https://crimea.ria.ru/20230808/vsu-usilili-obstrely-khersonschiny--za-sutki-vypuscheno-bolshe-100-snaryadov-1130598642.html

ВСУ усилили обстрелы Херсонщины – за сутки выпущено больше 100 снарядов

ВСУ усилили обстрелы Херсонщины – за сутки выпущено больше 100 снарядов - РИА Новости Крым, 08.08.2023

ВСУ усилили обстрелы Херсонщины – за сутки выпущено больше 100 снарядов

За минувшие сутки украинские боевики 115 раз ударили по мирным городам и населенным пунктам левобережья Херсонской области. Об этом сообщают в экстренных... РИА Новости Крым, 08.08.2023

2023-08-08T10:27

2023-08-08T10:27

2023-08-08T10:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. За минувшие сутки украинские боевики 115 раз ударили по мирным городам и населенным пунктам левобережья Херсонской области. Об этом сообщают в экстренных службах региона.Уточняется, что обстрел велся из ствольной артиллерии. Больше всего прилетов зафиксировано в населенном пункте Крынки – 22, 14 снарядов попали по населенному пункту Песчановка,12 – по Казачьим Лагерям. Девять прилетов за сутки пришлись на Подстепное, восемь – на Солонцы, по семь снарядов выпущено по Алешкам и Великой Лепетихе."В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в Новой Каховке, Каховке, Песчановке, Каирах, Алешках, Кардашинке, Голой Пристани, выпустив в общей сложности 36 снарядов из ствольной артиллерии", - уточняется в сообщении.На данный момент информация о жертвах среди мирного населения и разрушениях инфраструктуры уточняется.В минувшие сутки украинские боевики выпустили по левобережью Херсонщины 72 снаряда.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракеты НАТО попали в школу в Херсонской областиБолее 70 прилетов: ВСУ продолжают атаковать мирные районы ХерсонщиныЧто происходит на въезде в Крым после удара по Чонгарскому мост

https://crimea.ria.ru/20230807/dvizhenie-avtobusov-cherez-chongar-i-armyansk-vremenno-ostanovyat-1130587280.html

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новые регионы россии, происшествия, обстрелы всу, новости, новости сво