы иностранцев другие - деньги и "возможность убивать русских"."Никто из них и не хотел проехаться на Abrams по Красной площади. Наемникам важны денежное довольствие и участие в конфликте против русских - многие сражались из идеологических соображений. При этом любой наемник согласен убивать, но не согласен умирать", - констатирует Анпилогов.Зрада откуда не ждали: почему США обделяют Украину деньгами ради Тайваня >>Однако на деле война против русских оказалась совершенно не соответствующей образу тех конфликтов, которые западные наемники вели до сих пор в Сирии, Афганистане, Ираке и других странах, где потери в основном были с противной стороны. Воевать с русскими оказалось делом совершенно иного рода."Конечно, реальность демотивировала большую часть наемного контингента, который просто побежал с Украины. Если нет денег, какого-то драйва от убийства, то зачем находиться в зоне интенсивного конфликта с возможностью умереть в любой момент? В общем, поняли, что война с русскими - это не война в Афганистане или африканских странах", - констатировал специалист.Читайте также на РИА Новости Крым:Балицкий рассказал о моральном духе бойцов России в Запорожской областиК чему готовится армия России в зоне СВО – мнение экспертаЗапад активно готовится к разделу Украины – политолог

https://crimea.ria.ru/20230815/voennyy-resurs-ukrainy-pochti-ischerpan--shoygu-1130739156.html

https://crimea.ria.ru/20230725/spasti-ryadovogo-mykolu-ekspert-otsenil-shansy-boevikov-vsu-na-vyzhivanie-1130290720.html

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_35ffbe86e8b5f7e3ca35b0fa03e6d942.jpg.webp

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_35ffbe86e8b5f7e3ca35b0fa03e6d942.jpg.webp

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