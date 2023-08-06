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Когда восстановят подачу газа в Геническе - РИА Новости Крым, 06.08.2023
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Когда восстановят подачу газа в Геническе
Когда восстановят подачу газа в Геническе - РИА Новости Крым, 06.08.2023
Когда восстановят подачу газа в Геническе
произошедший из-за ракетного обстрела ВСУ, ликвидирован. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 06.08.2023
2023-08-06T18:37
2023-08-06T18:37
геническ
владимир сальдо
обстрелы всу
происшествия
пожар
херсонская область
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Пожар на газопроводе в районе Геническа, произошедший из-за ракетного обстрела ВСУ, ликвидирован. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.Ранее он сообщал, что ВСУ обстреляли ракетами мост, соединяющий Геническ Херсонской области с Арабатской стрелкой, один человек получил ранения. Кроме того, поврежден газопровод, более 20 тыс. жителей Геническа остались без газа.По его информации, на восстановление газопровода может уйти один-два дня.Всего, по словам врио губернатора, ВСУ выпустили 12 ракет Storm Shadow по транспортным артериям, которые практически не используются для военных целей — это гражданские мосты. 9 ракет сбиты силами ПВО, одна попала в школу поселка Чонгар Херсонской области. Людей в школе не было и никто не пострадал. На Чонгарском мосту есть три пробоины, которые, уточнил Сальдо, не нарушили несущую часть конструкции.Проезд через Чонгарский мост, соединяющий Крым и Херсонскую область, временно закрыт. Объезд осуществляется через КПП "Армянск" и "Перекоп", сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. В минтрансе Крыма опубликовали схему движения между Крымом и Херсонской областью.Читайте также на РИА Новости Крым:Пункты пропуска "Перекоп" и "Армянск" усилятВСУ обстреляли село в Херсонской области – есть погибшиеНа Крымском мосту очереди: оперативные данные на 17 часов
геническ
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РИА Новости Крым
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геническ, владимир сальдо, обстрелы всу, происшествия, пожар, херсонская область, новости
Когда восстановят подачу газа в Геническе

Сальдо: на восстановление поврежденного ВСУ газопровода в районе Геническа нужно 1-2 дня

18:37 06.08.2023
 
© РИА Новости . Макс Ветров / Перейти в фотобанкВзрывы в районе Новофедоровки в Крыму
Взрывы в районе Новофедоровки в Крыму - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© РИА Новости . Макс Ветров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Пожар на газопроводе в районе Геническа, произошедший из-за ракетного обстрела ВСУ, ликвидирован. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Ранее он сообщал, что ВСУ обстреляли ракетами мост, соединяющий Геническ Херсонской области с Арабатской стрелкой, один человек получил ранения. Кроме того, поврежден газопровод, более 20 тыс. жителей Геническа остались без газа.
"Газопровод поврежден, он горел, его уже потушили", - сказал Сальдо.
По его информации, на восстановление газопровода может уйти один-два дня.
Всего, по словам врио губернатора, ВСУ выпустили 12 ракет Storm Shadow по транспортным артериям, которые практически не используются для военных целей — это гражданские мосты. 9 ракет сбиты силами ПВО, одна попала в школу поселка Чонгар Херсонской области. Людей в школе не было и никто не пострадал. На Чонгарском мосту есть три пробоины, которые, уточнил Сальдо, не нарушили несущую часть конструкции.
Проезд через Чонгарский мост, соединяющий Крым и Херсонскую область, временно закрыт. Объезд осуществляется через КПП "Армянск" и "Перекоп", сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
В минтрансе Крыма опубликовали схему движения между Крымом и Херсонской областью.
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ГеническВладимир СальдоОбстрелы ВСУПроисшествияПожарХерсонская областьНовости
 
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