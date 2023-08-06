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ВСУ обстреляли село в Херсонской области – есть погибшие - РИА Новости Крым, 06.08.2023
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ВСУ обстреляли село в Херсонской области – есть погибшие
ВСУ обстреляли село в Херсонской области – есть погибшие - РИА Новости Крым, 06.08.2023
ВСУ обстреляли село в Херсонской области – есть погибшие
Два человека погибли в селе Горностаевка на левобережье Днепра в Херсонской области в результате обстрела со стороны украинских боевиков. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 06.08.2023
2023-08-06T10:57
2023-08-06T10:57
херсонская область
обстрелы всу
сво
новые регионы россии
всу (вооруженные силы украины)
новости
украина
россия
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Два человека погибли в селе Горностаевка на левобережье Днепра в Херсонской области в результате обстрела со стороны украинских боевиков. Об этом со ссылкой на экстренные службы региона пишет РИА Новости.Уточняется, что за минувшие сутки ВСУ обстреляли из ствольной артиллерии девять городов и сел левобережья Херсонщины, выпустив в общей сложности 92 снаряда из ствольной артиллерии.Так, накануне днем ВСУ выпустили 60 артснарядов по населенным пунктам.. Больше всего "прилетов" насчитали местные жители Горностаевки – здесь их было 14, 12 снарядов украинские боевики выпустили по Кардашинке, по Новой Збурьевке ВСУ ударили из ствольной артиллерии десять раз, по Алешкам - девять, по Голой Пристани восемь, а по Подстепному – семь.В течение минувшей ночи ВСУ обстреляли также Новую Каховку, Каховку, Солонцы и Алешки, выпустив всего 32 снаряда из артиллерии.Накануне сообщалось, что ВСУ за сутки обстреляли из ствольной артиллерии 11 городов и сел левобережья Херсонской области, выпустив около 90 снарядов, из которых 35 упали на мирные населенные пункты ночью.Читайте также на РИА Новости Крым:В ДНР жертвами обстрелов ВСУ стали 11 мирных жителей – двое погиблиПособников ВСУ задержали в Херсонской областиУчился быть террористом: 28-летнего жителя Херсона заключили под стражу
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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херсонская область, обстрелы всу, сво, новые регионы россии, всу (вооруженные силы украины), новости, украина, россия, происшествия
ВСУ обстреляли село в Херсонской области – есть погибшие

Экстренные службы: два человека погибли при обстреле ВСУ села Горностаевка на Херсонщине

10:57 06.08.2023
 
© Оперштаб ВГА Новой КаховкиОбстрел Новой Каховки
Обстрел Новой Каховки
© Оперштаб ВГА Новой Каховки
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Два человека погибли в селе Горностаевка на левобережье Днепра в Херсонской области в результате обстрела со стороны украинских боевиков. Об этом со ссылкой на экстренные службы региона пишет РИА Новости.
"В результате обстрела населенного пункта Горностаевка получили ранения несовместимые с жизнью два мирных жителя", - отметили в ведомстве.
Уточняется, что за минувшие сутки ВСУ обстреляли из ствольной артиллерии девять городов и сел левобережья Херсонщины, выпустив в общей сложности 92 снаряда из ствольной артиллерии.
Так, накануне днем ВСУ выпустили 60 артснарядов по населенным пунктам.. Больше всего "прилетов" насчитали местные жители Горностаевки – здесь их было 14, 12 снарядов украинские боевики выпустили по Кардашинке, по Новой Збурьевке ВСУ ударили из ствольной артиллерии десять раз, по Алешкам - девять, по Голой Пристани восемь, а по Подстепному – семь.
В течение минувшей ночи ВСУ обстреляли также Новую Каховку, Каховку, Солонцы и Алешки, выпустив всего 32 снаряда из артиллерии.
Накануне сообщалось, что ВСУ за сутки обстреляли из ствольной артиллерии 11 городов и сел левобережья Херсонской области, выпустив около 90 снарядов, из которых 35 упали на мирные населенные пункты ночью.
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Херсонская областьОбстрелы ВСУСВОНовые регионы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиУкраинаРоссияПроисшествия
 
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