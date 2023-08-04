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Пособников ВСУ задержали в Херсонской области
Пособников ВСУ задержали в Херсонской области - РИА Новости Крым, 04.08.2023
Пособников ВСУ задержали в Херсонской области
Двое пособников вооруженных сил Украины, которые передавали сведения о военной инфраструктуре Вооруженных сил РФ, задержаны в Херсонской области. Об этом... РИА Новости Крым, 04.08.2023
2023-08-04T11:06
2023-08-04T11:06
2023-08-04T11:20
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
херсонская область
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. Двое пособников вооруженных сил Украины, которые передавали сведения о военной инфраструктуре Вооруженных сил РФ, задержаны в Херсонской области. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.По данным силовиков, задержанные по заданию представителей ВСУ осуществили сбор и передачу украинской стороне данных о перемещениях и местах дислокации российских военнослужащих в Херсонской области.По факту шпионажа было возбуждено и расследовано уголовное дело. Сейчас материалы дела переданы в суд. Оба фигуранта дела находятся под стражей. Им грозит до 20 лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:Боевик украинского нацбата осужден в ДжанкоеСпецслужбы Украины готовили убийство министра курортов Крыма – СледкомУчился быть террористом: 28-летнего жителя Херсона заключили под стражу
херсонская область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), херсонская область, происшествия, новости, всу (вооруженные силы украины)
Пособников ВСУ задержали в Херсонской области
ФСБ: в Херсонской области задержаны пособники ВСУ за передачу данных о российских военных
11:06 04.08.2023 (обновлено: 11:20 04.08.2023)