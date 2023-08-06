https://crimea.ria.ru/20230806/rabota-punkta-propuska-chongar-ostanovlena---kak-popast-v-krym-skhema-1130567702.html

Работа пункта пропуска "Джанкой" остановлена - как попасть в Крым (схема)

Работа пункта пропуска "Джанкой" остановлена - как попасть в Крым (схема) - РИА Новости Крым, 06.08.2023

Работа пункта пропуска "Джанкой" остановлена - как попасть в Крым (схема)

Работа пропускного пункта "Джанкой" временно приостановлена. ПП "Армянск" и ПП "Перекоп" работают в штатном режиме, сообщили в минтрансе Крыма. РИА Новости Крым, 06.08.2023

2023-08-06T16:31

2023-08-06T16:31

2023-08-06T16:35

крым

чонгарский мост

транспорт

новости крыма

минтранс крыма

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Работа пропускного пункта "Джанкой" временно приостановлена. ПП "Армянск" и ПП "Перекоп" работают в штатном режиме, сообщили в минтрансе Крыма. Движение между Крымом и Херсонской областью осуществляется следующим образом : В ведомстве подчеркнули, что объекты транспортной инфраструктуры и предприятия транспортной отрасли региона работают в штатном режиме. Движение по Крымскому мосту и Керченской паромной переправе также осуществляется в штатном режиме.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что проезд через Чонгарский мост, соединяющий Крым и Херсонскую область, временно закрыт после попадания украинской ракеты. Есть повреждения дорожного полотна автомобильного моста, ремонтные работы уже начинаются.Также в воскресенье ВСУ обстреляли ракетами мост, соединяющий Геническ Херсонской области с Арабатской стрелкой, есть раненый, город остался без газа.Читайте также на РИА Новости Крым:За Чонгар ответили: ВКС России уничтожили склад с ракетами Storm ShadowВСУ ударили ракетами по мосту на Арабатской стрелке: что известноВы удивитесь: вся правда о сухопутном коридоре в Крым

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, чонгарский мост, транспорт, новости крыма, минтранс крыма, обстрелы всу