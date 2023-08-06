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Ракеты ВСУ повредили часть Чонгарского моста - Аксенов - РИА Новости Крым, 06.08.2023
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Ракеты ВСУ повредили часть Чонгарского моста - Аксенов
Ракеты ВСУ повредили часть Чонгарского моста - Аксенов - РИА Новости Крым, 06.08.2023
Ракеты ВСУ повредили часть Чонгарского моста - Аксенов
Проезд через Чонгарский мост, соединяющий Крым и Херсонскую область, временно закрыт после попадания украинской ракеты. Объезд осуществляется через КПП Армянск... РИА Новости Крым, 06.08.2023
2023-08-06T16:18
2023-08-06T16:38
чонгарский мост
крым
обстрелы всу
транспорт
сергей аксенов
херсонская область
сво
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Проезд через Чонгарский мост, соединяющий Крым и Херсонскую область, временно закрыт после попадания украинской ракеты. Объезд осуществляется через КПП Армянск и Красноперекопск, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Точную схему движения опубликует Министерство транспорта Республики Крым. Также в воскресенье ВСУ обстреляли ракетами мост, соединяющий Геническ Херсонской области с Арабатской стрелкой, есть раненый, поврежден газопровод.Украинские боевики в ночь на 22 июня обстреляли Чонгарский мост, который соединяет Херсонскую область и Крымский полуостров. В результате инцидента была повреждена дорога возле пункта пропуска "Чонгар". В целях обеспечения комфортных условий прохождения досмотра и предупреждения очередей логистика была организована следующим образом: через пункт пропуска Перекоп двигались исключительно грузовые машины и фургоны, через пункт пропуска Армянск – легковые автомобили и рейсовые автобусы.Читайте также на РИА Новости Крым:За Чонгар ответили: ВКС России уничтожили склад с ракетами Storm ShadowВСУ ударили ракетами по мосту на Арабатской стрелке: что известноВы удивитесь: вся правда о сухопутном коридоре в Крым
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чонгарский мост, крым, обстрелы всу, транспорт, сергей аксенов, херсонская область, сво, безопасность республики крым и севастополя
Ракеты ВСУ повредили часть Чонгарского моста - Аксенов

Чонгарский мост временно закрыт после попадания украинской ракеты

16:18 06.08.2023 (обновлено: 16:38 06.08.2023)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкДорожный знак
Дорожный знак - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Проезд через Чонгарский мост, соединяющий Крым и Херсонскую область, временно закрыт после попадания украинской ракеты. Объезд осуществляется через КПП Армянск и Красноперекопск, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Врагом был нанесен ракетный удар в районе Чонгарского моста на севере Крыма. Одно попадание, часть ракет сбита силами ПВО. Есть повреждения дорожного полотна автомобильного моста, ремонтные работы уже начинаются. Временно проезд осуществляется через КПП Армянск и Красноперекопск", - написал Аксенов в своем Tekegram, добавив, что пострадавших нет.
Точную схему движения опубликует Министерство транспорта Республики Крым.
Также в воскресенье ВСУ обстреляли ракетами мост, соединяющий Геническ Херсонской области с Арабатской стрелкой, есть раненый, поврежден газопровод.
Украинские боевики в ночь на 22 июня обстреляли Чонгарский мост, который соединяет Херсонскую область и Крымский полуостров. В результате инцидента была повреждена дорога возле пункта пропуска "Чонгар".
В целях обеспечения комфортных условий прохождения досмотра и предупреждения очередей логистика была организована следующим образом: через пункт пропуска Перекоп двигались исключительно грузовые машины и фургоны, через пункт пропуска Армянск – легковые автомобили и рейсовые автобусы.
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Чонгарский мостКрымОбстрелы ВСУТранспортСергей АксеновХерсонская областьСВОБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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