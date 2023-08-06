https://crimea.ria.ru/20230806/rakety-vsu-povredili-chast-chongarskogo-mosta---aksenov-1130567412.html

Ракеты ВСУ повредили часть Чонгарского моста - Аксенов

Ракеты ВСУ повредили часть Чонгарского моста - Аксенов - РИА Новости Крым, 06.08.2023

Ракеты ВСУ повредили часть Чонгарского моста - Аксенов

Проезд через Чонгарский мост, соединяющий Крым и Херсонскую область, временно закрыт после попадания украинской ракеты. Объезд осуществляется через КПП Армянск... РИА Новости Крым, 06.08.2023

2023-08-06T16:18

2023-08-06T16:18

2023-08-06T16:38

чонгарский мост

крым

обстрелы всу

транспорт

сергей аксенов

херсонская область

сво

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Проезд через Чонгарский мост, соединяющий Крым и Херсонскую область, временно закрыт после попадания украинской ракеты. Объезд осуществляется через КПП Армянск и Красноперекопск, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Точную схему движения опубликует Министерство транспорта Республики Крым. Также в воскресенье ВСУ обстреляли ракетами мост, соединяющий Геническ Херсонской области с Арабатской стрелкой, есть раненый, поврежден газопровод.Украинские боевики в ночь на 22 июня обстреляли Чонгарский мост, который соединяет Херсонскую область и Крымский полуостров. В результате инцидента была повреждена дорога возле пункта пропуска "Чонгар". В целях обеспечения комфортных условий прохождения досмотра и предупреждения очередей логистика была организована следующим образом: через пункт пропуска Перекоп двигались исключительно грузовые машины и фургоны, через пункт пропуска Армянск – легковые автомобили и рейсовые автобусы.Читайте также на РИА Новости Крым:За Чонгар ответили: ВКС России уничтожили склад с ракетами Storm ShadowВСУ ударили ракетами по мосту на Арабатской стрелке: что известноВы удивитесь: вся правда о сухопутном коридоре в Крым

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чонгарский мост, крым, обстрелы всу, транспорт, сергей аксенов, херсонская область, сво, безопасность республики крым и севастополя