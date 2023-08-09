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Группировка "Днепр" громит ВСУ на Херсонщине: уничтожены 33 боевика
Группировка "Днепр" громит ВСУ на Херсонщине: уничтожены 33 боевика - РИА Новости Крым, 09.08.2023
Группировка "Днепр" громит ВСУ на Херсонщине: уничтожены 33 боевика
Бойцы группировки "Днепр" за сутки уничтожили позицию ВСУ в островной зоне, на Херсонском направлении разбиты самоходка "Гвоздика" и минометный расчет с... РИА Новости Крым, 09.08.2023
2023-08-09T14:02
2023-08-09T14:02
2023-08-09T14:02
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группировка войск "днепр"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Бойцы группировки "Днепр" за сутки уничтожили позицию ВСУ в островной зоне, на Херсонском направлении разбиты самоходка "Гвоздика" и минометный расчет с боекомплектами. 33 боевика убиты и 27 ранены, сообщают экстренные службы региона.На Херсонском направлении соединения группировки войск "Днепр" разбили 120 мм минометный расчет с боекомплектом и самоходку "Гвоздика" с экипажем и боекомплектом. Уничтожены восемь боевиков, еще девять получили ранения.В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Каховском направлении разгромлено место дислокации одного из подразделений украинских вооруженных формирований. Из строя выведены три единицы автомобильной техники, уничтожены 12 боевиков, девять ранены. Также ликвидирован 120 мм миномет, расчет и боекомплект к нему: уничтожены четыре боевика ВСУ, трое получили ранения различной степени тяжести.Днем ранее бойцы "Днепра" уничтожили гаубицу "Мста-Б" с боекомплектом противника и 28 боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ усилили обстрелы Херсонщины – за сутки выпущено больше 100 снарядовТеракт предотвращен на детской площадке в Новой КаховкеДвижение между Геническом и Арабатской стрелкой восстановлено
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новости, группировка войск "днепр", новости сво, армия и флот, вооруженные силы россии, херсонская область, каховка
Группировка "Днепр" громит ВСУ на Херсонщине: уничтожены 33 боевика
Бойцы группировки "Днепр" за сутки уничтожили 28 боевиков ВСУ и самоходку "Гвоздика"
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Бойцы группировки "Днепр" за сутки уничтожили позицию ВСУ в островной зоне, на Херсонском направлении разбиты самоходка "Гвоздика" и минометный расчет с боекомплектами. 33 боевика убиты и 27 ранены, сообщают экстренные службы региона.
"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне уничтожены две позиции подразделений ВСУ. Девять боевиков ВСУ ликвидированы, еще 11 получили ранения различной степени тяжести", – говорится в сообщении.
На Херсонском направлении соединения группировки войск "Днепр" разбили 120 мм минометный расчет с боекомплектом и самоходку "Гвоздика" с экипажем и боекомплектом. Уничтожены восемь боевиков, еще девять получили ранения.
В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Каховском направлении разгромлено место дислокации одного из подразделений украинских вооруженных формирований. Из строя выведены три единицы автомобильной техники, уничтожены 12 боевиков, девять ранены. Также ликвидирован 120 мм миномет, расчет и боекомплект к нему: уничтожены четыре боевика ВСУ, трое получили ранения различной степени тяжести.
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