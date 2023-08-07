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Движение автобусов через Чонгар и Армянск временно остановят - РИА Новости Крым, 07.08.2023
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Движение автобусов через Чонгар и Армянск временно остановят
Движение автобусов через Чонгар и Армянск временно остановят - РИА Новости Крым, 07.08.2023
Движение автобусов через Чонгар и Армянск временно остановят
Движение автобусов через Чонгар и Армянск приостановят с 8 августа, заявили в министерстве транспорта Херсонской области. РИА Новости Крым, 07.08.2023
2023-08-07T17:22
2023-08-07T17:22
херсонская область
чонгар
армянск
транспорт
логистика
новости
чонгарский мост
крым
автобусное сообщение
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Движение автобусов через Чонгар и Армянск приостановят с 8 августа, заявили в министерстве транспорта Херсонской области."С 8 августа временно приостанавливается работа маршрутов до восстановления Чонгарского моста", - говорится в Telegram-канале минтранса.При этом маршрут Скадовск — Симферополь продолжит работать в штатном режиме, время следования автобусов остается без изменений, добавили в министерстве.6 августа ВСУ нанесли ракетный удар по мосту, который соединяет город Геническ в Херсонской области с Арабатской стрелкой. Всего было выпущено 12 ракет, десять из которых сбили российские системы противовоздушной обороны. Уже на следующий день врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что движение между Геническом и Арабатской стрелкой через мост над проливом Тонкий восстановлено.Кроме того, 6 августа глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что проезд через Чонгарский мост, соединяющий Крым и Херсонскую область, также временно закрыт после попадания украинской ракеты. Повреждено дорожное полотно автомобильного моста, ремонтные работы уже идут.Читайте также на РИА Новости Крым:Движение между Геническом и Арабатской стрелкой восстановленоРабота пункта пропуска "Джанкой" остановлена - как попасть в Крым (схема)Ракеты ВСУ повредили часть Чонгарского моста - Аксенов
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РИА Новости Крым
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херсонская область, чонгар, армянск, транспорт, логистика, новости, чонгарский мост, крым, автобусное сообщение, новости крыма
Движение автобусов через Чонгар и Армянск временно остановят

Движение автобусов через Чонгар и Армянск приостановят с 8 августа до восстановления моста

17:22 07.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАвтостанция
Автостанция - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Движение автобусов через Чонгар и Армянск приостановят с 8 августа, заявили в министерстве транспорта Херсонской области.
"С 8 августа временно приостанавливается работа маршрутов до восстановления Чонгарского моста", - говорится в Telegram-канале минтранса.
Так, прекращается работа автобусов по маршрутам Геническ — Симферополь, Новотроицк — Симферополь, Новая Каховка — Симферополь, Геническ — Джанкой.
При этом маршрут Скадовск — Симферополь продолжит работать в штатном режиме, время следования автобусов остается без изменений, добавили в министерстве.
6 августа ВСУ нанесли ракетный удар по мосту, который соединяет город Геническ в Херсонской области с Арабатской стрелкой. Всего было выпущено 12 ракет, десять из которых сбили российские системы противовоздушной обороны. Уже на следующий день врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что движение между Геническом и Арабатской стрелкой через мост над проливом Тонкий восстановлено.
Кроме того, 6 августа глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что проезд через Чонгарский мост, соединяющий Крым и Херсонскую область, также временно закрыт после попадания украинской ракеты. Повреждено дорожное полотно автомобильного моста, ремонтные работы уже идут.
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