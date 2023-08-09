https://crimea.ria.ru/20230809/unichtozhennye-boeviki-i-tekhnika-vsu-prodolzhayut-nesti-ogromnye-poteri-1130634954.html

Уничтоженные боевики и техника: ВСУ продолжают нести огромные потери

Уничтоженные боевики и техника: ВСУ продолжают нести огромные потери - РИА Новости Крым, 09.08.2023

Уничтоженные боевики и техника: ВСУ продолжают нести огромные потери

Российские войска за прошедшие сутки отразили 16 атак и контратак ВСУ на четырех направлениях, противник потерял около 800 военнослужащих и 54 единицы техники... РИА Новости Крым, 09.08.2023

2023-08-09T16:31

2023-08-09T16:31

2023-08-09T16:31

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всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Российские войска за прошедшие сутки отразили 16 атак и контратак ВСУ на четырех направлениях, противник потерял около 800 военнослужащих и 54 единицы техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.Купянское направлениеШтурмовые отряды "Западной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии продолжали наступать на широком фронте в своих зонах ответственности и улучшили тактическое положение.Российские подразделения за сутки отразили шесть атак и контратак противника в районах Новоселовского Луганской народной республики и урочища Маньковка Харьковской области.Кроме того, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 67-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах Синьковки и Кисловки Харьковской области.Потери противника на данном направлении составили до 75 боевиков, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.Донецкое и Запорожское направленияПодразделения "Южной" группировки войск отразили пять атак подразделений ВСУ в районах Миньковки, Красного, Авдеевки и Клещеевки Донецкой народной республики.За сутки уничтожено до 370 украинских военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab и гаубица Д-20.На Запорожском направлении российские бойцы отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районах Работино и Успеновки Запорожской области.Потери противника на данном направлении составили до 40 военных, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-30.Краснолиманское направлениеНа Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке авиации и артиллерии успешно отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Терны и Григоровка ДНР.За сутки на данном направлении уничтожено до 80 боевиков, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица Д-20.Южно-Донецкое и Херсонское направленияНа Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" сорвали попытку противника провести разведку боем в районе Приютного Запорожской области.Кроме того, в районе Урожайного ДНР пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.За сутки на данном направлении ВСУ потеряли 180 боевиков, один танк, три боевые бронированные машины, два пикапа, самоходку Krab, два орудия "Гиацинт-Б", а также самоходную гаубицу "Акация".На Херсонском направлении в течение суток уничтожено до 50 украинских военнослужащих, два автомобиля, артиллерийская система М777, орудие "Гиацинт-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-30.Читайте также на РИА Новости Крым:Группировка "Днепр" громит ВСУ на Херсонщине: уничтожены 33 боевикаУтрачены безвозвратно: сколько людей и техники потеряли ВСУ за суткиАрмия России отразила 18 атак ВСУ на Донецком направлении

https://crimea.ria.ru/20230809/rossiyskaya-pvo-sbila-devyat-snaryadov-himars-i-35-dronov-vsu-1130633747.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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