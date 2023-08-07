https://crimea.ria.ru/20230807/dvizhenie-mezhdu-genicheskom-i-arabatskoy-strelkoy-vosstanovleno-1130583901.html

Движение между Геническом и Арабатской стрелкой восстановлено

Движение между Геническом и Арабатской стрелкой восстановлено - РИА Новости Крым, 07.08.2023

Движение между Геническом и Арабатской стрелкой восстановлено

Движение между Геническом и Арабатской стрелкой через мост над проливом Тонкий восстановлено. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир... РИА Новости Крым, 07.08.2023

2023-08-07T14:11

2023-08-07T14:11

2023-08-07T14:29

херсонская область

владимир сальдо

транспорт

новые регионы россии

общество

новости

геническ

арабатская стрелка

сообщение между крымом и херсонской областью

армянск

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Движение между Геническом и Арабатской стрелкой через мост над проливом Тонкий восстановлено. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Глава региона также отметил, что из-за повреждения моста временно изменена логистика автомобильного сообщения между Херсонской областью и Крымом. В частности, через пгт Чаплынка в сторону пункта пропуска "Перекоп" движение открыто исключительно для грузовых машин и фургонов. Легковые автомобили и рейсовые автобусы едут через пункт пропуска "Армянск".При этом со вторника, 8 августа, приостановят движение автобусов по маршруту Симферополь — Геническ до восстановления Чонгарского моста.В воскресенье ВСУ нанесли ракетный удар по мосту, который соединяет город Геническ в Херсонской области с Арабатской стрелкой. Всего было выпущено 12 ракет, десять из которых сбили российские системы противовоздушной обороны. Был раненый, город остался без газа.Кроме того, глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что проезд через Чонгарский мост, соединяющий Крым и Херсонскую область, временно закрыт после попадания украинской ракеты. Есть повреждения дорожного полотна автомобильного моста, ремонтные работы уже начинаются.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда восстановят подачу газа в ГеническеРабота пункта пропуска "Джанкой" остановлена - как попасть в Крым (схема)Ракеты ВСУ повредили часть Чонгарского моста - Аксенов

https://crimea.ria.ru/20230806/vsu-udarili-raketami-po-mostu-na-arabatskoy-strelke-chto-izvestno-1130567081.html

херсонская область

новые регионы россии

геническ

арабатская стрелка

армянск

красноперекопск

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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