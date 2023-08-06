https://crimea.ria.ru/20230806/vsu-obstrelyali-selo-v-khersonskoy-oblasti--est-pogibshie-1130560980.html

ВСУ обстреляли село в Херсонской области – есть погибшие

ВСУ обстреляли село в Херсонской области – есть погибшие - РИА Новости Крым, 06.08.2023

ВСУ обстреляли село в Херсонской области – есть погибшие

Два человека погибли в селе Горностаевка на левобережье Днепра в Херсонской области в результате обстрела со стороны украинских боевиков. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 06.08.2023

2023-08-06T10:57

2023-08-06T10:57

2023-08-06T10:57

херсонская область

обстрелы всу

сво

новые регионы россии

всу (вооруженные силы украины)

новости

украина

россия

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/11/1129453287_0:315:591:647_1920x0_80_0_0_b775973e79b857e32af86acf23d1e633.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Два человека погибли в селе Горностаевка на левобережье Днепра в Херсонской области в результате обстрела со стороны украинских боевиков. Об этом со ссылкой на экстренные службы региона пишет РИА Новости.Уточняется, что за минувшие сутки ВСУ обстреляли из ствольной артиллерии девять городов и сел левобережья Херсонщины, выпустив в общей сложности 92 снаряда из ствольной артиллерии.Так, накануне днем ВСУ выпустили 60 артснарядов по населенным пунктам.. Больше всего "прилетов" насчитали местные жители Горностаевки – здесь их было 14, 12 снарядов украинские боевики выпустили по Кардашинке, по Новой Збурьевке ВСУ ударили из ствольной артиллерии десять раз, по Алешкам - девять, по Голой Пристани восемь, а по Подстепному – семь.В течение минувшей ночи ВСУ обстреляли также Новую Каховку, Каховку, Солонцы и Алешки, выпустив всего 32 снаряда из артиллерии.Накануне сообщалось, что ВСУ за сутки обстреляли из ствольной артиллерии 11 городов и сел левобережья Херсонской области, выпустив около 90 снарядов, из которых 35 упали на мирные населенные пункты ночью.Читайте также на РИА Новости Крым:В ДНР жертвами обстрелов ВСУ стали 11 мирных жителей – двое погиблиПособников ВСУ задержали в Херсонской областиУчился быть террористом: 28-летнего жителя Херсона заключили под стражу

херсонская область

новые регионы россии

украина

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, обстрелы всу, сво, новые регионы россии, всу (вооруженные силы украины), новости, украина, россия, происшествия