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ВСУ обстреляли Херсонщину около 90 раз за сутки - РИА Новости Крым, 05.08.2023
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ВСУ обстреляли Херсонщину около 90 раз за сутки
ВСУ обстреляли Херсонщину около 90 раз за сутки - РИА Новости Крым, 05.08.2023
ВСУ обстреляли Херсонщину около 90 раз за сутки
ВСУ за сутки обстреляли из ствольной артиллерии 11 городов и сел левобережья Херсонской области, выпустив около 90 снарядов, из которых 35 упали на мирные... РИА Новости Крым, 05.08.2023
2023-08-05T12:51
2023-08-05T12:51
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки обстреляли из ствольной артиллерии 11 городов и сел левобережья Херсонской области, выпустив около 90 снарядов, из которых 35 упали на мирные населенные пункты ночью. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Минувшей ночью вражеской атаке подверглись пять населенных пунктов: Новая Каховка и Каховка, Великая Лепетиха, Песчановка и Днепряны. Из ствольной артиллерии враг выпустил по ним в общей сложности 35 снарядов.Накануне днем преступный киевский режим атаковал Каиры, Новую Збурьевку, Голую Пристань, Алешки, Кардашинку и Казачьи Лагеря, обстреляв их 53 раза.Ранее сообщалось, что в результате дневных обстрелов ВСУ Херсонщины ранения получили мирные люди. Читайте также на РИА Новости Крым:Пособников ВСУ задержали в Херсонской области Учился быть террористом: 28-летнего жителя Херсона заключили под стражу
https://crimea.ria.ru/20230805/boytsy-gruppirovki-dnepr-raznesli-pozitsii-vsu-i-unichtozhili-vooruzhenie-1130547805.html
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всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, сво, херсонская область, новости, армия и флот
ВСУ обстреляли Херсонщину около 90 раз за сутки

ВСУ обстреляли Херсонщину около 90 раз за сутки - только ночью выпустив 35 артснарядов

12:51 05.08.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ в зоне спецоперации
Солдаты ВСУ в зоне спецоперации
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки обстреляли из ствольной артиллерии 11 городов и сел левобережья Херсонской области, выпустив около 90 снарядов, из которых 35 упали на мирные населенные пункты ночью. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
Минувшей ночью вражеской атаке подверглись пять населенных пунктов: Новая Каховка и Каховка, Великая Лепетиха, Песчановка и Днепряны. Из ствольной артиллерии враг выпустил по ним в общей сложности 35 снарядов.
Накануне днем преступный киевский режим атаковал Каиры, Новую Збурьевку, Голую Пристань, Алешки, Кардашинку и Казачьи Лагеря, обстреляв их 53 раза.
"Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в результате дневных обстрелов ВСУ Херсонщины ранения получили мирные люди.
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ВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУСВОХерсонская областьНовостиАрмия и флот
 
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