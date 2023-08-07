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Что происходит на въезде в Крым после удара по Чонгарскому мосту - РИА Новости Крым, 07.08.2023
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Что происходит на въезде в Крым после удара по Чонгарскому мосту
Что происходит на въезде в Крым после удара по Чонгарскому мосту - РИА Новости Крым, 07.08.2023
Что происходит на въезде в Крым после удара по Чонгарскому мосту
После воскресного ракетного удара ВСУ по Чонгарскому мосту была временно приостановлена работа автомобильного пункта пропуска "Джанкой". Чтобы снизить время... РИА Новости Крым, 07.08.2023
2023-08-07T19:47
2023-08-07T19:47
эксклюзивы риа новости крым
херсонская область
чаплынка
транспорт
сухопутный коридор в крым
новости
крым
логистика
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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. После воскресного ракетного удара ВСУ по Чонгарскому мосту была временно приостановлена работа автомобильного пункта пропуска "Джанкой". Чтобы снизить время ожидания на пропускных пунктах, было принято решение разделить транспортные потоки между двумя работающими пунктами пропуска на въезде в Крым. Пассажирские автомобили и рейсовые автобусы направили через пункт пропуска "Армянск", а грузовой транспорт – через пункт пропуска "Перекоп". Последний пролегает через населенный пункт Чаплынка Херсонской области. Трафик на участке старой автодороги Чаплынка – пункт пропуска "Перекоп" очень плотный. Фуры и грузовики идут сплошным потоком. При этом состояние покрытия таково, что водителям приходится максимально снижать скорость, чтобы преодолеть многочисленные ямы, сообщают с места событий корреспонденты РИА Новости Крым. Но есть и плюсы – время проверки на пункте пропуска, по данным Погранслужбы, существенно снизилось.Читайте также на РИА Новости Крым:Движение автобусов через Чонгар и Армянск временно остановятПункты пропуска "Перекоп" и "Армянск" усилятСухопутный коридор в Крым: как оформить ДТП, помогут ли ОСАГО и КАСКО
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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херсонская область, чаплынка, транспорт, сухопутный коридор в крым, новости, крым, логистика, видео
Что происходит на въезде в Крым после удара по Чонгарскому мосту

Обстановка на въезде в Крым из Херсонской области - видео

19:47 07.08.2023
 
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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. После воскресного ракетного удара ВСУ по Чонгарскому мосту была временно приостановлена работа автомобильного пункта пропуска "Джанкой". Чтобы снизить время ожидания на пропускных пунктах, было принято решение разделить транспортные потоки между двумя работающими пунктами пропуска на въезде в Крым.
Пассажирские автомобили и рейсовые автобусы направили через пункт пропуска "Армянск", а грузовой транспорт – через пункт пропуска "Перекоп". Последний пролегает через населенный пункт Чаплынка Херсонской области.
Трафик на участке старой автодороги Чаплынка – пункт пропуска "Перекоп" очень плотный. Фуры и грузовики идут сплошным потоком. При этом состояние покрытия таково, что водителям приходится максимально снижать скорость, чтобы преодолеть многочисленные ямы, сообщают с места событий корреспонденты РИА Новости Крым.
Но есть и плюсы – время проверки на пункте пропуска, по данным Погранслужбы, существенно снизилось.
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Пункты пропуска "Перекоп" и "Армянск" усилят
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Эксклюзивы РИА Новости КрымХерсонская областьЧаплынкаТранспортСухопутный коридор в КрымНовостиКрымЛогистикаВидео
 
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Заголовок открываемого материала
19:47Что происходит на въезде в Крым после удара по Чонгарскому мосту
19:40Еще шесть котельных в Крыму переведут на природный газ
19:13Стрельба в Севастополе: власти назвали причину
19:02Когда российские авиакомпании "пересядут" на отечественные самолеты
18:38Обстановка на Крымском мосту: данные на вечер понедельника
18:27Машков о своем "Бумбараше" в Севастополе: будем играть даже в ураган
18:04Взрыв в турецком порту Дериндже: что известно
17:49Наместника Киево-Печерской лавры освободили из-под стражи
17:22Движение автобусов через Чонгар и Армянск временно остановят
17:03Смертельное ДТП на трассе Симферополь-Джанкой: двое погибли и двое ранены
16:52Потери ВСУ за сутки превысили 500 боевиков и три десятка единиц техники
16:17Теракт предотвращен на детской площадке в Новой Каховке
16:03Страшное ДТП с детским автобусом на Кубани: 15-летний подросток погиб
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