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Учился быть террористом: 28-летнего жителя Херсона заключили под стражу - РИА Новости Крым, 02.08.2023
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Учился быть террористом: 28-летнего жителя Херсона заключили под стражу
Учился быть террористом: 28-летнего жителя Херсона заключили под стражу - РИА Новости Крым, 02.08.2023
Учился быть террористом: 28-летнего жителя Херсона заключили под стражу
28-летнего жителя Херсона, который был завербован украинской разведкой, возбуждено уголовное дело. Мужчину подозревают в том, что он обучался террористической... РИА Новости Крым, 02.08.2023
2023-08-02T18:18
2023-08-02T18:18
херсон
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В отношении 28-летнего жителя Херсона, который был завербован украинской разведкой, возбуждено уголовное дело. Мужчину подозревают в том, что он обучался террористической деятельности, об этом сообщает ГУ МВД России по Херсонской области.Как установило следствие, в мае прошлого года подозреваемый, гражданин Украины, выступающий против проведения спецоперации ВС РФ, вступил в преступный сговор с сотрудниками ГУР Минобороны Украины для совершения терактов в Херсонской области.Еще через месяц он, находясь в городе Херсоне, при помощи мобильной связи обучился у сотрудника украинских спецслужб минно-подрывному делу и тактике ведения диверсионной и террористической деятельности.В сентябре 2022 года фигурант, получая инструкции от украинских спецслужб, на полигоне возле Киева подорвал самодельную взрывчатку, "тем самым закрепив полученные знания и умения, которые планировал применять в России "с целью устрашения населения и дестабилизации органов государственной власти"."По ходатайству следователей СУ СК России по Херсонской области фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - уточнили в ведомстве.Расследование по уголовному делу продолжается.Ранее сообщалось, что силовики пресекли попытку спецслужб Украины устроить теракт на корабле Черноморского флота России, несущем высокоточное ракетное вооружение.Также российские силовики задержали в городе Углич Ярославской области женщину, собиравшую по заданию украинских спецслужб данные для осуществления теракта. 36-летняя россиянка передавала агентам Киева информацию о ГЭС в Ярославской области, которую ВСУ в дальнейшем планировали атаковать с помощью беспилотников.Читайте также на РИА Новости Крым:Боевик украинского нацбата осужден в ДжанкоеСпецслужбы Украины готовили убийство министра курортов Крыма – СледкомАгент ГУР на допросе рассказал, чем интересуются спецслужбы Киева в Крыму
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херсон, херсонская область, новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), украина, главное управление разведки украины (гур), россия
Учился быть террористом: 28-летнего жителя Херсона заключили под стражу

В Херсонской области задержали подозреваемого в террористической деятельности

18:18 02.08.2023
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В отношении 28-летнего жителя Херсона, который был завербован украинской разведкой, возбуждено уголовное дело. Мужчину подозревают в том, что он обучался террористической деятельности, об этом сообщает ГУ МВД России по Херсонской области.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Херсонской области по материалам УФСБ России и ГУ МВД России по Херсонской области возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего жителя города Херсона. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 205.3 УК РФ (прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности)", - говорится в сообщении.
Как установило следствие, в мае прошлого года подозреваемый, гражданин Украины, выступающий против проведения спецоперации ВС РФ, вступил в преступный сговор с сотрудниками ГУР Минобороны Украины для совершения терактов в Херсонской области.
Еще через месяц он, находясь в городе Херсоне, при помощи мобильной связи обучился у сотрудника украинских спецслужб минно-подрывному делу и тактике ведения диверсионной и террористической деятельности.
В сентябре 2022 года фигурант, получая инструкции от украинских спецслужб, на полигоне возле Киева подорвал самодельную взрывчатку, "тем самым закрепив полученные знания и умения, которые планировал применять в России "с целью устрашения населения и дестабилизации органов государственной власти".
"По ходатайству следователей СУ СК России по Херсонской области фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - уточнили в ведомстве.
Расследование по уголовному делу продолжается.
Ранее сообщалось, что силовики пресекли попытку спецслужб Украины устроить теракт на корабле Черноморского флота России, несущем высокоточное ракетное вооружение.
Также российские силовики задержали в городе Углич Ярославской области женщину, собиравшую по заданию украинских спецслужб данные для осуществления теракта. 36-летняя россиянка передавала агентам Киева информацию о ГЭС в Ярославской области, которую ВСУ в дальнейшем планировали атаковать с помощью беспилотников.
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