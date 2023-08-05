https://crimea.ria.ru/20230805/vsu-obstrelyali-khersonschinu-okolo-90-raz-za-sutki-1130548326.html

ВСУ обстреляли Херсонщину около 90 раз за сутки

ВСУ обстреляли Херсонщину около 90 раз за сутки - РИА Новости Крым, 05.08.2023

ВСУ обстреляли Херсонщину около 90 раз за сутки

ВСУ за сутки обстреляли из ствольной артиллерии 11 городов и сел левобережья Херсонской области, выпустив около 90 снарядов, из которых 35 упали на мирные... РИА Новости Крым, 05.08.2023

2023-08-05T12:51

2023-08-05T12:51

2023-08-05T12:51

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки обстреляли из ствольной артиллерии 11 городов и сел левобережья Херсонской области, выпустив около 90 снарядов, из которых 35 упали на мирные населенные пункты ночью. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Минувшей ночью вражеской атаке подверглись пять населенных пунктов: Новая Каховка и Каховка, Великая Лепетиха, Песчановка и Днепряны. Из ствольной артиллерии враг выпустил по ним в общей сложности 35 снарядов.Накануне днем преступный киевский режим атаковал Каиры, Новую Збурьевку, Голую Пристань, Алешки, Кардашинку и Казачьи Лагеря, обстреляв их 53 раза.Ранее сообщалось, что в результате дневных обстрелов ВСУ Херсонщины ранения получили мирные люди. Читайте также на РИА Новости Крым:Пособников ВСУ задержали в Херсонской области Учился быть террористом: 28-летнего жителя Херсона заключили под стражу

https://crimea.ria.ru/20230805/boytsy-gruppirovki-dnepr-raznesli-pozitsii-vsu-i-unichtozhili-vooruzhenie-1130547805.html

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всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, сво, херсонская область, новости, армия и флот