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ВСУ усилили обстрелы Херсонщины – за сутки выпущено больше 100 снарядов - РИА Новости Крым, 08.08.2023
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ВСУ усилили обстрелы Херсонщины – за сутки выпущено больше 100 снарядов
ВСУ усилили обстрелы Херсонщины – за сутки выпущено больше 100 снарядов - РИА Новости Крым, 08.08.2023
ВСУ усилили обстрелы Херсонщины – за сутки выпущено больше 100 снарядов
За минувшие сутки украинские боевики 115 раз ударили по мирным городам и населенным пунктам левобережья Херсонской области. Об этом сообщают в экстренных... РИА Новости Крым, 08.08.2023
2023-08-08T10:27
2023-08-08T10:30
херсонская область
новые регионы россии
происшествия
обстрелы всу
новости
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. За минувшие сутки украинские боевики 115 раз ударили по мирным городам и населенным пунктам левобережья Херсонской области. Об этом сообщают в экстренных службах региона.Уточняется, что обстрел велся из ствольной артиллерии. Больше всего прилетов зафиксировано в населенном пункте Крынки – 22, 14 снарядов попали по населенному пункту Песчановка,12 – по Казачьим Лагерям. Девять прилетов за сутки пришлись на Подстепное, восемь – на Солонцы, по семь снарядов выпущено по Алешкам и Великой Лепетихе."В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в Новой Каховке, Каховке, Песчановке, Каирах, Алешках, Кардашинке, Голой Пристани, выпустив в общей сложности 36 снарядов из ствольной артиллерии", - уточняется в сообщении.На данный момент информация о жертвах среди мирного населения и разрушениях инфраструктуры уточняется.В минувшие сутки украинские боевики выпустили по левобережью Херсонщины 72 снаряда.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракеты НАТО попали в школу в Херсонской областиБолее 70 прилетов: ВСУ продолжают атаковать мирные районы ХерсонщиныЧто происходит на въезде в Крым после удара по Чонгарскому мост
https://crimea.ria.ru/20230807/dvizhenie-avtobusov-cherez-chongar-i-armyansk-vremenno-ostanovyat-1130587280.html
херсонская область
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Новости
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херсонская область, новые регионы россии, происшествия, обстрелы всу, новости, новости сво
ВСУ усилили обстрелы Херсонщины – за сутки выпущено больше 100 снарядов

За сутки ВСУ выпустили по Херсонской области 115 снарядов из ствольной артиллерии

10:27 08.08.2023 (обновлено: 10:30 08.08.2023)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийОбстрелы ВСУ
Обстрелы ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. За минувшие сутки украинские боевики 115 раз ударили по мирным городам и населенным пунктам левобережья Херсонской области. Об этом сообщают в экстренных службах региона.
Уточняется, что обстрел велся из ствольной артиллерии. Больше всего прилетов зафиксировано в населенном пункте Крынки – 22, 14 снарядов попали по населенному пункту Песчановка,12 – по Казачьим Лагерям. Девять прилетов за сутки пришлись на Подстепное, восемь – на Солонцы, по семь снарядов выпущено по Алешкам и Великой Лепетихе.
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в Новой Каховке, Каховке, Песчановке, Каирах, Алешках, Кардашинке, Голой Пристани, выпустив в общей сложности 36 снарядов из ствольной артиллерии", - уточняется в сообщении.
На данный момент информация о жертвах среди мирного населения и разрушениях инфраструктуры уточняется.
В минувшие сутки украинские боевики выпустили по левобережью Херсонщины 72 снаряда.
Автостанция - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
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