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Движение между Геническом и Арабатской стрелкой восстановлено - РИА Новости Крым, 07.08.2023
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Движение между Геническом и Арабатской стрелкой восстановлено
Движение между Геническом и Арабатской стрелкой восстановлено - РИА Новости Крым, 07.08.2023
Движение между Геническом и Арабатской стрелкой восстановлено
Движение между Геническом и Арабатской стрелкой через мост над проливом Тонкий восстановлено. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир... РИА Новости Крым, 07.08.2023
2023-08-07T14:11
2023-08-07T14:29
херсонская область
владимир сальдо
транспорт
новые регионы россии
общество
новости
геническ
арабатская стрелка
сообщение между крымом и херсонской областью
армянск
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Движение между Геническом и Арабатской стрелкой через мост над проливом Тонкий восстановлено. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Глава региона также отметил, что из-за повреждения моста временно изменена логистика автомобильного сообщения между Херсонской областью и Крымом. В частности, через пгт Чаплынка в сторону пункта пропуска "Перекоп" движение открыто исключительно для грузовых машин и фургонов. Легковые автомобили и рейсовые автобусы едут через пункт пропуска "Армянск".При этом со вторника, 8 августа, приостановят движение автобусов по маршруту Симферополь — Геническ до восстановления Чонгарского моста.В воскресенье ВСУ нанесли ракетный удар по мосту, который соединяет город Геническ в Херсонской области с Арабатской стрелкой. Всего было выпущено 12 ракет, десять из которых сбили российские системы противовоздушной обороны. Был раненый, город остался без газа.Кроме того, глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что проезд через Чонгарский мост, соединяющий Крым и Херсонскую область, временно закрыт после попадания украинской ракеты. Есть повреждения дорожного полотна автомобильного моста, ремонтные работы уже начинаются.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда восстановят подачу газа в ГеническеРабота пункта пропуска "Джанкой" остановлена - как попасть в Крым (схема)Ракеты ВСУ повредили часть Чонгарского моста - Аксенов
https://crimea.ria.ru/20230806/vsu-udarili-raketami-po-mostu-na-arabatskoy-strelke-chto-izvestno-1130567081.html
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арабатская стрелка
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херсонская область, владимир сальдо, транспорт, новые регионы россии, общество, новости, геническ, арабатская стрелка, сообщение между крымом и херсонской областью, армянск, красноперекопск
Движение между Геническом и Арабатской стрелкой восстановлено

Восстановлено движение через пролив Тонкий между Геническом и Арабатской стрелкой – Сальдо

14:11 07.08.2023 (обновлено: 14:29 07.08.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСотрудник ГИБДД регулирует движение транспорта
Сотрудник ГИБДД регулирует движение транспорта - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Движение между Геническом и Арабатской стрелкой через мост над проливом Тонкий восстановлено. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
"Движение между Геническом и Арабатской стрелкой по мосту через пролив Тонкий восстановлено. Пока разрешен проезд только легковым автомобилям в реверсном режиме", – написал в своем Telegram-канале Сальдо.
Глава региона также отметил, что из-за повреждения моста временно изменена логистика автомобильного сообщения между Херсонской областью и Крымом. В частности, через пгт Чаплынка в сторону пункта пропуска "Перекоп" движение открыто исключительно для грузовых машин и фургонов. Легковые автомобили и рейсовые автобусы едут через пункт пропуска "Армянск".
При этом со вторника, 8 августа, приостановят движение автобусов по маршруту Симферополь — Геническ до восстановления Чонгарского моста.
"Реагируя на увеличение автомобильного трафика по сухопутным переходам между Херсонщиной и Крымом, работники предприятия "Херсон Автодор" в ускоренном темпе проводят ямочный ремонт дороги на Чаплынку. Интенсивность движения выросла. Пробок или заторов нигде нет. К АПП "Армянск" со стороны Крыма проезд без задержек, режим досмотра упрощенный. Со стороны Херсонской области около полудня была небольшая очередь машин, проезд занимал до получаса. С этим сейчас разбираемся", - отметил врио главы региона.
В воскресенье ВСУ нанесли ракетный удар по мосту, который соединяет город Геническ в Херсонской области с Арабатской стрелкой. Всего было выпущено 12 ракет, десять из которых сбили российские системы противовоздушной обороны. Был раненый, город остался без газа.
Кроме того, глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что проезд через Чонгарский мост, соединяющий Крым и Херсонскую область, временно закрыт после попадания украинской ракеты. Есть повреждения дорожного полотна автомобильного моста, ремонтные работы уже начинаются.
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Херсонская областьВладимир СальдоТранспортНовые регионы РоссииОбществоНовостиГеническАрабатская стрелкаСообщение между Крымом и Херсонской областьюАрмянскКрасноперекопск
 
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