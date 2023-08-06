Работа пункта пропуска "Джанкой" остановлена - как попасть в Крым (схема)
ЧП на мосту в Крым: какие пункты пропуска работают
16:31 06.08.2023 (обновлено: 16:35 06.08.2023)
© Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым Пограничный пункт пропуска в Крыму
© Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Работа пропускного пункта "Джанкой" временно приостановлена. ПП "Армянск" и ПП "Перекоп" работают в штатном режиме, сообщили в минтрансе Крыма.
Движение между Крымом и Херсонской областью осуществляется следующим образом :
- —Через пункт пропуска "Перекоп" движутся исключительно грузовые машины и фургоны;
- —Через пункт пропуска "Армянск" движутся легковые автомобили и рейсовые автобусы.
© Минтранс КрымаВременная схема движения между Крымом и Херсонской областью
© Минтранс Крыма
Временная схема движения между Крымом и Херсонской областью
В ведомстве подчеркнули, что объекты транспортной инфраструктуры и предприятия транспортной отрасли региона работают в штатном режиме. Движение по Крымскому мосту и Керченской паромной переправе также осуществляется в штатном режиме.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что проезд через Чонгарский мост, соединяющий Крым и Херсонскую область, временно закрыт после попадания украинской ракеты. Есть повреждения дорожного полотна автомобильного моста, ремонтные работы уже начинаются.
Также в воскресенье ВСУ обстреляли ракетами мост, соединяющий Геническ Херсонской области с Арабатской стрелкой, есть раненый, город остался без газа.
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