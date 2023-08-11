https://crimea.ria.ru/20230811/balitskiy-rasskazal-o-moralnom-dukhe-boytsov-rossii-v-zaporozhskoy-oblasti-1130671517.html

Балицкий рассказал о моральном духе бойцов России в Запорожской области

Балицкий рассказал о моральном духе бойцов России в Запорожской области - РИА Новости Крым, 11.08.2023

Балицкий рассказал о моральном духе бойцов России в Запорожской области

Моральный дух российских военнослужащих на передовой в Запорожской области значительно повысился на фоне успешного отражения контрнаступления ВСУ, бойцы... РИА Новости Крым, 11.08.2023

2023-08-11T13:13

2023-08-11T13:13

2023-08-11T13:16

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Моральный дух российских военнослужащих на передовой в Запорожской области значительно повысился на фоне успешного отражения контрнаступления ВСУ, бойцы работают "на драйве" и эмоционально готовы перейти в наступление. Об этом рассказал врио губернатора региона Евгений Балицкий."Дух, что очень приятно, очень высокий. Сегодня они понимают, что сдержали самую главную фазу этого так называемого "контрнаступа", что эта "гвардия наступа" о которой так много рассказывали, разбилась о нашу оборону, о силу и мужество нашего солдата. Сегодня у них другие глаза, они сегодня "на драйве", когда видят, что побеждают, что противник ничего не может сделать. Это дает силы", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".Он также отметил, что эмоционально российские войска готовы перейти от активной обороны к наступательным действиям, ожидая соответствующего приказа военного командования.Балицкий добавил, что находящиеся на линии боевого соприкосновения российские подразделения снабжены всем необходимым. По словам врио губернатора, о какой-либо экономии боеприпасов с нашей стороны речи сегодня не идет."Вооруженные силы сейчас снабжаются гораздо лучше, и практически все, что необходимо, все есть. По крайней мере, БК (боекомплекты – ред.) мы не экономим так, как экономили еще полгода назад", - подчеркнул он.Читайте также на РИА Новости Крым:Попытка танкового прорыва ВСУ остановлена на Запорожском направленииУничтоженные боевики и техника: ВСУ продолжают нести огромные потериВозле Запорожья уничтожен склад вооружения ВСУ

https://crimea.ria.ru/20230806/vozle-zaporozhya-unichtozhen-sklad-vooruzheniya-vsu-1130563671.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, новости сво, евгений балицкий, вооруженные силы россии, новости, новые регионы россии