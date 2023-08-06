https://crimea.ria.ru/20230806/kogda-vosstanovyat-podachu-gaza-v-genicheske-1130569054.html

Когда восстановят подачу газа в Геническе

Когда восстановят подачу газа в Геническе - РИА Новости Крым, 06.08.2023

Когда восстановят подачу газа в Геническе

произошедший из-за ракетного обстрела ВСУ, ликвидирован. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 06.08.2023

2023-08-06T18:37

2023-08-06T18:37

2023-08-06T18:37

геническ

владимир сальдо

обстрелы всу

происшествия

пожар

херсонская область

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Пожар на газопроводе в районе Геническа, произошедший из-за ракетного обстрела ВСУ, ликвидирован. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.Ранее он сообщал, что ВСУ обстреляли ракетами мост, соединяющий Геническ Херсонской области с Арабатской стрелкой, один человек получил ранения. Кроме того, поврежден газопровод, более 20 тыс. жителей Геническа остались без газа.По его информации, на восстановление газопровода может уйти один-два дня.Всего, по словам врио губернатора, ВСУ выпустили 12 ракет Storm Shadow по транспортным артериям, которые практически не используются для военных целей — это гражданские мосты. 9 ракет сбиты силами ПВО, одна попала в школу поселка Чонгар Херсонской области. Людей в школе не было и никто не пострадал. На Чонгарском мосту есть три пробоины, которые, уточнил Сальдо, не нарушили несущую часть конструкции.Проезд через Чонгарский мост, соединяющий Крым и Херсонскую область, временно закрыт. Объезд осуществляется через КПП "Армянск" и "Перекоп", сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. В минтрансе Крыма опубликовали схему движения между Крымом и Херсонской областью.Читайте также на РИА Новости Крым:Пункты пропуска "Перекоп" и "Армянск" усилятВСУ обстреляли село в Херсонской области – есть погибшиеНа Крымском мосту очереди: оперативные данные на 17 часов

геническ

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

геническ, владимир сальдо, обстрелы всу, происшествия, пожар, херсонская область, новости