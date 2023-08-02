https://crimea.ria.ru/20230802/uchilsya-byt-terroristom-28-letnego-zhitelya-khersona-zaklyuchili-pod-strazhu-1130495800.html
Учился быть террористом: 28-летнего жителя Херсона заключили под стражу
Учился быть террористом: 28-летнего жителя Херсона заключили под стражу - РИА Новости Крым, 02.08.2023
Учился быть террористом: 28-летнего жителя Херсона заключили под стражу
28-летнего жителя Херсона, который был завербован украинской разведкой, возбуждено уголовное дело. Мужчину подозревают в том, что он обучался террористической... РИА Новости Крым, 02.08.2023
2023-08-02T18:18
2023-08-02T18:18
2023-08-02T18:18
херсон
херсонская область
новости
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
украина
главное управление разведки украины (гур)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110354/18/1103541804_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_42afb0effb0fd95ab36562ff203416b4.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В отношении 28-летнего жителя Херсона, который был завербован украинской разведкой, возбуждено уголовное дело. Мужчину подозревают в том, что он обучался террористической деятельности, об этом сообщает ГУ МВД России по Херсонской области.Как установило следствие, в мае прошлого года подозреваемый, гражданин Украины, выступающий против проведения спецоперации ВС РФ, вступил в преступный сговор с сотрудниками ГУР Минобороны Украины для совершения терактов в Херсонской области.Еще через месяц он, находясь в городе Херсоне, при помощи мобильной связи обучился у сотрудника украинских спецслужб минно-подрывному делу и тактике ведения диверсионной и террористической деятельности.В сентябре 2022 года фигурант, получая инструкции от украинских спецслужб, на полигоне возле Киева подорвал самодельную взрывчатку, "тем самым закрепив полученные знания и умения, которые планировал применять в России "с целью устрашения населения и дестабилизации органов государственной власти"."По ходатайству следователей СУ СК России по Херсонской области фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - уточнили в ведомстве.Расследование по уголовному делу продолжается.Ранее сообщалось, что силовики пресекли попытку спецслужб Украины устроить теракт на корабле Черноморского флота России, несущем высокоточное ракетное вооружение.Также российские силовики задержали в городе Углич Ярославской области женщину, собиравшую по заданию украинских спецслужб данные для осуществления теракта. 36-летняя россиянка передавала агентам Киева информацию о ГЭС в Ярославской области, которую ВСУ в дальнейшем планировали атаковать с помощью беспилотников.Читайте также на РИА Новости Крым:Боевик украинского нацбата осужден в ДжанкоеСпецслужбы Украины готовили убийство министра курортов Крыма – СледкомАгент ГУР на допросе рассказал, чем интересуются спецслужбы Киева в Крыму
https://crimea.ria.ru/20230727/ukrainskogo-agenta-zaderzhali-za-popytku-terakta-na-korable-chf-1130328658.html
херсон
херсонская область
украина
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110354/18/1103541804_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9975d71e495eb8a454765dd022062a91.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсон, херсонская область, новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), украина, главное управление разведки украины (гур), россия
Учился быть террористом: 28-летнего жителя Херсона заключили под стражу
В Херсонской области задержали подозреваемого в террористической деятельности
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В отношении 28-летнего жителя Херсона, который был завербован украинской разведкой, возбуждено уголовное дело. Мужчину подозревают в том, что он обучался террористической деятельности, об этом сообщает ГУ МВД России по Херсонской области.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Херсонской области по материалам УФСБ России и ГУ МВД России по Херсонской области возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего жителя города Херсона. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 205.3 УК РФ (прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности)", - говорится в сообщении.
Как установило следствие, в мае прошлого года подозреваемый, гражданин Украины, выступающий против проведения спецоперации ВС РФ, вступил в преступный сговор с сотрудниками ГУР Минобороны Украины для совершения терактов в Херсонской области.
Еще через месяц он, находясь в городе Херсоне, при помощи мобильной связи обучился у сотрудника украинских спецслужб минно-подрывному делу и тактике ведения диверсионной и террористической деятельности.
В сентябре 2022 года фигурант, получая инструкции от украинских спецслужб, на полигоне возле Киева подорвал самодельную взрывчатку, "тем самым закрепив полученные знания и умения, которые планировал применять в России "с целью устрашения населения и дестабилизации органов государственной власти".
"По ходатайству следователей СУ СК России по Херсонской области фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - уточнили в ведомстве.
Расследование по уголовному делу продолжается.
Ранее сообщалось, что силовики пресекли попытку
спецслужб Украины устроить теракт на корабле Черноморского флота России, несущем высокоточное ракетное вооружение.
Также российские силовики задержали
в городе Углич Ярославской области женщину, собиравшую по заданию украинских спецслужб данные для осуществления теракта. 36-летняя россиянка передавала агентам Киева информацию о ГЭС в Ярославской области, которую ВСУ в дальнейшем планировали атаковать с помощью беспилотников.
Читайте также на РИА Новости Крым: