https://crimea.ria.ru/20230809/gruppirovka-dnepr-gromit-vsu-na-khersonschine-unichtozheny-33-boevika-1130625575.html

Группировка "Днепр" громит ВСУ на Херсонщине: уничтожены 33 боевика

Группировка "Днепр" громит ВСУ на Херсонщине: уничтожены 33 боевика - РИА Новости Крым, 09.08.2023

Группировка "Днепр" громит ВСУ на Херсонщине: уничтожены 33 боевика

Бойцы группировки "Днепр" за сутки уничтожили позицию ВСУ в островной зоне, на Херсонском направлении разбиты самоходка "Гвоздика" и минометный расчет с... РИА Новости Крым, 09.08.2023

2023-08-09T14:02

2023-08-09T14:02

2023-08-09T14:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Бойцы группировки "Днепр" за сутки уничтожили позицию ВСУ в островной зоне, на Херсонском направлении разбиты самоходка "Гвоздика" и минометный расчет с боекомплектами. 33 боевика убиты и 27 ранены, сообщают экстренные службы региона.На Херсонском направлении соединения группировки войск "Днепр" разбили 120 мм минометный расчет с боекомплектом и самоходку "Гвоздика" с экипажем и боекомплектом. Уничтожены восемь боевиков, еще девять получили ранения.В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Каховском направлении разгромлено место дислокации одного из подразделений украинских вооруженных формирований. Из строя выведены три единицы автомобильной техники, уничтожены 12 боевиков, девять ранены. Также ликвидирован 120 мм миномет, расчет и боекомплект к нему: уничтожены четыре боевика ВСУ, трое получили ранения различной степени тяжести.Днем ранее бойцы "Днепра" уничтожили гаубицу "Мста-Б" с боекомплектом противника и 28 боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ усилили обстрелы Херсонщины – за сутки выпущено больше 100 снарядовТеракт предотвращен на детской площадке в Новой КаховкеДвижение между Геническом и Арабатской стрелкой восстановлено

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, группировка войск "днепр", новости сво, армия и флот, вооруженные силы россии, херсонская область, каховка