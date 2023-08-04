https://crimea.ria.ru/20230804/posobnikov-vsu-zaderzhali-v-khersonskoy-oblasti-1130530016.html

Пособников ВСУ задержали в Херсонской области

Пособников ВСУ задержали в Херсонской области - РИА Новости Крым, 04.08.2023

Пособников ВСУ задержали в Херсонской области

Двое пособников вооруженных сил Украины, которые передавали сведения о военной инфраструктуре Вооруженных сил РФ, задержаны в Херсонской области. Об этом... РИА Новости Крым, 04.08.2023

2023-08-04T11:06

2023-08-04T11:06

2023-08-04T11:20

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

херсонская область

происшествия

новости

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. Двое пособников вооруженных сил Украины, которые передавали сведения о военной инфраструктуре Вооруженных сил РФ, задержаны в Херсонской области. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.По данным силовиков, задержанные по заданию представителей ВСУ осуществили сбор и передачу украинской стороне данных о перемещениях и местах дислокации российских военнослужащих в Херсонской области.По факту шпионажа было возбуждено и расследовано уголовное дело. Сейчас материалы дела переданы в суд. Оба фигуранта дела находятся под стражей. Им грозит до 20 лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:Боевик украинского нацбата осужден в ДжанкоеСпецслужбы Украины готовили убийство министра курортов Крыма – СледкомУчился быть террористом: 28-летнего жителя Херсона заключили под стражу

херсонская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), херсонская область, происшествия, новости, всу (вооруженные силы украины)