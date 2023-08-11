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Балицкий рассказал о моральном духе бойцов России в Запорожской области
Балицкий рассказал о моральном духе бойцов России в Запорожской области - РИА Новости Крым, 11.08.2023
Балицкий рассказал о моральном духе бойцов России в Запорожской области
Моральный дух российских военнослужащих на передовой в Запорожской области значительно повысился на фоне успешного отражения контрнаступления ВСУ, бойцы... РИА Новости Крым, 11.08.2023
2023-08-11T13:13
2023-08-11T13:13
2023-08-11T13:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Моральный дух российских военнослужащих на передовой в Запорожской области значительно повысился на фоне успешного отражения контрнаступления ВСУ, бойцы работают "на драйве" и эмоционально готовы перейти в наступление. Об этом рассказал врио губернатора региона Евгений Балицкий."Дух, что очень приятно, очень высокий. Сегодня они понимают, что сдержали самую главную фазу этого так называемого "контрнаступа", что эта "гвардия наступа" о которой так много рассказывали, разбилась о нашу оборону, о силу и мужество нашего солдата. Сегодня у них другие глаза, они сегодня "на драйве", когда видят, что побеждают, что противник ничего не может сделать. Это дает силы", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".Он также отметил, что эмоционально российские войска готовы перейти от активной обороны к наступательным действиям, ожидая соответствующего приказа военного командования.Балицкий добавил, что находящиеся на линии боевого соприкосновения российские подразделения снабжены всем необходимым. По словам врио губернатора, о какой-либо экономии боеприпасов с нашей стороны речи сегодня не идет."Вооруженные силы сейчас снабжаются гораздо лучше, и практически все, что необходимо, все есть. По крайней мере, БК (боекомплекты – ред.) мы не экономим так, как экономили еще полгода назад", - подчеркнул он.Читайте также на РИА Новости Крым:Попытка танкового прорыва ВСУ остановлена на Запорожском направленииУничтоженные боевики и техника: ВСУ продолжают нести огромные потериВозле Запорожья уничтожен склад вооружения ВСУ
https://crimea.ria.ru/20230806/vozle-zaporozhya-unichtozhen-sklad-vooruzheniya-vsu-1130563671.html
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запорожская область, новости сво, евгений балицкий, вооруженные силы россии, новости, новые регионы россии
Балицкий рассказал о моральном духе бойцов России в Запорожской области
Готовы перейти к наступлению: Балицкий о моральном духе ВС РФ в Запорожской области
13:13 11.08.2023 (обновлено: 13:16 11.08.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Моральный дух российских военнослужащих на передовой в Запорожской области значительно повысился на фоне успешного отражения контрнаступления ВСУ, бойцы работают "на драйве" и эмоционально готовы перейти в наступление. Об этом рассказал врио губернатора региона Евгений Балицкий.
"Дух, что очень приятно, очень высокий. Сегодня они понимают, что сдержали самую главную фазу этого так называемого "контрнаступа", что эта "гвардия наступа" о которой так много рассказывали, разбилась о нашу оборону, о силу и мужество нашего солдата. Сегодня у них другие глаза, они сегодня "на драйве", когда видят, что побеждают, что противник ничего не может сделать. Это дает силы", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
Он также отметил, что эмоционально российские войска готовы перейти от активной обороны к наступательным действиям, ожидая соответствующего приказа военного командования.
"Мне трудно сказать, когда это (наступление ВС РФ на Запорожском направлении – ред.) произойдет, я не нахожусь на том уровне, чтобы квалифицированно сказать про наше контрнаступление, но то, что мы эмоционально к нему готовимся – это факт, и вооруженные силы ждут приказа наступать", – заявил врио губернатора.
Балицкий добавил, что находящиеся на линии боевого соприкосновения российские подразделения снабжены всем необходимым. По словам врио губернатора, о какой-либо экономии боеприпасов с нашей стороны речи сегодня не идет.
"Вооруженные силы сейчас снабжаются гораздо лучше, и практически все, что необходимо, все есть. По крайней мере, БК (боекомплекты – ред.) мы не экономим так, как экономили еще полгода назад", - подчеркнул он.
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