https://crimea.ria.ru/20230802/uchilsya-byt-terroristom-28-letnego-zhitelya-khersona-zaklyuchili-pod-strazhu-1130495800.html

Учился быть террористом: 28-летнего жителя Херсона заключили под стражу

Учился быть террористом: 28-летнего жителя Херсона заключили под стражу - РИА Новости Крым, 02.08.2023

Учился быть террористом: 28-летнего жителя Херсона заключили под стражу

28-летнего жителя Херсона, который был завербован украинской разведкой, возбуждено уголовное дело. Мужчину подозревают в том, что он обучался террористической... РИА Новости Крым, 02.08.2023

2023-08-02T18:18

2023-08-02T18:18

2023-08-02T18:18

херсон

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В отношении 28-летнего жителя Херсона, который был завербован украинской разведкой, возбуждено уголовное дело. Мужчину подозревают в том, что он обучался террористической деятельности, об этом сообщает ГУ МВД России по Херсонской области.Как установило следствие, в мае прошлого года подозреваемый, гражданин Украины, выступающий против проведения спецоперации ВС РФ, вступил в преступный сговор с сотрудниками ГУР Минобороны Украины для совершения терактов в Херсонской области.Еще через месяц он, находясь в городе Херсоне, при помощи мобильной связи обучился у сотрудника украинских спецслужб минно-подрывному делу и тактике ведения диверсионной и террористической деятельности.В сентябре 2022 года фигурант, получая инструкции от украинских спецслужб, на полигоне возле Киева подорвал самодельную взрывчатку, "тем самым закрепив полученные знания и умения, которые планировал применять в России "с целью устрашения населения и дестабилизации органов государственной власти"."По ходатайству следователей СУ СК России по Херсонской области фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - уточнили в ведомстве.Расследование по уголовному делу продолжается.Ранее сообщалось, что силовики пресекли попытку спецслужб Украины устроить теракт на корабле Черноморского флота России, несущем высокоточное ракетное вооружение.Также российские силовики задержали в городе Углич Ярославской области женщину, собиравшую по заданию украинских спецслужб данные для осуществления теракта. 36-летняя россиянка передавала агентам Киева информацию о ГЭС в Ярославской области, которую ВСУ в дальнейшем планировали атаковать с помощью беспилотников.Читайте также на РИА Новости Крым:Боевик украинского нацбата осужден в ДжанкоеСпецслужбы Украины готовили убийство министра курортов Крыма – СледкомАгент ГУР на допросе рассказал, чем интересуются спецслужбы Киева в Крыму

https://crimea.ria.ru/20230727/ukrainskogo-agenta-zaderzhali-za-popytku-terakta-na-korable-chf-1130328658.html

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херсон, херсонская область, новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), украина, главное управление разведки украины (гур), россия