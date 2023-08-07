https://crimea.ria.ru/20230807/chto-proiskhodit-na-vezde-v-krym-posle-udara-po-chongarskomu-mostu-1130589464.html

Что происходит на въезде в Крым после удара по Чонгарскому мосту

Что происходит на въезде в Крым после удара по Чонгарскому мосту - РИА Новости Крым, 07.08.2023

Что происходит на въезде в Крым после удара по Чонгарскому мосту

После воскресного ракетного удара ВСУ по Чонгарскому мосту была временно приостановлена работа автомобильного пункта пропуска "Джанкой". Чтобы снизить время... РИА Новости Крым, 07.08.2023

2023-08-07T19:47

2023-08-07T19:47

2023-08-07T19:47

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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. После воскресного ракетного удара ВСУ по Чонгарскому мосту была временно приостановлена работа автомобильного пункта пропуска "Джанкой". Чтобы снизить время ожидания на пропускных пунктах, было принято решение разделить транспортные потоки между двумя работающими пунктами пропуска на въезде в Крым. Пассажирские автомобили и рейсовые автобусы направили через пункт пропуска "Армянск", а грузовой транспорт – через пункт пропуска "Перекоп". Последний пролегает через населенный пункт Чаплынка Херсонской области. Трафик на участке старой автодороги Чаплынка – пункт пропуска "Перекоп" очень плотный. Фуры и грузовики идут сплошным потоком. При этом состояние покрытия таково, что водителям приходится максимально снижать скорость, чтобы преодолеть многочисленные ямы, сообщают с места событий корреспонденты РИА Новости Крым. Но есть и плюсы – время проверки на пункте пропуска, по данным Погранслужбы, существенно снизилось.Читайте также на РИА Новости Крым:Движение автобусов через Чонгар и Армянск временно остановятПункты пропуска "Перекоп" и "Армянск" усилятСухопутный коридор в Крым: как оформить ДТП, помогут ли ОСАГО и КАСКО

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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