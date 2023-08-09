Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Днепр" громит ВСУ на Херсонщине: уничтожены 33 боевика - РИА Новости Крым, 09.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230809/gruppirovka-dnepr-gromit-vsu-na-khersonschine-unichtozheny-33-boevika-1130625575.html
Группировка "Днепр" громит ВСУ на Херсонщине: уничтожены 33 боевика
Группировка "Днепр" громит ВСУ на Херсонщине: уничтожены 33 боевика - РИА Новости Крым, 09.08.2023
Группировка "Днепр" громит ВСУ на Херсонщине: уничтожены 33 боевика
Бойцы группировки "Днепр" за сутки уничтожили позицию ВСУ в островной зоне, на Херсонском направлении разбиты самоходка "Гвоздика" и минометный расчет с... РИА Новости Крым, 09.08.2023
2023-08-09T14:02
2023-08-09T14:02
новости
группировка войск "днепр"
новости сво
армия и флот
вооруженные силы россии
херсонская область
каховка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/1a/1123961215_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5a24ecf1696a2745fea5528cef119ac7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Бойцы группировки "Днепр" за сутки уничтожили позицию ВСУ в островной зоне, на Херсонском направлении разбиты самоходка "Гвоздика" и минометный расчет с боекомплектами. 33 боевика убиты и 27 ранены, сообщают экстренные службы региона.На Херсонском направлении соединения группировки войск "Днепр" разбили 120 мм минометный расчет с боекомплектом и самоходку "Гвоздика" с экипажем и боекомплектом. Уничтожены восемь боевиков, еще девять получили ранения.В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Каховском направлении разгромлено место дислокации одного из подразделений украинских вооруженных формирований. Из строя выведены три единицы автомобильной техники, уничтожены 12 боевиков, девять ранены. Также ликвидирован 120 мм миномет, расчет и боекомплект к нему: уничтожены четыре боевика ВСУ, трое получили ранения различной степени тяжести.Днем ранее бойцы "Днепра" уничтожили гаубицу "Мста-Б" с боекомплектом противника и 28 боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ усилили обстрелы Херсонщины – за сутки выпущено больше 100 снарядовТеракт предотвращен на детской площадке в Новой КаховкеДвижение между Геническом и Арабатской стрелкой восстановлено
херсонская область
каховка
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/1a/1123961215_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b03f267eb934a3022d14e79ecaa4c589.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, группировка войск "днепр", новости сво, армия и флот, вооруженные силы россии, херсонская область, каховка
Группировка "Днепр" громит ВСУ на Херсонщине: уничтожены 33 боевика

Бойцы группировки "Днепр" за сутки уничтожили 28 боевиков ВСУ и самоходку "Гвоздика"

14:02 09.08.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабота подразделений ВДВ в ходе спецоперации
Работа подразделений ВДВ в ходе спецоперации
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Бойцы группировки "Днепр" за сутки уничтожили позицию ВСУ в островной зоне, на Херсонском направлении разбиты самоходка "Гвоздика" и минометный расчет с боекомплектами. 33 боевика убиты и 27 ранены, сообщают экстренные службы региона.

"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне уничтожены две позиции подразделений ВСУ. Девять боевиков ВСУ ликвидированы, еще 11 получили ранения различной степени тяжести", – говорится в сообщении.

На Херсонском направлении соединения группировки войск "Днепр" разбили 120 мм минометный расчет с боекомплектом и самоходку "Гвоздика" с экипажем и боекомплектом. Уничтожены восемь боевиков, еще девять получили ранения.
В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Каховском направлении разгромлено место дислокации одного из подразделений украинских вооруженных формирований. Из строя выведены три единицы автомобильной техники, уничтожены 12 боевиков, девять ранены. Также ликвидирован 120 мм миномет, расчет и боекомплект к нему: уничтожены четыре боевика ВСУ, трое получили ранения различной степени тяжести.
Днем ранее бойцы "Днепра" уничтожили гаубицу "Мста-Б" с боекомплектом противника и 28 боевиков.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ усилили обстрелы Херсонщины – за сутки выпущено больше 100 снарядов
Теракт предотвращен на детской площадке в Новой Каховке
Движение между Геническом и Арабатской стрелкой восстановлено
НовостиГруппировка войск "Днепр"Новости СВОАрмия и флотВооруженные силы РоссииХерсонская областьКаховка
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:16Ситуация на Крымском мосту: очереди и время ожидания проезда
14:02Группировка "Днепр" громит ВСУ на Херсонщине: уничтожены 33 боевика
13:37В Финляндии вероятно размещение ударных вооружений НАТО – Шойгу
13:17Шойгу: милитаризация Польши несет риски для России
13:07НАТО сосредоточила крупные силы у границ России и Белоруссии – Шойгу
13:00РНКБ получил более 150 заявок на образовательный кредит с господдержкой
12:53Дымовая завеса в Феодосии – власти призвали сохранять спокойствие
12:49Актриса Вера Васильева: Золушка из коммунальной квартиры
12:39Еще 100 снарядов выпустили ВСУ по городам левобережья Херсонской области
12:29Названо количество пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде
12:15Громкие звуки в районе Старого Крыма – власти объяснили причину
12:15Ливни с градом и шквалистый ветер: на Крым надвигается шторм
11:53Ссора переросла в стрельбу в Новороссийске – ранены четыре человека
11:41Мощный взрыв в Сергиевом Посаде – что известно
11:27Под Симферополем столкнулись иномарка и мотоцикл - один человек пострадал
11:11Обстановка у Крымского моста: есть ли очереди и сколько ждать проезда
11:02В Саках вор вскрыл дом и унес 227 тысяч рублей
10:25Движение по Крымскому мосту возобновили
10:21Открыт прием заявок на международную премию для военкоров
10:18Дым в районе Севастопольской бухты – что происходит
Лента новостейМолния